整理包／「川普凱旋門」為何各界反對？ 未動工先上演政治與法律戰
美國總統川普力推的巨型凱旋門計畫，原本要成為美國建國250周年的紀念地標，如今卻陷入法律戰。這座高達250呎（約76公尺）的建築，預定矗立於華府林肯紀念堂對岸、阿靈頓國家公墓附近。雖然11月5日獲國家首都規畫委員會通過，聯邦法官隨即下令暫停施工兩周。
從華麗鍍金雕像、超越巴黎凱旋門的規模，到破壞歷史景觀與墓園莊嚴性的質疑，川普的建築雄心引發各界反彈。甘迺迪家族9名成員更加入訴訟，指控工程將永久改變親人安葬地的環境。這座尚未動工的凱旋門，為何從國家紀念建築演變成政治與法律爭議？
紀念獨立250年 打造華盛頓新地標
川普提出興建巨型凱旋門，名義上是紀念美國獨立250周年，並向美國軍人與退伍軍人致敬。他希望藉由一座氣勢宏偉的紀念建築，為首都華盛頓留下新地標。
2025年10月，川普在白宮籌款晚宴展示三種不同尺寸的拱門模型，公開表達對最大版本的偏愛。由於造型仿效法國巴黎凱旋門，外界將其稱為「川普凱旋門」。
事實上，在阿靈頓紀念大橋附近興建紀念拱門的構想，早在1900年便曾由建築師提出。川普政府則將這項歷史構想重新包裝，納入改造首都景觀的計畫。
除了凱旋門，川普也推動白宮大型宴會廳及其他華府公共設施改建。這些工程被視為他希望透過建築留下政治印記的具體表現。
76公尺巨型拱門 比巴黎高26公尺
川普規畫的凱旋門高達250呎（約76公尺），不僅超越高約50公尺的巴黎凱旋門，也高過附近的林肯紀念堂，將成為當地最醒目的建築之一。
2026年4月公布的設計效果圖顯示，拱門採用古典紀念建築風格，並加入大量象徵美國力量與榮耀的裝飾。
主要設計包括頂端手持火炬與皇冠的帶翼雕像、兩側雄鷹，以及守護建築的四隻獅子，整體強調鍍金裝飾與宏偉氣勢。
川普版本約為巴黎凱旋門的1.5倍，兩者高度相差約26公尺。如此龐大的規模，正是這項工程引發景觀爭議的重要原因。
破壞歷史景觀軸線 選址引爆爭議
凱旋門預定興建於維吉尼亞州哥倫比亞島的紀念圓環（Memorial Circle），位於阿靈頓紀念大橋西側入口，連接林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓。
這條景觀軸線具有特殊歷史意義。民眾從林肯紀念堂眺望波多馬克河對岸，可以看見通往國家公墓的道路；從公墓方向望去，則能欣賞林肯紀念堂的莊嚴輪廓。
反對者擔憂，巨型拱門將成為視線焦點，削弱原有紀念建築之間的視覺連結。
國家公園管理局曾在133頁評估報告中指出，工程將對多處歷史景觀造成不利影響，但仍表態支持計畫。
此外，興建地點涉及國家公園土地，必須遵循環境與歷史保存審查程序。批評者質疑政府在審查尚未完成前，就急於安排動工。
甘迺迪家族轟褻瀆墓園 提告阻建
爭議在11月進一步擴大。甘迺迪家族9名成員10日向法院提出動議，申請加入既有訴訟，要求阻止巨型凱旋門興建。
這9人是前聯邦參議員羅勃甘迺迪與愛德華甘迺迪的子女及孫輩。兩位參議員與前總統甘迺迪均安葬於阿靈頓國家公墓，墓區附近還有著名的「永恆之火」。
家族成員認為，76公尺高的建築可能遮蔽墓園景觀，甚至使親人墓地籠罩陰影，徹底改變民眾前往悼念的體驗。他們將此形容為對墓地的「永久褻瀆」。
不過，現任衛生部長小羅勃甘迺迪並未參與家族訴訟。
反對聲浪也來自其他方面。部分退伍軍人認為，紀念軍人的建築不應破壞既有國家公墓環境；維吉尼亞州阿靈頓郡則於10月提告，指控政府尚未完成必要的環境審查，就準備推動施工。
川普政府則強調，凱旋門旨在向美國軍人致敬，批評反對者將原本應該凝聚國民的紀念建築政治化。
計畫能否順利動工？ 後續法律挑戰
川普政府原先計畫最快11月5日動工。當天，國家首都規畫委員會以8票贊成、4票反對通過計畫，為工程推進跨出重要一步。
然而，聯邦地方法官楚特坎（Tanya Chutkan）在數小時後發布臨時限制令，禁止政府在14天內展開工程，以便法院審理相關法律挑戰。
反對委員及訴訟團體提出的疑慮，包括工程是否取得充分法律授權、環境審查是否完備，以及缺乏國會撥款等問題。
此外，川普政府曾提出將凱旋門定位為具有軍事功能的設施，但相關用途與法律依據同樣受到質疑。
截至11月11日，巨型凱旋門仍未動工。即使已獲規畫委員會通過，工程能否正式展開，仍取決於法院後續裁定及相關審查程序。
川普宣稱此案是為紀念美國獨立250周年，並向軍人與退伍軍人致敬，同時也想在華府留下具象徵性的個人政治地標，延續他對大型建築改造首都景觀的構想。 它預定建在林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間的視覺軸線上，可能遮蔽原本莊嚴景致，削弱兩處紀念地的連結，讓反對者認為會破壞華府重要歷史景觀。 雖然規畫委員會已表決通過，但聯邦法官已先行暫停施工14天，接下來仍要面對環評是否完整、法律授權是否充分，以及是否有國會撥款等多重訴訟挑戰。
精華 FAQ
川普宣稱此案是為紀念美國獨立250周年，並向軍人與退伍軍人致敬，同時也想在華府留下具象徵性的個人政治地標，延續他對大型建築改造首都景觀的構想。
它預定建在林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間的視覺軸線上，可能遮蔽原本莊嚴景致，削弱兩處紀念地的連結，讓反對者認為會破壞華府重要歷史景觀。
雖然規畫委員會已表決通過，但聯邦法官已先行暫停施工14天，接下來仍要面對環評是否完整、法律授權是否充分，以及是否有國會撥款等多重訴訟挑戰。
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