網友感嘆，自己停止工作後，起初覺得相當自由，時間久了卻逐漸被孤獨與無聊感包圍。由於白天經常獨自在家，沒有可以聊天的對象，每天除了滑手機便是研究下一餐吃什麼，甚至感覺語言能力都快退化。示意圖。（取材自pexels.com@ Pallavi ）

AI摘要 文章摘要整理： 美國華人Mia分享停工後原本享受自由，久了卻因長期獨處、缺乏社交而感到孤獨，網友則紛紛建議以運動、學習與建立固定作息來改善。

不用通勤、不必面對工作壓力，每天睡到自然醒，是許多上班族嚮往的生活。不過，一名住在美國的華人 網友Mia近日在小紅書 發文分享，自己停止工作後，起初覺得相當自由，時間久了卻逐漸被孤獨與無聊感包圍。由於白天經常獨自在家，沒有可以聊天的對象，每天除了滑手機便是研究下一餐吃什麼，甚至感覺語言能力都快退化。

Mia表示，剛開始不上班時，每天不必設鬧鐘，也不用處理職場人際關係，生活相當輕鬆。然而，當這種狀態持續一段時間，缺乏固定行程與社交互動的問題逐漸浮現。一個人長時間面對家中四面牆，即使可以追劇、打遊戲或瀏覽社群平台，仍難以取代真實的人際交流。

她因此向其他在美華人求助，好奇大家會利用空閒時間發展副業、學習新技能，還是透過散步與運動建立生活節奏。她也希望尋找同城朋友，讓生活圈相近的人可以一起聚會，減少長期待在家中的孤立感。留言區隨即出現組建交友群的提議，除單身族群外，也有人希望成立不限定感情狀態的交流群組。

不少網友分享自己的日常安排。有人固定在早上健身、跟著影片跳有氧，下午做飯、整理住家或逛折扣商店；有人種花、種菜、烘焙、縫紉及繡十字繡，把原本零碎的家務轉化為興趣。也有網友每週安排健行、游泳、瑜伽、匹克球或麻將活動，偶爾參觀博物館、參加聚會及短程旅行，讓生活維持變化。

學習也成為重要選項。部分在美華人選擇到社區大學修讀語言或興趣課程，參加免費英文班，或練琴、寫作、考取證照。家中有學齡兒童者，則會前往學校擔任志工，藉此增加與外界接觸的機會。不過，有留言提醒，部分免費課程可能設有身分或居留資格限制，報名前仍須先確認規定。

另有網友以固定作息重新建立生活結構，例如早上8、9點起床，吃完早餐後運動或整理庭院，中午休息，下午準備晚餐，晚上再追劇或閱讀。即使沒有工作，只要替每天安排數項固定任務，也能避免作息失控，並在完成事情後獲得成就感。