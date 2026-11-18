消費者黑五期間在梅西百貨購物。(路透資料照片)

2026年「黑五 購物節」(Black Friday，11/27)還沒到，亞馬遜(Amazon)、百思買 (Best Buy)、目標百貨(Target)和沃爾瑪 (Walmart Inc.)早就開始節慶促銷，好市多 (Costco)的黑五優惠也分批上架。

今年的黑五不再是「一天定勝負」，而是一整季分階段的降價戰。不同商品的最低價落在不同時間，有些甚至要等到12月。

感恩節這些門市休息 官網仍可下單

「黑五購物節」已成為一整季分階段的降價戰。(路透)

今年感恩節（11/26），沃爾瑪、目標百貨、好市多、梅西百貨、百思買等大型零售商實體門市都將休息，但官網與App照常營運，消費者在家仍可下單。

不過，郵局（USPS）、UPS與FedEx感恩節當天都不收件也不送貨，訂單大多要到11/27黑色星期五才會出貨；門市休息，感恩節當天也無法到店取貨。「黑五周」是全年物流最忙的時候，實際到貨可能比平常晚幾天。

部分優惠網路先開跑 與門市促銷不一定同步

想搶黑五門市優惠的消費者，部分商家的網路價會更早開跑。沃爾瑪黑五網路優惠11/23美東時間凌晨12時01分登場，Walmart+會員可先搶熱門商品，比門市27日當地時間早上6點早了四天；柯爾百貨的黑五限時搶購價，感恩節當天美中時間凌晨12時01分就在官網上線。亞馬遜「黑五周」則已在11/19開始。

好市多官網列有感恩節當天限定的網路優惠，但網路與賣場促銷不一定同步；家得寶家電特價26日先在網路開跑；山姆會員店黑五活動26日起跑，當天會員店休息。百思買黑五主檔19日起網路、門市同步，感恩節當天App與官網也有優惠；目標百貨每日優惠持續到感恩節當天。各家網路檔期仍可能調整，下單前最好先上官網確認。

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這幾類「黑五當天買」未必最划算

Adobe公布的2026年節慶網購預測及Google購物趨勢指南指出，不同商品的「全年最低價」出現時機並不相同，在黑五當天下單未必最省錢。

●黑五與網一的主場（11/27-30）：

Adobe數據顯示，若目標是大尺寸電視、傳統玩具、服飾、大型家電與家具，11/27黑五當天最有機會出現全年最深折扣；若是電腦、筆電與3C電子產品，可能等11/30的「網購星期一」（Cyber Monday，網一）往往有更具競爭力的線上專屬優惠。

●愈晚愈便宜的品類（12月中旬-月底）：

Google比對歷史促銷紀錄後發現，時尚手袋、大型行李箱以及部分高單價電動科技玩具在黑五的折扣相對保守。其中，手袋包包若想兼顧「折扣與完整款式」適合在12月中旬入手，追求極限低價則可等到12月底年終清倉；大型行李箱也多在12月底才會有大幅降價。

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現在買還是再等等？5個AI比價指令

複製以下指令，讓AI查價、比價更方便。

1. 查真假降價 & 找最低價

指令→「我想買 【商品名稱與型號】，現在賣 【價格】。請幫我查這個價格是不是過去一年的歷史低價？目前哪一家網站賣最便宜？」

2. 防黑五「縮水特規版」陷阱

指令→「幫我檢查 【商品型號】 是不是黑五促銷特規版？跟一般正常版相比，規格或功能有沒有被偷工減料？」

3. 算總花費（含運費、安裝費）

指令→「比較 【Costco / Amazon / Best Buy】 買這台 【商品型號】，把運費、安裝費、舊機回收費全部加進去，哪一家總花費最省？有保價退差額服務嗎？」

4. 「現在買」還是「再等等」

指令→「我想買 【商品名稱，例如：筆電 / 精品包 / 行李箱】，請問在2026年黑五當天（11/27）、網購星期一（11/30）還是12月底清倉買最划算？現在買會不會買貴？」

5. 算「組合包」划不划算

指令→「這個優惠組合：【貼上優惠內容與總價】，請幫我把裡面東西單獨拆開算最低市價，看買這個組合是否比較省？」

你想「湊單」嗎？「防坑」策略守荷包

●善用「價差調整（Price Adjustment）」條款：許多大型零售商允許在購買後14至30天內，若自家通路進一步降價可申請退還差額，讓早鳥買家安心鎖定庫存。

●戒除「湊單心理」： 避免為了湊滿「滿千折百」或「免運門檻」而買進不需要的商品。

●使用AI指令時，盡量貼上完整的商品型號（Model Number）或商品網址，以便AI精準比對。