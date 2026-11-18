整理包／黑五何時搶？10大賣場時間表、5個AI比價指令「一鍵複製」
2026年「黑五購物節」(Black Friday，11/27)還沒到，亞馬遜(Amazon)、百思買(Best Buy)、目標百貨(Target)和沃爾瑪(Walmart Inc.)早就開始節慶促銷，好市多(Costco)的黑五優惠也分批上架。
今年的黑五不再是「一天定勝負」，而是一整季分階段的降價戰。不同商品的最低價落在不同時間，有些甚至要等到12月。
感恩節這些門市休息 官網仍可下單
今年感恩節（11/26），沃爾瑪、目標百貨、好市多、梅西百貨、百思買等大型零售商實體門市都將休息，但官網與App照常營運，消費者在家仍可下單。
不過，郵局（USPS）、UPS與FedEx感恩節當天都不收件也不送貨，訂單大多要到11/27黑色星期五才會出貨；門市休息，感恩節當天也無法到店取貨。「黑五周」是全年物流最忙的時候，實際到貨可能比平常晚幾天。
部分優惠網路先開跑 與門市促銷不一定同步
想搶黑五門市優惠的消費者，部分商家的網路價會更早開跑。沃爾瑪黑五網路優惠11/23美東時間凌晨12時01分登場，Walmart+會員可先搶熱門商品，比門市27日當地時間早上6點早了四天；柯爾百貨的黑五限時搶購價，感恩節當天美中時間凌晨12時01分就在官網上線。亞馬遜「黑五周」則已在11/19開始。
好市多官網列有感恩節當天限定的網路優惠，但網路與賣場促銷不一定同步；家得寶家電特價26日先在網路開跑；山姆會員店黑五活動26日起跑，當天會員店休息。百思買黑五主檔19日起網路、門市同步，感恩節當天App與官網也有優惠；目標百貨每日優惠持續到感恩節當天。各家網路檔期仍可能調整，下單前最好先上官網確認。
這幾類「黑五當天買」未必最划算
Adobe公布的2026年節慶網購預測及Google購物趨勢指南指出，不同商品的「全年最低價」出現時機並不相同，在黑五當天下單未必最省錢。
●黑五與網一的主場（11/27-30）：
Adobe數據顯示，若目標是大尺寸電視、傳統玩具、服飾、大型家電與家具，11/27黑五當天最有機會出現全年最深折扣；若是電腦、筆電與3C電子產品，可能等11/30的「網購星期一」（Cyber Monday，網一）往往有更具競爭力的線上專屬優惠。
●愈晚愈便宜的品類（12月中旬-月底）：
Google比對歷史促銷紀錄後發現，時尚手袋、大型行李箱以及部分高單價電動科技玩具在黑五的折扣相對保守。其中，手袋包包若想兼顧「折扣與完整款式」適合在12月中旬入手，追求極限低價則可等到12月底年終清倉；大型行李箱也多在12月底才會有大幅降價。
現在買還是再等等？5個AI比價指令
複製以下指令，讓AI查價、比價更方便。
1. 查真假降價 & 找最低價
指令→「我想買 【商品名稱與型號】，現在賣 【價格】。請幫我查這個價格是不是過去一年的歷史低價？目前哪一家網站賣最便宜？」
2. 防黑五「縮水特規版」陷阱
指令→「幫我檢查 【商品型號】 是不是黑五促銷特規版？跟一般正常版相比，規格或功能有沒有被偷工減料？」
3. 算總花費（含運費、安裝費）
指令→「比較 【Costco / Amazon / Best Buy】 買這台 【商品型號】，把運費、安裝費、舊機回收費全部加進去，哪一家總花費最省？有保價退差額服務嗎？」
4. 「現在買」還是「再等等」
指令→「我想買 【商品名稱，例如：筆電 / 精品包 / 行李箱】，請問在2026年黑五當天（11/27）、網購星期一（11/30）還是12月底清倉買最划算？現在買會不會買貴？」
5. 算「組合包」划不划算
指令→「這個優惠組合：【貼上優惠內容與總價】，請幫我把裡面東西單獨拆開算最低市價，看買這個組合是否比較省？」
你想「湊單」嗎？「防坑」策略守荷包
●善用「價差調整（Price Adjustment）」條款：許多大型零售商允許在購買後14至30天內，若自家通路進一步降價可申請退還差額，讓早鳥買家安心鎖定庫存。
●戒除「湊單心理」： 避免為了湊滿「滿千折百」或「免運門檻」而買進不需要的商品。
●使用AI指令時，盡量貼上完整的商品型號（Model Number）或商品網址，以便AI精準比對。
因為黑五促銷已變成整季戰線，不同商品最低價出現時間不同。電視、玩具、家電可能在黑五最便宜，電腦與筆電常在網購星期一更划算，手袋和行李箱則可能要等到12月底。 多數大型零售商的實體門市在感恩節休息，但官網與App照常營運，可先在線上下單。不過郵局、UPS與FedEx當天不收件也不送貨，實際出貨與到貨時間可能比平常更晚。 AI指令可協助查歷史低價、辨識縮水特規版、計算含運費與安裝費的總花費，並比較黑五、網購星期一與年終清倉哪個時點最划算，讓消費者更容易避開假折扣與衝動購買。
精華 FAQ
因為黑五促銷已變成整季戰線，不同商品最低價出現時間不同。電視、玩具、家電可能在黑五最便宜，電腦與筆電常在網購星期一更划算，手袋和行李箱則可能要等到12月底。
多數大型零售商的實體門市在感恩節休息，但官網與App照常營運，可先在線上下單。不過郵局、UPS與FedEx當天不收件也不送貨，實際出貨與到貨時間可能比平常更晚。
AI指令可協助查歷史低價、辨識縮水特規版、計算含運費與安裝費的總花費，並比較黑五、網購星期一與年終清倉哪個時點最划算，讓消費者更容易避開假折扣與衝動購買。
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