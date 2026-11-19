英國男星羅伯派汀森接棒成為第七任「007」情報員詹姆斯‧龐德。(美聯社)

英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）正式成為第七任詹姆斯龐德 （James Bond）！亞馬遜米高梅影業11月16日宣布，由40歲的派汀森接棒丹尼爾克雷格，主演第26部007電影，預計2027年開拍。從「暮光之城」（Twilight）的吸血鬼到「蝙蝠俠」（The Batman），如今再披上龐德戰袍，他形容這是「一生的榮耀」。

派汀森如何在試鏡中脫穎而出？為何有人認為他缺少龐德的陽剛氣質，卻也有人看好他的特務魅力？有趣的是，他14年前就曾談過接演007的可能。本文回顧他的選角歷程、演藝轉型、經典代表作與票房成績，以及英國王室與007的特殊淵源。

新任007出爐 派汀森如何拿下龐德？

007系列自2021年「007：生死交戰」（No Time to Die）後，歷經五年空窗，終於迎來新主角。這也是亞馬遜2022年以85億美元收購米高梅、2025年取得龐德系列創意控制權後，首度主導新任007選角。

據報導，派汀森原本不在首批試鏡名單中，製作團隊後來安排他參加另一輪測試，表現獲得青睞。

消息指出，片商甚至願意提供較優渥片酬，並讓他只須簽約演出三部電影，而非其他人選傳出的四部，顯示延攬意願強烈。另有傳聞指出，亞馬遜創辦人貝佐斯的妻子桑契斯（Lauren Sánchez Bezos）極力推薦派汀森。

新片由「沙丘」（Dune）導演丹尼斯維勒納夫執導、「浴血黑幫」（Peaky Blinders）編劇史蒂芬奈特操刀劇本。值得注意的是，派汀森也參演維勒納夫執導的「沙丘：第三部」（Dune: Part Three），兩人已有合作經驗。

派汀森獲選後表示，詹姆斯龐德是影史最具傳奇色彩的角色之一，能獲得這個機會是他「一生的榮耀」，連「美夢成真」都不足以形容心情。導演維勒納夫也盛讚他擁有007永恆的靈魂，同時能為角色注入全新精神。

👉試鏡獲青睞？ 傳羅伯派汀森將演新版007 合約超優渥

👉第7任007 英演員派汀森將演新龐德：我一生的榮耀

👉整理包／5年不見「007」電影 下一任龐德為何選不出來？

少了陽剛味？「天能」早已展現特務魅力

與歷代龐德慣有的強悍、瀟灑形象相比，派汀森的銀幕角色顯得另類。他經常扮演陰鬱、神祕、情緒不穩定的人物，甚至刻意挑戰邋遢、狼狽的造型，與傳統007的陽剛氣質形成反差。

「暮光之城」走紅後，派汀森並未沿著偶像路線繼續發展，反而刻意選擇更具挑戰性的獨立電影。2012年在「柯夢波丹」（Cosmopolis）飾演億萬富豪，2017年在「失速夜狂奔」（Good Time）化身急於營救弟弟的紐約罪犯，演技備受肯定，成為轉型的重要里程碑。此後，他又在「燈塔」（The Lighthouse）挑戰逐漸陷入瘋狂的燈塔看守人，展現駕馭複雜角色的能力。

不過，他早在克里斯多福諾蘭執導的「天能」（Tenet）中，就曾飾演風度翩翩、機智幽默的英國特務尼爾（Neil），展現沉著、優雅與神祕兼具的魅力。派汀森獲選007後，影迷重新翻出他在「天能」中的演出片段，認為這段表演彷彿早已替他完成一次007試鏡。

外界對新任007的反應呈現兩極。支持者看好他的演技與明星魅力，反對者則認為，他的知名度太高、既有角色形象太鮮明，可能難以讓觀眾完全投入龐德的新身分。但也有影評人認為，正是多年來挑戰藝術電影的經驗，讓派汀森重返商業大片時，成為更有層次、更有趣的演員。

羅伯派汀森在「天能」中，就曾飾演英國特務。(取材自推特)

