整理包／不靠流量靠演技 5位「小配角熬成影帝影后」的逆襲傳奇

高葉則憑「南京照相館」中林毓秀一角，摘下金雞獎最佳女主角獎。(取材自微博)

從「狂飆」中霸氣十足的「大嫂」，到「南京照相館」裡在戰火中掙扎求生的女性，高葉11月10日憑「南京照相館」奪下金雞獎最佳女主角。39歲的她站上領獎台時激動落淚，從影20年終於圓夢，連相識多年的同學朱一龍也感動哽咽。

高葉並非唯一大器晚成的演員。張小斐35歲才憑「你好，李煥英」拿下金雞影后，辛芷蕾從跑龍套登上威尼斯影展 領獎台，張頌文 苦熬近20年憑「狂飆」爆紅，雷佳音則從人氣配角一路拿下影帝、視帝。這5位演員都曾歷經無人問津的歲月，最終靠演技迎來主角光環。

高葉／苦熬20年 從「大嫂」到金雞影后

演了多年配角 靠「大嫂」殺出重圍

高葉的演藝生涯並非一帆風順，苦熬十幾年總演邊緣配角，早年拍戲差點窒息卻在宣傳海報上「被除名」，飽嘗人情冷暖。

直到2023年「狂飆」熱播，高葉飾演的陳書婷以霸氣、成熟又極具個人魅力的形象圈粉無數。她的一頭復古捲髮、紅唇及強大氣場，讓「大嫂」成為觀眾津津樂道的角色，也讓高葉從觀眾眼熟卻叫不出名字的演員，一躍成為備受矚目的實力派女星。

卸下大嫂光環 「南京照相館」金雞封后淚崩

暴紅後，高葉並未停留在「大嫂」的舒適圈，而是繼續挑戰不同類型的角色。在電影「南京照相館」中，她飾演身處戰亂、努力求生的林毓秀，展現與「狂飆」截然不同的表演風格。從氣場強大的大嫂到戰火下的小人物，高葉以細膩的情緒與充滿張力的演出，讓觀眾看見她的另一面。

2026年11月10日，高葉憑該片拿下金雞獎最佳女主角，站上領獎台時激動落淚。從默默耕耘到人氣爆棚，再到如今獲得影后肯定，這座獎盃見證了她20年的演藝之路。

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張小斐成為中國電影史上首個主演電影累計票房突破百億元的85後女演員。(取材自微博)

張小斐／喜劇舞台到金雞影后 一部電影改寫命運

北電科班出身 跑龍套十多年

與高葉同樣經歷多年等待的，還有早在2021年就拿下金雞影后的張小斐。

張小斐畢業於北京電影學院，與楊冪、袁姍姍是同班同學，以表演系第一名畢業卻無戲可拍。為了生存，轉行當喜劇綠葉，拍戲眼部受傷還被劇組工作人員羞辱破口大罵。

她與賈玲結下深厚的合作情誼，透過喜劇綜藝、小品及春晚舞台逐漸累積觀眾緣。雖然經常出現在螢幕上，卻始終缺少一部真正屬於自己的代表作。

「國民媽媽」一夕暴紅 電影票房破百億

2021年春節檔，賈玲執導的「你好，李煥英」成為票房黑馬，在中國拿下超過54億元人民幣票房。張小斐飾演的李煥英感動無數觀眾，獲封「國民媽媽」，並在35歲拿下金雞影后。

從喜劇舞台到電影領獎台，張小斐終於迎來更多女主角邀約。此後，她陸續演出「拯救嫌疑人」、「惡意」、「功夫女足」等作品，從喜劇、懸疑到都市情感劇，個人主演電影累計票房已突破100億元人民幣。

如今的張小斐，不再只是賈玲身旁的喜劇搭檔，而是能獨挑大梁的實力派女演員。

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辛芷蕾在微博之夜送出春節往返機票好禮。(取材自微博)

