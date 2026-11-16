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起亞用網球場紅土打造真車大小雕塑 致敬「紅土之王」納達爾

編譯周靜芝/即時報導
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韓國起亞（Kia）汽車logo。路透
韓國起亞（Kia）汽車logo。路透

AI摘要

文章摘要整理：

起亞以EV4 GT為原型，結合網球紅土與汽車油泥，打造全尺寸黏土雕塑致敬「紅土之王」納達爾，象徵雙方超過20年的合作情誼。

西班牙已退休網壇巨星納達爾（Rafael Nadal）在職業生涯中，有很長一段時間稱霸紅土球場，為他贏得了「紅土之王」（King of Clay）稱號；如今，韓國起亞（Kia）汽車找到了一種獨特的方式，將這段傳奇轉化為汽車領域的創舉。Autoblog報導，起亞以旗下EV4 GT車型為原型，將傳統汽車模型油泥與納達爾贏得63座單打冠軍的紅土球場材質相融合，打造了一座全尺寸的黏土雕塑。這件獨一無二的藝術品日前在西班牙馬略卡島（Mallorca）的「拉法·納達爾學院」贈給了這位網球傳奇人物，以慶祝雙方長達二十餘年的合作關係。

起亞EV4 GT變身網球風格

這座雕塑以起亞EV4 GT掀背車為原型，但並非日後用來銷售的特別版，而是件全尺寸、不可駕駛的致敬之作。起亞在紅褐色車身加上白色設計膠帶，重現網球場線條的外觀，而客製化的標記則呼應了納達爾職業生涯中的一些重大成就。

細節包括他贏得的63座紅土單打冠軍、創紀錄的連贏50盤，以及他以世界第一排名結束的五個賽季。這座雕塑還印有納達爾的親筆簽名，使其不僅是一件宣傳展示品，更成為一件個人紀念品。有興趣的人可以在起亞官方的「紅土之王」專案中，一睹這件完成之作及製作過程。

長達二十餘年的合作關係

起亞與納達爾的淵源始於2004年，當時西班牙的起亞分公司開始支持這位年輕網球選手。2005年，納達爾在法網公開賽奪得首座大滿貫冠軍；2006年，在他邁向網球巨星之路之初，便成為該品牌的全球形象大使。即使納達爾於2024年從職業網壇退役，這段合作關係仍持續至今。

選擇EV4 GT作為向納達爾致敬的車型也頗具深意，該車屬於起亞日益擴大的電動車款，其他還包括EV3 GT與EV5 GT。在起亞即將推出的高性能電動車陣容，強調了EV4 GT的運動風格，並展現了不斷演進的電動車設計理念。

對納達爾來說，這座雕塑是向標誌他職業生涯的紅土球場致敬；對起亞而言，則是將其設計流程與網球界最知名的合作夥伴關係之一巧妙連結。

精華 FAQ

  • 起亞以EV4 GT掀背車為原型，製作成全尺寸、不可駕駛的黏土雕塑，並以紅褐色車身與白色線條模擬網球場風格，展現對納達爾的致敬。

  • 雕塑上標示納達爾贏得的63座紅土單打冠軍、連贏50盤及5個世界第一賽季，並加入其親筆簽名，讓作品兼具宣傳意義與個人紀念價值。

  • 雙方合作始於2004年，當時起亞西班牙分公司開始支持納達爾；2006年他成為全球形象大使。即使納達爾在2024年退役，合作至今仍持續。

納達爾 退休

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