整理包／追劇追到查課本 這5部「AI歷史神劇」為何那麼火？

AI短劇蓬勃發展，改變了不少手機使用者的觀影收視習慣。(取材自紅果短劇網站)

AI摘要 文章摘要整理： 中國AI歷史短劇靠穿越、逆襲與歷史題材迅速走紅，帶動觀眾追劇後補課史料；但在製作門檻下降、流量暴增之際，也面臨史實失真、肖像侵權與官方專項整治的多重考驗。

現代特戰隊帶著槍械穿越北宋，協助宋軍對抗金兵；現代保全搖身變成明朝權臣，試圖改寫歷史命運……。中國AI短劇近期掀起歷史熱潮，從明朝權謀、唐代文化及科舉逆襲等題材走紅，其中「持械入宋」前十季全網累計播放量突破120億，甚至讓部分觀眾開始主動查閱歷史典故，追劇追出補課潮。

不過，穿越劇過去曾因任意改寫歷史遭中國廣電總局限制，如今卻成為AI短劇的重要流量密碼。隨著廣電總局11月起展開新一輪微短劇專項整治，這波熱潮能持續多久？AI究竟如何改變短劇市場？穿越歷史的創作自由與官方審查紅線又該如何拿捏？

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特戰隊穿越、權臣逆襲 抓住觀眾眼球

近期掀起熱潮的中國AI歷史短劇，題材從現代特戰隊穿越北宋、明朝權臣逆襲，到唐代書法與愛情故事都有。歷史人物和事件成為短劇創作者的新素材，這些作品讓現代知識與古代制度產生碰撞，觀眾除了追求主角逆襲的爽感，也能接觸不同朝代的歷史背景。

「持械入宋」｜北宋

描述一支現代五人特戰小隊意外穿越至北宋宣和年間，正值金兵南侵、宋朝面臨存亡危機，五人憑藉現代槍械、軍事戰術及科技知識，協助宋軍對抗金兵，試圖扭轉靖康之難的歷史結局。該劇前10季全網累計播放量突破120億，紅果平台各季累計收藏超過1480萬。

「大明，李景隆的別樣人生」｜明朝

以明朝初年為背景，講述一名現代保全意外穿越，成為歷史上的曹國公李景隆。主角憑藉現代人的思維與知識，周旋於明太祖朱元璋、太子朱標及名將藍玉等歷史人物之間，試圖改變自己與家族的命運。該劇半年內推出八季，其中第五季在紅果平台獲得8.8分評價。

「魏家逆子成首輔」｜古代官場

以古代科舉制度與官場權力鬥爭為故事主軸，主角原本被視為不成材的家族逆子，卻憑藉現代知識與思維，在科舉考試及政治角力中逐步嶄露頭角，從不被看好的年輕人一路向權力核心邁進。作品已推出九季，全網累計播放量達11億。

「硯邊青梅」｜唐朝

以書法名家顏真卿的傳世名作「祭姪文稿」為創作靈感，故事圍繞顏真卿姪子顏季明的命運，透過愛情與亂世交錯的敘事，帶領觀眾認識唐朝由盛轉衰的歷史轉折。

「大唐憨婿之我姐姐是太子妃」｜唐朝

以唐朝宮廷為故事舞台，劇情圍繞在宮廷與世家勢力之間的周旋，並融入和親政策、吐蕃使臣及權貴家族的利益角力。

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霸道總裁、重生復仇老套了 歷史題材百花齊放

過去中國微短劇多以霸道總裁、重生復仇、逆襲翻身等情節吸引觀眾，但當每部短劇的劇情千篇一律，觀眾開始尋找不一樣的內容。如今AI短劇逐漸跳脫單純的「爽劇」模式，開始導入歷史底蘊，從軍事、政治、科舉延伸到書法藝術，追劇追上頭的觀眾甚至開始主動查閱史料，也成功吸引歷史迷入坑。

例如「硯邊青梅」以顏真卿姪子顏季明的命運為背景，讓觀眾追劇後搜尋「祭姪文稿」及唐朝安史之亂相關資料，了解書法名作背後的家國悲劇。

「持械入宋」則透過現代武器與古代軍隊的對比，帶出宋代兵制、糧草運輸及靖康之難等歷史知識；「大明，李景隆的別樣人生」也讓觀眾重新認識李景隆與明初政治人物的關係。

另一部AI短片「問蒼生」以東漢末年黃巾之亂為背景，結合志怪文學與民生議題，從奇幻故事切入社會問題。

這股風潮讓短劇不再只是消磨時間的娛樂，還可能成為觀眾接觸歷史文化的入口。然而，這些暴紅的AI短劇結合了穿越、重生，劇中人物與事件未必符合史實，如何區分戲劇想像與真實歷史，也考驗著觀眾的辨識能力。

