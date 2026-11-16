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宇宙召喚你 NASA徵太空人年薪破16.4萬元還能登月 萬人搶10席

TVBS新聞網／編譯：張森皓
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美國國家航空暨太空總署（NASA）公開招募太空人，不僅年薪破16.4萬美金，更有...
美國國家航空暨太空總署（NASA）公開招募太空人，不僅年薪破16.4萬美金，更有機會登月與執行其他太空任務。 （unsplash/NASA）

熱愛太空和宇宙探險的民眾有福了。美國國家航空暨太空總署（NASA）睽違兩年再度公開招募太空人，不僅年薪上看16.4萬美金，更有機會登上月球與執行其他太空任務。在招募廣告中，NASA現役太空員紛紛現身，共同表示：「宇宙正在召喚你！」

暌違兩年再招募 上次近萬人只選10人

紐約郵報（New York Post）報導，NASA上一次招募是在2024年，最終超過8000份的申請中，僅選出10名太空人候選人。自20世紀中葉太空計畫開始以來，NASA選拔370人進行太空人培訓，最新的這批新兵，將加入目前由32成員組成的現役太空人隊伍，任務是學習月球地質學、太空漫步、駕駛高性能噴射機等知識。

超嚴苛申請條件曝光

NASA在社群X發表太空探索計畫，同時上傳招募影片，許多現役太空人現身，標語是「宇宙正在召喚你！」。然而，這份年薪上看16.4萬美金的工作，申請條件並不簡單。想回應宇宙呼召的申請人，必須擁有認可機構頒發的碩士學位，領域包括工程、生物科學、物理科學或電腦科學，或是完成至少兩年博士課程學習來滿足碩士學位要求。

此外，申請人必須是「美國公民」，並擁有至少三年相關專業經驗和五份優秀的推薦信。通過申請只是第一步，後續培訓必須通過長期的太空人飛行體檢，具備強大的領導力、團隊合作能力和溝通技巧。太空人更需具備強大的心理素質，尤其12個月或更長時間的任務屢見不鮮，必須在極端隔離、艱苦的生活條件以及與親人分離下生存。

宇宙召喚你！NASA徵太空人年薪破500萬還能登月　萬人搶10席

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