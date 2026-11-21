黃仁勳(左)公開承認婚外情，並向妻子及家人道歉。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 本文以黃仁勳婚姻風波為引子，整理多起中外富豪離婚分產案例，說明天價分手費常與股權、投票權及企業控制權密切相關。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 承認婚外情，引發外界關注他與妻子洛麗的婚姻。若以身家1550億美元估算，妻子離婚後理論上可能分得775億美元，遠超其他科技富豪的分產規模。不過，兩人尚未宣布離婚，這筆金額純屬假設。

從美國科技巨頭比爾蓋茲、貝佐斯 ，到南韓SK海力士集團會長崔泰源，以及中國神農集團、三六零(360)創辦人，富豪離婚動輒涉及數十億美元財產，甚至牽動上市公司股權與經營權。

黃仁勳／775億美元分產 只是推估

41年婚姻受關注，財產可能如何分？

黃仁勳與洛麗1985年結婚，1993年共同踏上創業之路。由於輝達成立於婚後，加上兩人長期居住加州，外界關注輝達股票是否可能成為夫妻共同財產。

加州原則上平均分配婚姻期間取得的共同財產。若以黃仁勳1550億美元身家對半計算，洛麗理論上可能分得775億美元。但實際分產仍須視資產性質及財產協議而定，目前兩人並未宣布離婚。

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比爾蓋茲／結束27年婚姻 分產牽動慈善事業

760億美元分產數字如何計算？

微軟共同創辦人比爾蓋茲與梅琳達2021年離婚，結束27年婚姻。當時兩人合計財富估計約1520億美元，外界以對半計算，推估梅琳達可能分得760億美元，但實際分產總額未公開。

離婚後，蓋茲陸續轉讓股票給梅琳達。2024年梅琳達退出蓋茲基金會，另獲125億美元慈善資金安排。2026年披露的資料顯示，蓋茲基金會已向她的慈善基金會捐贈78.8億美元，並出清微軟所有股票。

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貝佐斯／前妻分得380億 仍保住亞馬遜控制權

股票分給前妻，投票權仍留手中

亞馬遜創辦人貝佐斯2019年與結婚25年的史考特離婚。史考特取得約4%亞馬遜股權，當時市值約383億美元，成為全球最富有女性之一。

值得注意的是，史考特將相關股票投票權交由貝佐斯行使，使他在分出巨額財富後，仍保有對亞馬遜的影響力。史考特離婚後則積極投入慈善，累計捐款超過200億美元。

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亞馬遜執行長貝佐斯(左)與妻子麥肯琪 。(美聯社資料照片)

SK崔泰源／世紀離婚案更審 判賠9440億韓元

分產金額幾經變動，牽動財閥股權

南韓SK集團會長崔泰源與前總統盧泰愚之女盧素英的離婚官司，被稱為「世紀離婚案」。

一審判決分產665億韓元(約4761萬美元)，二審大幅提高至1兆3808億韓元(約9.9億美元)。南韓大法院撤銷二審財產分割判決後，2026年7月更審改判9440億韓元(約6.76億美元)。

爭議核心在於盧素英家族對SK集團發展的貢獻，以及企業股票是否應列入夫妻共同財產。

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神農集團何祖訓／前妻分得近25億人民幣股票

離婚分割14.88%股份，控制權不變

中國養豬龍頭神農集團2026年11月公告，實際控制人何祖訓與羅婉瑜解除婚姻關係，並依法院調解分割股份。

羅婉瑜取得約7830.5萬股，占公司總股本14.88%，以當時股價計算，市值約24.82億人民幣(約3.7億美元)。

兩人另簽署一致行動協議，因此雖然婚姻結束、股權分開，何祖訓仍保有公司控制權。

360周鴻禕／89.7億人民幣股票分給前妻

分走4.47億股，創辦人仍掌舵

中國網路安全企業三六零創辦人周鴻禕2023年4月與胡歡協議離婚，將約4.47億股股票分給前妻，占公司總股本6.25%。

依當時股價計算，這批股票市值近90億人民幣(約13.4億美元)，但並非現金支付。

三六零公告指出，離婚不會導致實際控制權變更，周鴻禕仍為公司實際控制人。

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360董事長周鴻禕與（左）妻子胡歡（右）曾一同出席360回歸A股上市敲鑼，如今離婚分道揚鑣。(取材自澎湃新聞)