若退休後依賴社安金作為主要收入來源，最好重新檢視開銷，找出沒有必要的花費，一位退休的嬰兒潮世代列出六項他不再花錢購買的事物，例如額外保險、沒有必要的訂閱項目等。退休族檢視預算示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

AI摘要 文章摘要整理： 退休後若主要依賴社安金，重新檢視車貸、保險、訂閱與住房等支出，可有效減少浪費並讓每月預算更寬裕。

若是依靠社安金 生活的退休 族，重新評估消費習慣是保持退休生活輕鬆沒壓力、避免過度消費的好方法。理財網站GOBankingRates報導，派翠克（Patrick H.）是一位已經退休的嬰兒潮世代，他和妻子主要依賴社安金生活，他們在退休初期就重新審視自己的消費習慣，發現很多開支都是浪費錢，他說因為他們的退休儲蓄不多，這迫使他們思考什麼是對自己最重要的，若某項開支對他們來說不再有價值，就取消它。以下是派翠克分享他不再購買的六項物品。

1. 昂貴的車

美國的新車平均每月車貸還款額是驚人的735元，若家裡有兩台車，每月還款金額更超過1400元，這筆錢還不包括油錢、維修保養和保險。

與其把錢浪費在車貸上，不如考慮減少家裡車的數量，或用現金買一輛安全可靠的車，避免要繳車貸，這樣就能將每月的預算更靈活地運用於其他活動。派翠克說，他發現退休後用車頻率大減，因此和妻子決定留下他已經付完車貸的舊卡車，賣掉妻子還有貸款 的那台車。

2. 額外保險

隨著時間過去，有些保險可能不再需要，例如若不再開車，就不用汽車保險，可以和財務規劃師討論，確保沒有為不需要的保險買單。派翠克說他和妻子都有買定期壽險，但退休後決定讓保單到期，因為他們已經還清房貸，孩子也都大了，他們覺得沒有必要支付壽險費用了。

3. 健身房會員

健身房會員費每個月可高達1百元，具體金額取決於去哪間健身房和參加什麼課程，鍛鍊身體對有很多時間的退休族來說是好主意，但若無法或不打算堅持鍛鍊，這筆費用會讓人損失慘重。

若打算辦健身房會員，務必貨比三家，並詢問是否有長者折扣，確保獲得最優惠的價格，也要和店家確認隨時能使用設施。

派翠克說他和妻子在當地健身中心都有會員，每個月費用超過一百元，他太太很常去運動，但他不常去，因此派翠克取消自己的會員，每個月省下一筆不小的開銷。

4. 不必要的訂閱

說到會員，最好檢查一下目前的訂閱項目，確認是否仍繼續使用，很多情況是註冊了免費試用，結果忘記取消就變成付費訂閱。

可以查看銀行帳戶，看是否有每個月定期扣款，再列出所有訂閱項目，看哪些要保留哪些取消。派翠克說他和妻子會定期檢視預算需要調整的地方，他們去年秋天為了看「大十聯盟美式足球賽」（Big Ten football games）而註冊了Peacock會員，結果賽季後忘記取消，過去六個月來他們為此付了一筆可觀費用。

5. 大學貸款

雖然為孫輩作保貸款聽起來是個好主意，但這可能會讓人因此背負一大筆債務，特別是貸款無法償還或孫子女決定輟學的情況下，而這也會影響自己的信用評分。若想幫忙孫輩的大學學費，不妨考慮直接贈與現金，而不是自己承擔債務，這樣不會有長期的財務後果，也能幫助晚輩。

派翠克說，他們夫妻年輕時為小孩設立529帳戶以支付大學費用，他們透過這個方法幫助兩個孩子順利畢業，沒有背負任何債務。

6. 夢寐以求的新家

很多人會想在退休後買夢想中的房子，但最好重新評估這個想法。派翠克說他們夫妻在現在的房子住了40年，在那裡成家立業，他們以前就計畫要還清房貸，退休預算中沒有住房支出，因此他們從來不考慮買新的退休住房。