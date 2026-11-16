黃仁勳（右）2023年9月回到Nvidia誕生地、聖荷西的Denny's餐廳，接受Denny's執行長瓦拉德的表揚。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 加州聖荷西一家Denny's曾短暫撤下輝達創業紀念牌匾，後由總公司宣布恢復展示，強調黃仁勳與夥伴在此討論創業的歷史值得保存。

Nvidia輝達 創辦人黃仁勳 近期捲入婚外情與國安爭議，連帶波及公司創業歷史。加州 聖荷西一家Denny's餐廳日前短暫撤下紀念輝達創立的牌匾及照片，引發關注，總公司隨後在16日宣布將重新掛回，強調這段共同歷史值得保存。

Denny's餐廳是黃仁勳與輝達共同創辦人克里斯馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）、柯蒂斯普里姆（Curtis Priem）1993年首次討論創業構想的地方。3人當年在餐廳座位區討論開發能讓個人電腦呈現逼真3D圖像的晶片，最終催生輝達。

不過，上周有顧客發現，原本掛在座位區上方的牌匾及照片已被拆除，磚牆留下空白及油漆剝落痕跡。一名服務生表示，餐廳主管下令撤下展示品。紐約郵報引述知情人士指出，撤牌決定未與Denny's總公司討論。

Denny's隨後宣布恢復展示，並聲明：「我們將重新掛上紀念當年在Denny's餐廳促成輝達創立的牌匾。」聲明也提到，黃仁勳曾在Denny's擔任洗碗工，多年後與共同創辦人在餐廳聚會，討論出後來成為輝達的構想，這段歷史值得保存。

牌匾最初於2023年9月26日揭幕，當時黃仁勳與Denny's時任執行長凱莉瓦拉德（Kelli Valade）出席儀式。黃仁勳曾回憶，三人經常坐在餐廳後方的座位討論創業，「咖啡可以一直喝，也沒有人會趕你走。」該餐廳距離輝達總部約8英里。

黃仁勳與Denny's也有個人淵源。他曾透露，15歲時在俄勒岡州波特蘭的一家Denny's餐廳擔任洗碗工及服務生。紐約郵報引述聖荷西餐廳一名服務生說法指出，黃仁勳曾多次到店用餐，有一次留下300美元小費，也曾點鬆餅、雞蛋、培根及香腸，並分別給服務生、廚師及洗碗工各100美元。