搭機示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash@Suhyeon Choi ）

AI摘要 文章摘要整理： 搭機睡過餐點多半不算失禮，空服員通常不會主動叫醒乘客，但若想用餐或避免錯過服務，最好在入睡前先告知機組人員。

搭飛機時睡得太熟，醒來才發現錯過機上餐點及飲料服務，究竟該不該不好意思？多名資深空服員表示，不會刻意叫醒乘客，但如果乘客事後抱怨沒有獲得餐點，就可能造成誤會；最好的方式是在睡覺前先告知空服員，是否希望被叫醒用餐。

旅遊雜誌Travel + Leisure報導，擁有超過20年資歷的空服員娜塔莉馬吉（Natalie Magee）表示：「我不認為乘客睡過餐飲服務是不禮貌的，除非他們因為我們沒有叫醒他們而生氣。」她指出，所屬航空公司的政策通常是讓睡著的乘客繼續休息，不過有些乘客醒來後，會因為錯過餐點而感到不滿。

部分機型，尤其是執飛國際航線的飛機，也設有機上娛樂系統選項，讓乘客可以設定是否希望機組人員在供餐時叫醒自己。

擁有18年以上經驗的空服員奧拉馬丁尼茲（Aura E. Martinez）則表示，她通常不會叫醒正在睡覺的乘客提供飲料或零食，但正餐服務會視乘客事先的要求而定。

她舉例，如果乘客曾表示想用餐，後來卻戴上眼罩睡著，她會輕拍乘客肩膀，提醒對方用餐；但如果乘客已經表明想睡覺，她就不會為了餐飲服務打擾對方。

另一名資深空服員Cici也認同這種做法。她表示：「休息是很個人的事情，許多人登機時已經非常疲倦，只是需要睡眠。」

至於睡醒後能否補吃餐點，則取決於航班時間、艙等及機組人員安排。馬吉指出，商務艙及頭等艙乘客如果事先提出要求，空服員有時可以保留部分餐點，讓乘客稍後享用。

不過，短程航班的服務時間有限，未必能夠重新提供完整餐飲。她表示，有時會替希望先睡覺的高級艙等乘客保留餐點，但也會事先提醒，如果航程太短，就無法保證稍後還能供餐。

如果醒來後感到口渴或飢餓，乘客仍可詢問空服員還有哪些食物及飲料可以提供。馬吉表示：「如果是短程航班，你睡著而錯過零食服務，完全可以按服務鈴，或直接到廚房區詢問，我們一定會盡可能配合。」

不過，熱食可能已經無法補供，能否取得飲料或包裝零食，則要看距離降落還有多少時間，以及機上剩餘的供應量。

空服員建議，最簡單的方式就是在入睡前先說明自己的需求。無論是希望空服員在晚餐或早餐時間叫醒自己，還是希望一路睡到目的地，都可以事先告知。

Cici提醒乘客：「睡覺前告訴空服員你的需求，可以說『請在用餐時叫醒我』，或是『讓我繼續睡，不用叫醒我』。」

不過，即使乘客已經要求不要打擾，若遇到飛航安全相關情況，空服員仍可能必須叫醒乘客。