川普總統擬把華府現有的凱旋門改建成250呎高的巨大拱門，將充當「頂級軍事綜合體」，同時展示美國國力。圖為建築師設計的川普凱旋門模型。(美聯社)

美國總統川普 力推的巨型凱旋門計畫，原本要成為美國建國250周年 的紀念地標，如今卻陷入法律戰。這座高達250呎（約76公尺）的建築，預定矗立於華府林肯 紀念堂對岸、阿靈頓國家公墓附近。雖然11月5日獲國家首都規畫委員會通過，聯邦法官隨即下令暫停施工兩周。

從華麗鍍金雕像、超越巴黎凱旋門的規模，到破壞歷史景觀與墓園莊嚴性的質疑，川普的建築雄心引發各界反彈。甘迺迪家族9名成員更加入訴訟，指控工程將永久改變親人安葬地的環境。這座尚未動工的凱旋門，為何從國家紀念建築演變成政治與法律爭議？

紀念獨立250年 打造華盛頓新地標

川普提出興建巨型凱旋門，名義上是紀念美國獨立250周年，並向美國軍人與退伍軍人致敬。他希望藉由一座氣勢宏偉的紀念建築，為首都華盛頓留下新地標。

2025年10月，川普在白宮籌款晚宴展示三種不同尺寸的拱門模型，公開表達對最大版本的偏愛。由於造型仿效法國巴黎凱旋門，外界將其稱為「川普凱旋門」。

事實上，在阿靈頓紀念大橋附近興建紀念拱門的構想，早在1900年便曾由建築師提出。川普政府則將這項歷史構想重新包裝，納入改造首都景觀的計畫。

除了凱旋門，川普也推動白宮大型宴會廳及其他華府公共設施改建。這些工程被視為他希望透過建築留下政治印記的具體表現。

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76公尺巨型拱門 比巴黎高26公尺

川普規畫的凱旋門高達250呎（約76公尺），不僅超越高約50公尺的巴黎凱旋門，也高過附近的林肯紀念堂，將成為當地最醒目的建築之一。

2026年4月公布的設計效果圖顯示，拱門採用古典紀念建築風格，並加入大量象徵美國力量與榮耀的裝飾。

主要設計包括頂端手持火炬與皇冠的帶翼雕像、兩側雄鷹，以及守護建築的四隻獅子，整體強調鍍金裝飾與宏偉氣勢。

川普版本約為巴黎凱旋門的1.5倍，兩者高度相差約26公尺。如此龐大的規模，正是這項工程引發景觀爭議的重要原因。

美國國家首都規畫委員會的一場會議上，桌上展示著美國總統川普提議建造的高達259英尺（約79公尺）的凱旋門模型，右上白色建築為林肯紀念堂，左下方為阿靈頓公墓。（路透）

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破壞歷史景觀軸線 選址引爆爭議

凱旋門預定興建於維吉尼亞州哥倫比亞島的紀念圓環（Memorial Circle），位於阿靈頓紀念大橋西側入口，連接林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓。

這條景觀軸線具有特殊歷史意義。民眾從林肯紀念堂眺望波多馬克河對岸，可以看見通往國家公墓的道路；從公墓方向望去，則能欣賞林肯紀念堂的莊嚴輪廓。

反對者擔憂，巨型拱門將成為視線焦點，削弱原有紀念建築之間的視覺連結。

國家公園管理局曾在133頁評估報告中指出，工程將對多處歷史景觀造成不利影響，但仍表態支持計畫。

此外，興建地點涉及國家公園土地，必須遵循環境與歷史保存審查程序。批評者質疑政府在審查尚未完成前，就急於安排動工。

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甘迺迪家族轟褻瀆墓園 提告阻建

爭議在11月進一步擴大。甘迺迪家族9名成員10日向法院提出動議，申請加入既有訴訟，要求阻止巨型凱旋門興建。

這9人是前聯邦參議員羅勃甘迺迪與愛德華甘迺迪的子女及孫輩。兩位參議員與前總統甘迺迪均安葬於阿靈頓國家公墓，墓區附近還有著名的「永恆之火」。

家族成員認為，76公尺高的建築可能遮蔽墓園景觀，甚至使親人墓地籠罩陰影，徹底改變民眾前往悼念的體驗。他們將此形容為對墓地的「永久褻瀆」。

不過，現任衛生部長小羅勃甘迺迪並未參與家族訴訟。

反對聲浪也來自其他方面。部分退伍軍人認為，紀念軍人的建築不應破壞既有國家公墓環境；維吉尼亞州阿靈頓郡則於10月提告，指控政府尚未完成必要的環境審查，就準備推動施工。

川普政府則強調，凱旋門旨在向美國軍人致敬，批評反對者將原本應該凝聚國民的紀念建築政治化。

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計畫能否順利動工？ 後續法律挑戰

川普政府原先計畫最快11月5日動工。當天，國家首都規畫委員會以8票贊成、4票反對通過計畫，為工程推進跨出重要一步。

然而，聯邦地方法官楚特坎（Tanya Chutkan）在數小時後發布臨時限制令，禁止政府在14天內展開工程，以便法院審理相關法律挑戰。

反對委員及訴訟團體提出的疑慮，包括工程是否取得充分法律授權、環境審查是否完備，以及缺乏國會撥款等問題。

此外，川普政府曾提出將凱旋門定位為具有軍事功能的設施，但相關用途與法律依據同樣受到質疑。

截至11月11日，巨型凱旋門仍未動工。即使已獲規畫委員會通過，工程能否正式展開，仍取決於法院後續裁定及相關審查程序。

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