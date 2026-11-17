由於通訊設備因素，全美機場13日下午禁止飛機起飛，航班停飛超過四小時，停機坪上停滿飛機。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國FAA因航管通訊系統故障全國停飛逾4小時，約150萬名旅客受影響；初步排除網攻，事件疑與承包商升級光纖時的路由器異常及航管設備老化有關。

美國聯邦航空總署（FAA）11月13日緊急下令全國航班暫停起飛，禁令持續超過四小時，創下9/11恐攻以來最長的全國性停飛紀錄。

這場危機的起因，竟是航管系統汰換老舊銅線、升級光纖時發生異常。官方初步排除網路攻擊，卻也揭露美國航管設備老化、維修風險及長期投資不足等問題。究竟一台路由器如何癱瘓全美航空？誰該負責？又造成多大衝擊？

全美航班為何突然停飛？

美東時間11月13日下午3時36分左右，因為航管通訊異常，FAA緊急發布禁飛令，全美航班暫停起飛，直到晚間8時20分才解除禁令，持續超過四小時。

當時全美有超過3500架飛機正在空中飛行，部分班機繼續飛往目的地，部分轉降其他機場。FAA強調，停飛是基於飛航安全的預防措施，空中航班均安全降落。這是繼2001年9/11恐攻及2023年飛航公告系統故障後，美國本世紀第三次發布全國性停飛令。

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網攻？人為疏失？誰該負責？

美國國土安全部表示，沒有證據顯示這起故障涉及網路惡意攻擊。FAA也指出，目前未發現與人工智慧問題有關。運輸部長達菲（Sean Duffy）將矛頭指向承包商L3Harris，但強調尚未確定是操作失誤、設備瑕疵，還是其他技術問題。

值得注意的是，2009年L3Harris前身哈里斯公司進行光纖網路轉換時，也曾因路由器設定錯誤，影響129處航管設施。L3Harris已表示將協助FAA調查。事故最終責任仍待釐清。

聯邦民航局13日晚宣布各機場恢復正常起降後，各機場旅客開始重新登機，但航班秩序大亂。圖為新澤西州紐約自由國際機場14日旅客登機擁擠情況。(路透)

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換光纖為何釀成航管大當機？

初步調查發現，FAA承包商L3Harris Technologies在偏遠站點進行設備升級，將老舊銅線更換為光纖時，一台路由器異常，突然大量發送連線請求，引發連鎖故障。

異常流量每4至5秒超過1000次，持續約45分鐘，導致系統過載，航管人員與飛機之間的通訊及雷達訊號傳輸受到干擾。全美22處航管中心有17處受到波及。FAA擔心通訊不穩危及飛航安全，因此採取全國地面停飛措施。

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停飛4小時造成多大損失？

根據FlightAware統計，13日約有9159架次航班取消、7190架次延誤，約150萬名旅客行程受到影響，全美機場陷入混亂。停飛令解除後，航空公司仍須重新調度飛機、機師及空服員，混亂延續至隔日。14日晚間的統計顯示，當天全美又有超過6229架次取消、至少7542架次延誤。

突如其來的停飛令讓全美各大機場陷入混亂，大批旅客滯留航站，登機口擠滿等待消息的人潮。部分旅客原本只需短程轉機，卻因前段航班取消或延誤，錯過後續班機，甚至被迫在機場過夜。由於航空公司必須重新安排飛機、機師及空服員，即使停飛令解除，航班也無法立即恢復正常。部分旅客只好臨時改訂機票、尋找住宿，或改搭火車、租車繼續行程，不僅增加額外開銷，也打亂商務出差、家庭團聚及其他既定安排。

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航管系統老舊有多嚴重？

這次故障暴露美國航管系統長期老化的問題。達菲指出，部分路由器早在2001年製造，FAA至今仍在將銅線更換為光纖。美國國會先前已核准125億美元推動航管現代化，目前約70%的銅線完成汰換，但整體系統升級估計需要500億美元，政府正爭取額外300億美元經費。

航空專家形容，航管系統必須全天候運作，更新設備就像在高速行駛的汽車上更換輪胎，技術難度極高。

FAA署長貝德福（Bryan Bedford）表示，系統已趨穩定，原先預期15日晚間前恢復正常運作，但此次事件凸顯美國航空基礎設施亟待全面升級。

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