👉羅伯派汀森接007 失望影迷批「辜負經典」：大英國協只有這個演員嗎

👉少了007陽剛味？ 羅伯派汀森有間諜魅力 傳貝佐斯妻欽點選角

14年前早有預言 他心目中的龐德長怎樣？

派汀森接演007的消息公布後，一段2012年的舊訪問意外成為話題。當時26歲的他正憑「暮光之城」系列紅遍全球，受訪時被問到是否有興趣飾演龐德，他毫不猶豫表示願意，但認為可能要再等20年。

派汀森當時認為，龐德不能只是一名年輕帥氣、養尊處優的公子哥，而必須具備足夠的人生歷練。他尤其反對為了吸引年輕觀眾，刻意找青春洋溢的新人演出007。

當年丹尼爾克雷格仍是現任龐德，派汀森認為，接棒者必須有足夠成熟度，才能撐起這個角色。

沒想到只過了14年，40歲的他便正式獲選，比自己預估的時間還早六年。從當年被視為青春偶像，到如今以成熟演技接下007，這段舊訪問也成為他演藝生涯最有趣的巧合。

👉羅伯派汀森14年前「預言自己」接演007：龐德不能是養尊處優公子哥

從暮光之城到蝙蝠俠 經典代表作與票房盤點

派汀森的演藝生涯橫跨青春愛情、獨立製片、科幻電影與超級英雄大片。2005年，他在「哈利波特：火盃的考驗」（Harry Potter and the Goblet of Fire）飾演西追迪戈里，初露鋒芒；2008年主演「暮光之城」，憑吸血鬼愛德華庫倫一角紅遍全球，五部曲累計票房突破33億美元。

「暮光之城」系列讓羅伯派汀森成為萬千少女的偶像。(取材自IMDb)

不過，派汀森並未停留在青春偶像的舒適圈。2017年主演「失速夜狂奔」，飾演急於營救弟弟的紐約罪犯，被視為演技轉型的重要里程碑。2019年又在「燈塔」與威廉達佛同台，挑戰逐漸陷入瘋狂的燈塔看守人，進一步獲得影評界肯定。

2020年，他憑「天能」重返商業大片，2022年再以「蝙蝠俠」創下約7.7億美元全球票房，證明自己的市場號召力。2025年在「米奇17號」（Mickey 17）中一人分飾多個複製人角色，延續他對非典型人物的偏好。

2026年堪稱派汀森演藝生涯最耀眼的一年。他在「愛情抓馬」（The Drama）與千黛亞飾演婚前面臨感情危機的情侶，在「奧德賽」（The Odyssey）演出反派安提諾斯，又於「實境誘捕」（Primetime）飾演電視主持人克里斯漢森，演技受到影評肯定，甚至引發奧斯卡獎季討論。

此外，他還將在「沙丘：第三部」飾演能夠變形的陰謀家斯凱特爾，加上新任007身分，成為少數橫跨「哈利波特」、「暮光之城」、「蝙蝠俠」、「沙丘」與龐德五大知名電影系列的演員。

👉羅伯派汀森集齊5大影視IP 同時橫跨DC與007宇宙…史上第一人

派汀森的蝙蝠俠與龐德 2028年可同時看到？

亞馬遜敲定羅伯派汀森新任詹姆斯龐德演員後，接下來將著手尋找其他演員。由於劇本尚未完成，拍攝時程也無法正式敲定。不過，業界傳聞指出，電影預計2027年開拍，並於2028年11月上映。

與此同時，羅伯派汀森另一部重要作品「蝙蝠俠2」（The Batman Part II），排定於2028年2月18日上映。

此外，羅伯派汀森成為第7位飾演英007的演員，現年87歲、目前在世最年長的龐德演員喬治拉贊貝（George Lazenby）隨即透過社群影片向派汀森表達祝賀，歡迎他加入這個「全球最獨特的俱樂部」，並提醒他享受演出過程。

拉贊貝16日在Instagram發布影片，向現年40歲的派汀森喊話：「羅伯，歡迎加入世界上最獨特的俱樂部。不過，記得好好享受其中的樂趣。讓我們看看，你是否也會遇到那個『這種事從來沒發生在另一個傢伙身上』的時刻。」最後他說：「祝你一切順利，兄弟，喬治。」