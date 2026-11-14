4生肖人情圓融、講話好聽 年底「走親戚」帶他一起就對了

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屬兔、屬龍、屬馬及屬雞者各有待人優勢，年底走動時較能照顧親友情緒、掌握相處分寸，...
屬兔、屬龍、屬馬及屬雞者各有待人優勢，年底走動時較能照顧親友情緒、掌握相處分寸，原本稍顯疏遠的關係，也可能在幾次相聚後重新熱絡。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

AI摘要

文章摘要整理：

歲末年終親友往來頻繁，搜狐報導指出屬兔、屬龍、屬馬與屬雞者較擅長待人處事，能在走親戚時照顧情緒、拿捏分寸，讓關係重新熱絡。

歲末年終，聚餐與親友串門行程逐漸增加，有人擔心被追問收入、工作或感情狀況，也有人能在一來一往之間拉近距離。根據搜狐報導指出，屬兔、屬龍、屬馬及屬雞者各有待人優勢，年底走動時較能照顧親友情緒、掌握相處分寸，原本稍顯疏遠的關係，也可能在幾次相聚後重新熱絡。

屬兔：溫和體貼 擅長化解尷尬

屬兔者個性溫和，說話較有分寸，也善於觀察他人的情緒。前往親戚家作客時，他們不只準備合適的伴手禮，看到長輩忙著備菜或整理環境，也會主動上前幫忙，不會只坐著等待招呼。

面對親友抱怨晚輩調皮或家中瑣事，屬兔者較少跟著批評，而是從正面角度回應，讓對方感到被理解。若席間有人因不同意見發生爭執，他們也會適時轉移話題、替雙方找台階。這種不爭一時輸贏的處事方式，能減少聚會中的摩擦，讓親友相處更加自在。

屬龍：做事敞亮 人情往來有分寸

屬龍者待人通常較為大方，處理人情往來時也懂得放眼長期關係。遇到長輩生日、晚輩升學等重要時刻，他們不只準備紅包，也會依照對方需求選擇實用禮物。例如長輩怕冷便送上保暖用品，晚輩面臨學業選擇時，則分享經驗或提供具體協助。

親戚開口求助時，屬龍者會在能力範圍內伸出援手，事後也不會反覆提起自己的付出。不過，他們並非毫無原則地承擔所有事情，而是重視互相尊重、有來有往。這份敞亮與實在，容易逐漸累積信任，使親友在重要時刻願意彼此支持。

屬馬：主動熱情 能讓聚會迅速升溫

屬馬者個性熱情，年底走親訪友時不會只吃頓飯便離開。親戚搬家、準備年菜或打掃環境，只要接到請託，他們通常願意主動幫忙。與長輩聊天時，也能分享生活見聞、帶動現場氣氛；面對晚輩則較沒有距離感，因此經常成為聚會中的活躍人物。

如果親戚之間曾因小事產生誤會，屬馬者也可能主動安排見面，讓雙方把話說開。對他們而言，許多心結並非無法化解，只是缺少一個願意先跨出腳步的人。這種積極又不怕麻煩的特質，能讓冷淡已久的關係重新恢復熱度。

屬雞：心思細膩 送禮與談話都周到

屬雞者重視禮節，拜訪前會先了解每位親戚的近況與喜好。長輩喜歡喝茶，便挑選合適的茶葉；晚輩剛進入職場，則準備實用物品；若有人對特定食物過敏，他們也會特別避開。

聊天時，屬雞者懂得哪些問題不宜追問，也不會刻意比較收入、孩子成績或家庭條件，而是選擇讓大家感到舒服的話題。看見長輩需要照顧、親戚家中有喜事，也會適時表達關心與祝福。禮物未必昂貴，但細節能讓人感受到心意。

精華 FAQ

  • 文章指出，屬兔、屬龍、屬馬與屬雞者在人情互動上各有優勢，較能在歲末聚會中照顧親友情緒、避免尷尬，也更容易讓原本疏遠的關係重新升溫。

  • 屬兔者個性溫和，說話有分寸，也懂得觀察情緒，到了親戚家會主動幫忙、避免跟著批評，若有人爭執還能適時轉移話題，減少聚會中的摩擦。

  • 屬龍者做人敞亮、重視有來有往；屬馬者熱情主動，能帶動氣氛並協助解開心結；屬雞者細心周到，會先了解近況與喜好，聊天送禮都更得體。

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