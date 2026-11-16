加州Denny's餐廳切割黃仁勳神反轉 急掛回「輝達創業紀念牌」
加州聖荷西一家Denny's曾短暫撤下輝達創業紀念牌匾，後由總公司宣布恢復展示，強調黃仁勳與夥伴在此討論創業的歷史值得保存。
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加州聖荷西一家Denny's曾短暫撤下輝達創業紀念牌匾，後由總公司宣布恢復展示，強調黃仁勳與夥伴在此討論創業的歷史值得保存。
Nvidia輝達創辦人黃仁勳近期捲入婚外情與國安爭議，連帶波及公司創業歷史。加州聖荷西一家Denny's餐廳日前短暫撤下紀念輝達創立的牌匾及照片，引發關注，總公司隨後在16日宣布將重新掛回，強調這段共同歷史值得保存。
Denny's餐廳是黃仁勳與輝達共同創辦人克里斯馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）、柯蒂斯普里姆（Curtis Priem）1993年首次討論創業構想的地方。3人當年在餐廳座位區討論開發能讓個人電腦呈現逼真3D圖像的晶片，最終催生輝達。
不過，上周有顧客發現，原本掛在座位區上方的牌匾及照片已被拆除，磚牆留下空白及油漆剝落痕跡。一名服務生表示，餐廳主管下令撤下展示品。紐約郵報引述知情人士指出，撤牌決定未與Denny's總公司討論。
Denny's隨後宣布恢復展示，並聲明：「我們將重新掛上紀念當年在Denny's餐廳促成輝達創立的牌匾。」聲明也提到，黃仁勳曾在Denny's擔任洗碗工，多年後與共同創辦人在餐廳聚會，討論出後來成為輝達的構想，這段歷史值得保存。
牌匾最初於2023年9月26日揭幕，當時黃仁勳與Denny's時任執行長凱莉瓦拉德（Kelli Valade）出席儀式。黃仁勳曾回憶，三人經常坐在餐廳後方的座位討論創業，「咖啡可以一直喝，也沒有人會趕你走。」該餐廳距離輝達總部約8英里。
黃仁勳與Denny's也有個人淵源。他曾透露，15歲時在俄勒岡州波特蘭的一家Denny's餐廳擔任洗碗工及服務生。紐約郵報引述聖荷西餐廳一名服務生說法指出，黃仁勳曾多次到店用餐，有一次留下300美元小費，也曾點鬆餅、雞蛋、培根及香腸，並分別給服務生、廚師及洗碗工各100美元。
因為這家聖荷西Denny's正是黃仁勳與兩位共同創辦人1993年討論輝達構想的地點，卻曾短暫撤下紀念牌匾與照片，因而引發關注。 Denny's隨後宣布要把紀念牌匾重新掛回，並表示黃仁勳與共同創辦人在店內催生輝達的共同歷史值得保存，未來將恢復展示。 黃仁勳15歲曾在俄勒岡州Denny's當洗碗工和服務生，後來也常回聖荷西店用餐，甚至有一次留下300美元小費，顯示他與品牌淵源深厚。
精華 FAQ
因為這家聖荷西Denny's正是黃仁勳與兩位共同創辦人1993年討論輝達構想的地點，卻曾短暫撤下紀念牌匾與照片，因而引發關注。
Denny's隨後宣布要把紀念牌匾重新掛回，並表示黃仁勳與共同創辦人在店內催生輝達的共同歷史值得保存，未來將恢復展示。
黃仁勳15歲曾在俄勒岡州Denny's當洗碗工和服務生，後來也常回聖荷西店用餐，甚至有一次留下300美元小費，顯示他與品牌淵源深厚。
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