佛羅里達州北邁阿密市丹尼餐廳（Denny's）標誌。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節不想下廚的民眾，可選擇Bob Evans、Cracker Barrel、Denny's等7家連鎖餐廳外食，多數並提供火雞套餐或限定菜單。

11月26日是感恩節 ，不想在家準備火雞大餐的民眾，也有不少外食選擇。美食網站The Takeout整理出7家感恩節預計營業的連鎖餐廳，包括Bob Evans、Cracker Barrel、Denny's、Maggiano's Little Italy、Romano's Macaroni Grill、星巴克 （Starbucks）及華夫屋（Waffle House）。其中多家業者推出感恩節限定火雞套餐，也有餐廳維持平日菜單，讓民眾免去下廚及準備年節餐點的麻煩。

Bob Evans

Bob Evans感恩節當天不僅有開門，也推出兩款節慶套餐。「Holiday Celebration Slow-Roasted Turkey Platter」包括切片火雞肉、傳統填料、蔓越莓醬、馬鈴薯泥佐肉汁、玉米、四季豆、餐包及南瓜派。

另一款「Holiday Celebration Premium Platter」則在上述餐點之外，增加煙燻火腿。此外，餐廳也提供適合家庭聚餐的外帶加熱套餐，最多可供10人享用，並附上一整個派，方便不想親自下廚的家庭。

Cracker Barrel

Cracker Barrel感恩節維持正常營業時間，上午11時起除了原有菜單，也開始供應傳統節慶大餐。

「Homestyle Turkey & Dressing Meal」包含火雞肉、傳統填料、肉汁、蔓越莓醬、四季豆、地瓜焗烤、餐包及南瓜派。若不想在餐廳用餐，也可以選擇外帶。

Denny's

Denny's官網建議顧客查詢各分店的感恩節營業時間，顯示部分或多數門市可能在節日期間營業。

餐廳目前推出兩款應景餐點，供應至2027年1月7日。其中「Turkey and Dressing Dinner」包括火雞肉、填料、肉汁、蔓越莓醬、2款配菜及麵包；另一款「Turkey Feast Sandwich」則將切片火雞肉、蔓越莓醬及填料夾入麵包，另附沾醬肉汁及薯條。

甜點方面，顧客可選擇南瓜派或胡桃派，也有南瓜胡桃鬆餅等選項。

Maggiano's Little Italy

美國是移民國家，不少家庭會在感恩節餐桌加入符合自身文化背景的料理。義式連鎖餐廳Maggiano's Little Italy因此推出家庭式感恩節套餐。

套餐首先提供自家沙拉或凱撒沙拉2選1，接著可選擇兩款義大利麵、兩道主菜及兩款配菜。主菜包括火雞肉、火腿或鮭魚；配菜則有填料、馬鈴薯泥、地瓜、花椰菜或玉米。

甜點提供南瓜焦糖起司蛋糕、蘋果酥皮點心及巧克力千層蛋糕等選擇。餐廳感恩節當天開放內用，並建議顧客提前訂位。

Romano's Macaroni Grill

另一家義式連鎖餐廳Romano's Macaroni Grill也推出感恩節限定套餐，內容較接近傳統美式節慶大餐。

套餐從湯品或沙拉開始，主菜包括火雞肉、填料、馬鈴薯泥及蔓越莓醬，配菜則可選擇抱子甘藍或嫩莖花椰菜。

甜點則融入義式特色，不只提供南瓜提拉米蘇，還有南瓜奶油餡餅及傳統義式奶油捲（Cannoli），取代一般感恩節常見的南瓜派。

加州一家星巴克。（路透）

星巴克（Starbucks）

星巴克是這份名單中唯一的速食及咖啡連鎖品牌。由於旗下多數門市雖採加盟經營，但並非完全由加盟業者獨立持有，因此總公司對節日營業時間有較多掌控。

不過，星巴克僅表示多數門市預計在感恩節營業，至少部分門市會在上午提供服務，實際時間仍須查詢各分店。

星巴克不會推出感恩節限定完整套餐，但現有菜單包括火雞填料三明治，搭配蔓越莓醬及蔓越莓麵包，另外還有蔓越莓甜點棒、南瓜南瓜籽麵包、南瓜奶油起司鬆餅，以及南瓜、蘋果酥及胡桃迷你派等季節性商品。

印第安納州印第安納波利斯市一處華夫屋（Waffle House）。（美聯社）

華夫屋（Waffle House）

華夫屋幾乎以全年無休聞名，品牌長期維持每天24小時營業，一年365天都不打烊。感恩節當天也不例外，無論早餐、午餐或晚餐時段，民眾都可以前往用餐。

不過，華夫屋並不特別推出感恩節限定菜單，仍以平日餐點為主，包括搭配薯餅及德州吐司的鄉村火腿套餐，以及胡桃派和胡桃鬆餅。

報導也提醒，麥當勞、Dunkin'及溫蒂漢堡（Wendy's）等主要採加盟經營的連鎖品牌，並沒有統一的總公司節日營業規定，各門市可能自行決定是否營業。至於塔可鐘（Taco Bell），則預計感恩節當天大多數門市都會休息，想吃招牌Crunchwrap Supreme捲餅的顧客，恐怕得另尋其他選擇。