辛芷蕾／曾被嘲笑想當國際巨星 如今威尼斯封后

父親罹癌 打多份工養家

如果說高葉、張小斐的故事，是從默默無名走向中國電影最高榮譽之一，辛芷蕾則把這條逆襲之路延伸到了國際影壇。

出身黑龍江的辛芷蕾，早年家境並不富裕。為了替患癌的父親治病而瘋狂接爛片，因長相具攻擊性長年被嫌棄，只能將「野心與欲望」寫在臉上。

辛芷蕾經歷多年配角生涯，直到在「如懿傳」中飾演嘉貴妃，才逐漸打開知名度。之後又憑「慶餘年」、「繁花」等作品累積人氣，尤其「繁花」中神祕又充滿魅力的李李，讓她的事業再攀高峰。

曾被笑痴人說夢 如今成威尼斯影后

辛芷蕾曾透露，剛入行時，她就夢想成為國際巨星，卻因此受到不少嘲笑。

2025年，她憑電影「日掛中天」拿下第82屆威尼斯影展最佳女演員獎，成為繼鞏俐、葉德嫻之後，第三位獲得這項殊榮的華人女演員。

從曾被嘲笑的夢想到真正站上世界級舞台，辛芷蕾用十多年的時間，讓當年看似遙不可及的願望成真。

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「狂飆」演員張頌文演技獲讚，被聘為北京城市學院表演學部客座教授。(取材自微博)

張頌文／試鏡遭拒數百次 「高啟強」讓他暴紅

從導遊到演員 跑龍套近20年

從三位影后的逆襲故事回到電視螢幕，張頌文同樣是大器晚成的代表。讓高葉走紅的「狂飆」，也成為改變他命運的一部戲。

張頌文在進入北京電影學院前，曾從事導遊等工作，後來才決定追尋演員夢。畢業後3年被劇組拒絕800次，因為買不起房一度隱居郊區，靠種菜、去菜市場跟攤販聊天汲取生活養分。直到「隱秘的角落」播出，他飾演的朱永平才逐漸受到關注。

直到「隱秘的角落」播出，他飾演的朱永平才讓更多觀眾注意到這位實力派演員。而真正讓他迎來事業巔峰的，是2023年熱播劇「狂飆」，20年默默耕耘，他終於等到屬於自己的代表作。

「狂飆」一炮而紅 從反派走向影帝

張頌文在「狂飆」中飾演高啟強，從受人欺負的魚販，一步步成為黑道大哥，細膩演技讓這個反派角色成為全劇焦點，也讓他一夕暴紅。

走紅後，他持續挑戰不同角色，陸續主演「孤舟」、「清明上河圖密碼」，並與辛芷蕾合作「日掛中天」，演藝事業邁入新階段。

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「醬園弄·懸案」中，雷佳音飾演一個備受挫折的警察局長。(取材自微博)

雷佳音／從「前夫哥」到影帝、視帝大滿貫

「前夫哥」意外圈粉 迎來事業轉捩點

如果說張頌文憑一個角色讓全中國記住他，雷佳音則從人氣配角一路走向影帝、視帝，以一座座獎盃證明自己的實力。

雷佳音畢業於上海戲劇學院，外型曾被調侃普通、頭大，科班畢業後演了快十年的小配角與舞台劇，長年處於「查無此人」的尷尬期。2017年，他在「我的前半生」中飾演背叛婚姻的陳俊生，將人物的懦弱與矛盾演得入木三分，「前夫哥」也成為他的招牌暱稱。

「人世間」橫掃視帝 「第二十條」再奪影帝

2022年，雷佳音憑「人世間」中平凡樸實的周秉昆，接連拿下金鷹獎、白玉蘭獎及飛天獎男主角獎項，完成中國電視劇三大獎的視帝大滿貫。

2024年，他再憑張藝謀執導的「第二十條」獲得金雞獎最佳男主角，集飛天、白玉蘭、金鷹與金雞四大獎項於一身。

從高葉、張小斐的金雞影后，到辛芷蕾的威尼斯影后，再到張頌文、雷佳音的實力派男主角之路，這5位演員的成名軌跡各不相同，卻都證明了一件事：流量或許能帶來一時關注，真正讓演員走得長遠的，仍是多年累積的演技。

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