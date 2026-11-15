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邁阿密美女主播辣曬「側胸照」遭10同事檢舉 主管被嗆沒骨氣

TVBS新聞網／編譯：謝景沛
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邁阿密WPLG電視台主播Jacey Birch，近日在音樂節上，於社群平台發布多...
邁阿密WPLG電視台主播Jacey Birch，近日在音樂節上，於社群平台發布多張側胸外露的照片；示意圖，非新聞當事人。（unsplash/Alexandr Choi）

邁阿密WPLG電視台主播Jacey Birch，近日在佛羅里達奧蘭多舉辦的「Electric Daisy Carnival」音樂節上，於社群平台發布多張側胸外露的照片，引發同事質疑管理層未依規定處理。此事件發生於Birch過去已被警告不得上傳損及記者公信力內容之後，導致至少10名記者向媒體投訴，並促使外界討論新聞從業人員社群行為的標準及管理方式。

▲ 影片來源：instagram平台＠jaceybirch

（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

紐約郵報報導，WPLG副總裁Bill Pohovey曾於數月前發布內部備忘錄，明確要求員工不得張貼「影響記者公信力」的網紅式內容，強調「我們不是網紅，我們是記者」。FTVLive報導指出，Jacey Birch仍於周末在音樂節穿著暴露服裝拍照上傳，引發同事不滿。有新聞室員工直言：「Pohovey 沒膽量採取任何行動，他是個沒骨氣的人。」

據FTVLive報導，至少10名記者將Birch貼文連結提供給媒體，部分人認為她的行為不適合身為新聞主播。該報導還引述一名WPLG新聞室內部人士表示，Birch先前就曾因社群行為被警告，但她仍持續上傳暴露照片。四位電視新聞台新聞主管受訪時皆認為，這種行為可考慮給予處分，甚至開除。

針對是否應處分Birch，紐約資深公關專家Amore Philip指出：「根據目前已知的事實，答案是否定的。在新聞總監所發備忘錄的背景下，個人帳號上的一張節日照片，並不構成應予紀律處分的事由。」她認為若僅對女性主播執行標準，卻放任男性主播張貼娛樂照片，將產生雙重標準，對電視台聲譽影響更大。

美女主播辣曬「側胸照」遭10同事檢舉　主管被嗆沒骨氣

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