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製作門檻降低 AI改變短劇生態

過去拍攝古裝戰爭戲，需要大量臨時演員、服裝、道具及後製特效，如今AI影像生成技術的進步，讓小型團隊也能製作古代戰場、宮廷建築與軍隊群像，大幅降低製作門檻。

今年受到關注的AI歷史作品「霍去病」，便透過兩支戰爭短片，呈現漢軍深入漠北、迎戰匈奴的場面，展現AI製作大型歷史場景的潛力。

另一部以東漢末年為背景的26分鐘AI短片「問蒼生」，8月上線後迅速突破1400萬次觀看。創作者青瓜蛋將數年前寫下的隨筆改編成劇本，再運用AI影像工具完成作品，顯示個人創作者也有機會挑戰過去需要專業影視團隊才能製作的題材。

AI更推動短劇產業快速擴張。中國今年前八月上線微短劇達43萬部，其中AI劇占比超過九成；紅果短劇7月每日活躍用戶更高達1.68億。

不過，製作成本降低不代表作品品質同步提升。當影像生成技術逐漸普及，真正決定短劇能否突圍的，仍是劇本、人物塑造及敘事能力。

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官方曾下「限穿令」 穿越梗還能玩多久？

穿越題材一直是受觀眾歡迎的題材，2011年，「宮鎖心玉」、「步步驚心」等穿越劇掀起熱潮，卻引來中國廣電總局曾批評部分作品任意編造歷史、情節荒誕，甚至宣揚封建迷信與宿命論，要求加強內容管理。

當時相關措施被外界解讀為「禁拍穿越劇」，許多劇組為了規避風險，往往將故事背景改為架空，或是把穿越包裝成「做夢」、「寫小說」。

時隔15年，穿越劇藉由AI技術再度大行其道，「持械入宋」、「大明，李景隆的別樣人生」及「魏家逆子成首輔」等熱門作品，都以現代人進入古代、運用現代知識改寫命運為核心。過去遭受打壓的穿越設定，如今反而成為吸引流量的關鍵，卻也引發外界對AI短劇是否遭官方整治的疑慮。

事實上，中國官方近年已有針對穿越短劇出手的先例。2025年，一部名為「重回1944：我在東北打鬼子」的微短劇，安排主角攜帶無人機及具有4G訊號的手機穿越抗戰時期，甚至播放日本投降影片，引發爭議。

中國廣電總局隨後發布抗戰題材微短劇管理提示，批評部分作品為追求商業利益，罔顧歷史真實，要求不得將現代科技粗暴嫁接真實抗戰場景，也不得出現違背軍事常識的荒誕情節。這項案例顯示，官方並非完全排斥穿越設定，但涉及特定重大歷史事件時，審查尺度可能明顯收緊。

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改編歷史、肖像侵權 熱播背後爭議多

AI短劇大量湧現，也帶來歷史文化改編與肖像侵權問題。近期一部AI版「紅樓夢」遭指控未經授權，使用1987年電視劇版本17名演員的臉部特徵生成角色，還將經典故事改寫成林黛玉重生復仇的宅鬥爽劇，出現林黛玉掌嘴薛寶釵、賈母跪拜黛玉等情節，引發網友批評。

AI盜臉爭議並非首例。今年4月，易烊千璽工作室發表聲明，指多部AI短劇未經授權使用其肖像及聲音，已委託律師維權，相關作品隨後下架。趙麗穎也曾指控紅果短劇平台內短劇未經許可，利用AI換臉、融臉等技術使用其肖像進行商業引流，將紅果短劇背後的營運公司告上法院。

除了侵權，歷史改編也面臨真實性問題。穿越、重生與改寫歷史雖能增加戲劇張力，但若缺乏適當區分，容易讓觀眾混淆虛構情節與真實史事。

中國廣電總局於今年11月1日起展開為期兩個月的微短劇專項治理，整治重點包括低俗內容、未依規定備案審核的特殊題材，以及AI「盜臉」、「偷聲」等問題。

官方公布，今年以來已累計下架7.5萬部違規微短劇，處置逾1500個違規帳號，顯示監管並非停留在口頭警告。

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