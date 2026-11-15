動漫成救星 他開車落水靠「名偵探柯南」劇情逃生

車主表示，自己遭遇車禍後連人帶車翻覆墜河，就在絕望之際，腦海中突現知名動漫「名偵探柯南」的經典逃生情節，最終奇蹟般成功自車內脫困，平安生還。「名偵探柯南」 劇照。(本報資料照片／普威爾提供)

駕駛在道路上遇到突發車禍已夠驚險，若車輛不幸翻覆並墜入河中，往往生死就在幾秒鐘之間。日本近日一名網友分享了一起驚心動魄的車禍死裡逃生經歷，引發網路上極大討論。該名車主表示，自己遭遇車禍後連人帶車翻覆墜河，就在絕望之際，腦海中突現知名動漫「名偵探柯南」的經典逃生情節，最終奇蹟般成功自車內脫困，平安生還。

倒車後突然切出擦撞 敞篷車連人帶車翻落河中

據車主描述，事發當時他行經路邊，前方一輛停在右側路肩的車輛剛完成倒車。車主確認對方倒車完畢後準備正常通過，不料該車突然向前切出，疑似欲直接駛入車道，避讓不及之下直接撞上車主車輛。強烈的碰撞導致車主的車當場翻覆，並直接掉入旁邊的河流中。

車主回憶，在車輛沈入水中的前20秒，他一度陷入極度恐慌，深感「這次真的要沒命了」。

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關鍵時刻腦海閃過「柯南逃生法」

就在生死一瞬的關頭，車主腦海中突然閃過動畫「名偵探柯南」第1078集的畫面。該集劇情中，搜查官安德烈·卡麥爾（Andre Camel）被黑衣組織追殺、連人帶車落海，並靠著冷靜應對從沉沒的車廂中成功逃生。

車主表示，當時正是這一段動畫情節指引了他處理水下危機的步驟與心態，讓他強迫自己冷靜下來，順利開啟車門逃出淹水的車廂。奇蹟脫困後，附近居民第一時間發現並協助他爬上岸，隨後幫忙通報救護車送醫。事後連趕到現場的警察、消防救護人員以及醫生，都對他能在車輛翻覆沉水的情況下獨自脫困感到不可思議。

網友直呼「柯南真的能救命」

雖然車輛已完全毀損，車內物品與手機一度泡水失聯，但所幸車主生命並無大礙，目前僅有頭痛、頸部無法轉動及右側鎖骨疼痛等撞擊傷勢，已預約進行詳細檢查。警方初步研判肇事責任，對方可能需承擔全部責任。

事後車主在社群上分享這段「死裡逃生」的經歷，直言：「如果沒有看過那一集柯南，我可能真的已經不在了，真的無法用言語感謝作者。」不少網友看完紛紛留言：「動畫知識真的在關鍵時刻救了一命」、「仔細想想，這些逃生觀念平時聽過，但人在水裡恐慌起來真的會腦袋一片空白！能立刻想起來並冷靜實踐真的太強了。」

動漫成救星！開車落水靠《名偵探柯南》劇情逃生 日男：感謝作者

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