整理包／圖解走私Nvidia晶片黑幕 美對中晶片三法堵得住嗎？

美國自2022年起禁止Nvidia高階AI晶片出口中國，但多起司法案件顯示，仍有人靠換標籤、偽造文件、繞道第三國把晶片送進去。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 本文整理輝達高階AI晶片流入中國的多種走私與繞道手法，包含換標籤、假伺服器、第三國轉運及租算力，並概述美國已起訴案件與後續堵漏措施。

美國自2022年起禁止Nvidia輝達 (另稱英偉達)高階AI晶片出口中國，但多起司法案件顯示，仍有人靠換標籤、偽造文件、繞道第三國把晶片送進去，檢方指控的金額最高約25億美元。以下多為指控，尚未全數經法院認定。

近來輝達前執行長黃仁勳 因婚外情風波下台，外遇對象之一的商人黃樂被指涉及協助晶片流入中國，讓美國國會收緊管制的聲浪升高。整理包 專看手法：標籤怎麼換、貨怎麼繞、晶片不運也能用的方式，再簡述被抓的案件與美國國會的下一步。

換標籤、裝假貨：晶片怎麼「調包」

• 紐約倉庫換標：嫌犯被控指使工人撕掉輝達標誌，貼假標籤，標示為一般電腦零件，再運往中國、香港。

• 大馬假伺服器（推測）：設備運抵機房後，機架改裝無功能的假設備，真貨從後門運走。報導稱細節尚未查證。

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繞道第三國：中轉路線

走私的共通公式：美國出貨 → 第三地「洗掉」去向 → 轉進中國

案例 中轉站 怎麼「洗」去向 加州公司案 吉隆坡、新加坡 向供應商謊報用途、偽造文件 美超微伺服器案 台灣 → 東南亞 → 泰國 重新包裝成無標記的箱子 日本繞道案 日本 → 香港 偽造出口文件

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不運晶片也能用：租算力與灰色市場

• 租算力：美國管制管的是晶片運到哪裡，不管誰在用。晶片留在馬來西亞、泰國的資料中心，中國企業遠端連線就能使用。

• 掮客：據匿名消息人士，黃樂靠人脈促成受管制訂單，約24萬顆、至少75億美元，但也有人質疑她只是商業掮客，並非間諜。

• 灰色市場：約60萬顆H200滯留香港，中國的8卡伺服器開價約為一年前的三倍。

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已經被抓案例有哪些？

• 守門人行動（2025-12）：德州的許浩認罪，涉案至少1.6億元的H100、H200。

• 美超微案（2026-03 起訴）：共同創辦人廖益賢等人被控，涉及約25億美元，承包商孫廷瑋已認罪。

• 加州呂耀剛案（2026-10）：涉案超過3億元，罪名全成立最高50年。

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美國國會堵得住嗎？

黃仁勳風波讓美國國會收緊對中晶片管制的聲浪升高。三項晶片法案已納入審議中的年度國防授權法案：「晶片安全法案」要求業者追蹤自家晶片流向，以打擊走私；「AI監督法案」授權國會監督先進晶片出口；「對等管制法案」則限制美國盟友向中國出口晶片製造設備。相關條文也將限制中國AI企業透過東南亞資料中心遠端使用先進晶片，等於要堵上前面提到的租算力管道。

其中「晶片安全法案」被認為最有機會過關，因為它無須盟友配合，也未賦予國會新權限。跨黨派議員已敦促本屆國會在未來幾周通過，白宮尚未公開表態。若國會通過含晶片條文的國防授權法案，川普要擋下這些限制，就得否決整部法案，恐讓仍在作戰的美軍拿不到關鍵經費。

兩黨議員也要求調查川普政府是否在輝達遊說後延後執行出口管制，曾在五角大廈負責AI政策的艾倫說，輝達反對加強管制的立場已失去公信力。不過，美國媒體近日也質疑華府對中鷹派可能刻意誇大間諜指控，Megaspeed則表示黃樂去年8月已離職，其事業合法合規。在技術面，輝達被報導已開發「位置驗證」功能，利用晶片與輝達伺服器之間的通訊延遲，推估晶片所在國家，但尚未正式推出，輝達也否認旗下晶片設有「後門」。

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