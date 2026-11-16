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西南航空拍賣行李拖車 每輛750元起標 網友：拿來瑪利歐賽車？

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圖為西南航空工作人員以拖車運送行李至客機旁。（美聯社）
圖為西南航空工作人員以拖車運送行李至客機旁。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

西南航空拍賣退役行李拖車，每輛起標750美元，引發網友聯想改裝成城市賽車、代步車或節慶遊行車。

美國西南航空（Southwest Airlines）近日拍賣一批退役電動行李拖車，每輛起標價僅750美元。這些原本用於機場跑道、拖運旅客行李的大型電動車，讓網友發揮創意，提出各種改裝用途，有人想用來舉辦城市版「瑪利歐賽車」，也有人認為可以取代高爾夫球車，甚至改裝成萬聖節遊行車。

People雜誌報導，西南航空正在拍賣曾於加州奧克蘭舊金山灣區機場（Oakland San Francisco Bay Airport）使用的多輛舊款行李拖車，車型為2008年出廠的「Charlatte T137電動行李拖車」，每輛起標價750美元。

根據製造商Charlatte America介紹，這款車專為機場停機坪作業及工業物料搬運設計，採用電池供電，具備自行驅動功能，可作為電動牽引車使用。車身高度約4英尺（約1.2公尺），長度約10英尺5英寸（約3.2公尺），寬度約4英尺4英寸（約1.3公尺）。

不過，這些原本在機場工作的拖車，如今卻成為網友發揮創意的對象。

一名LinkedIn網友開玩笑表示，這些車未來可能會在內華達州舉行的「火人祭」（Burning Man）變成各種奇特造型的移動裝置；另一人則認為，這類車輛非常適合高中及規模較小的大學體育部門使用。

還有網友表示，自己住的社區近年高爾夫球車相當流行，「可能需要一輛這種車來改變一下氣氛。」

社群平台X上，一名網友提出更大膽的想法：「在城市裡體驗瑪利歐賽車。」另一名網友則分享實際使用案例，表示朋友曾買下一輛類似車輛，在社區內代步，尤其萬聖節時派上用場。朋友在車上裝滿燈飾、播放音樂，還拖著車子載孩子們四處遊玩。

Reddit也有網友提出萬聖節相關點子，認為可以買一輛搭配「王牌大賤諜」（Austin Powers）造型服裝，萬聖節當天開著車載孩子們兜風。另一人則指出，自己住處附近不少居民平時都用高爾夫球車採買、接送孩子上下學，認為這種行李拖車也能發揮類似功能。

根據負責協助企業及政府機構拍賣剩餘資產的GovDeals網站，得標買家必須自行預約時間，前往指定地點移走車輛及相關設備。

精華 FAQ

  • 拍賣的是曾在加州奧克蘭舊金山灣區機場使用的退役電動行李拖車，車型為2008年出廠的Charlatte T137，每輛起標價750美元。

  • 它主要用於機場停機坪作業與工業物料搬運，採電池供電並可自行驅動，也能作為電動牽引車使用，車身約1.2公尺高、3.2公尺長。

  • 網友把它想像成可辦城市版瑪利歐賽車、火人祭移動裝置、高爾夫球車替代品，或萬聖節載孩子兜風的遊行車，創意十足。

西南航空 拍賣 灣區

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