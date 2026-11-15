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住飯店「這些樓層」藏恐怖隱憂 遇火災罹難風險大增

出國住飯店「這些樓層」藏恐怖隱憂 遇火災罹難風險大增

TVBS新聞網／編譯：張君堯
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出國旅遊時選擇飯店是一大課題；示意圖。（圖／AI生成）
出國旅遊時選擇飯店是一大課題；示意圖。（圖／AI生成）

出國旅遊時選擇飯店是一大課題，就算鎖定喜歡的飯店，入住哪個樓層也是相當重要的一環，有些人認為住在較高的樓層可以遠離吵鬧的街道、視野也較寬闊，不過近期英國名校倫敦帝國理工學院（Imperial College London）警告稱「別住9樓以上的房間」，因為部分消防單位的雲梯車未必能達到9樓以上的高度，這會使遭遇火災時可能面臨的風險大增。

倫敦帝國理工學院為了保障教職員出差及在校外工作期間的安全，擬定了一系列官方安全指南與住宿規定，其中就強調「盡量不要入住9樓以上的房間」，並稱縱使是已開發國家，大多數消防單位的雲梯車仍無法到達9樓以上的高度，雖然現代飯店通常設有防火分隔、具備安全防護功能的逃生通道，但仍會大大增加面臨火災時的風險。

除了高樓層，倫敦帝國理工學院也警告「盡量不要入住飯店的低樓層（如一樓）」，因為這些樓層遭遇入室盜竊的風險較高，如果低樓層房間的門窗可直接通往泳池或海灘，風險尤其突出。

除了樓層選擇，倫敦帝國理工學院也提出包括「別將房卡或鑰匙隨意放在餐廳、泳池畔或其他公共場所，以免被他人窺見或竊取」、「務必讓行李隨時處於視線範圍內」、「若在等待入住或辦理退房期間需將行李寄存在飯店，需確保行李已用品質可靠的鎖具鎖好」和「若在前往機場途中行李曾處於無人看管狀態，請在過海關或辦理托運前仔細檢查行李內物品，以防被人動過手腳」等。

出國住飯店「這些樓層」藏恐怖隱憂！英名校揭遇火災罹難風險大增

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