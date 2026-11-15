阿拉巴馬州女子搬到義大利長壽島 3個驚人變化

29歲的Casey Little Pittorru因為工作壓力大而到義大利薩丁尼亞島度假，當地完全不同的生活方式讓她感覺皮膚變好、思緒更清晰。圖為薩丁尼亞島一角，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dawid Zawiła）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿拉巴馬州女子赴薩丁尼亞定居，意外改善身心狀態。

阿拉巴馬州女子赴薩丁尼亞定居，意外改善身心狀態。 重點二： 她融入藍區生活，飲食天然、步調放慢且每天健走。

她融入藍區生活，飲食天然、步調放慢且每天健走。 重點三：從高壓心理健康工作轉向遠距生活，還在島上結婚。

來自阿拉巴馬州 29歲的凱西（Casey Little Pittorru），幾年前為了逃離心理健康 工作帶來的壓力，到義大利 薩丁尼亞島（Sardinia）度假，結果決定到當地定居。當地是著名長壽區，凱西說，幾年下來她學會放慢步調、享用天然食物，不僅人變瘦了，感覺皮膚變得更光亮、思緒變得更清晰。

Mirror報導，薩丁尼亞島的村落屬於全球著名、百歲人口比例特別高的「藍區」（blue zone）之一，科學家認為當地人的生活方式可能是長壽原因，凱西也表示贊同。她目前在薩丁尼亞島和阿拉巴馬州之間往返，並說這種生活方式讓她感覺「更健康」。

凱西說，村裡的老年人之間緊密聯繫，年長男性坐在街上享受早晨咖啡或午後啤酒，女性也一同過生活，大部分時候生活重心在家庭上。

凱西說，她在一無所知的情況下來到薩丁尼亞島，認為這是天意。她在Airbnb上找到一間符合預算的公寓，當時並不知道公寓位置恰好在藍區中心。原本她只想要遠離工作並度假兩個月，結果享受到最美好的時光，她的體重變輕，長時間待在陽光下與海裡，也讓皮膚變得光亮，思緒也變得更清晰。

凱西說，在阿拉巴馬州的生活讓她身心俱疲，作為一名心理健康專業人員，工作讓她感到心力交瘁。她在求學期間就開始接案，遇過大規模槍擊事件、極端虐待等各種情況的個案。

凱西在薩丁尼亞島度假期間，遇到名為羅伯托（Roberto Pittore）的男子，兩人後來結婚。薩丁尼亞島的生活出乎凱西意料，悠閒的步調、營養豐富的食物，以及在海邊度過的時光，完全改變了她的視野。凱西說，她會待在山裡或海邊，每天走七到八公里，生活方式完全不同。

凱西的丈夫是薩丁尼亞島人，夫妻每年夏天會待在島嶼東北部，冬天則待在阿拉巴馬州。凱西說，薩丁尼亞島的生活步調慢很多，以前她為了維持生活不得不做兩份工作，拼命工作只為了負擔雜貨開銷和帳單費用；現在她透過遠距工作，可以配合兒子作息調整。

凱西說，她在薩丁尼亞島的飲食更健康，因為沒有任何加工食品，所有食材都是從農夫取得，她吃很多魚、蔬菜、蛋、義大利麵和麵包。但在薩丁尼亞島度過夏季時，凱西還是會懷念美國生活的便利，像是在家下單，東西就會直接送到家門口。