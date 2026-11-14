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吐司半年1.99元漲到4.39元 房租漲20% 華人喊：什麼都不敢買

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近年美國物價頻頻上漲，當地人大感吃不消。麵包示意圖，非新聞事件圖。（取材自pex...
近年美國物價頻頻上漲，當地人大感吃不消。麵包示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Leila Abboud ）

AI摘要

文章摘要整理：

一名在美國讀博的華人分享，吐司、飲料、日用品與房租接連漲價，生活成本暴增，迫使留學生減少消費並更依賴特價與自煮。

生活用品接連漲價，讓不少海外留學生開始縮減非必要支出。一名在美國攻讀博士的小紅書華人網友「申不到PhD不改名」近日表示，自己經常購買的一款吐司，半年前售價仍是1.99美元，之後陸續調漲至2.99、3.99美元，最近再到商店查看，價格竟已來到4.39美元。短短半年漲幅超過一倍，讓她直呼「什麼都捨不得買」。

「申不到PhD不改名」指出，漲價的不只吐司，學校自動販賣機販售的星巴克飲料也一路調整。最初一瓶為3.85美元，後來先漲到4美元，接著變成4.2美元，最新價格又提高至4.3美元。儘管每次只增加幾角，但日常頻繁購買，長期累積下來仍是不小負擔。

相較於食品，房租帶來的壓力更加明顯。「申不到PhD不改名」透露，自己的租金直接上漲20%，再加上學費、保險、水電及其他基本生活開銷同步增加，使可自由運用的預算進一步縮水。如今到了假期，她也不敢安排太多娛樂活動，只能繼續待在實驗室。外人看來像是認真工作，實際上則是為了享用教授購買的小零食，替自己節省一點伙食費。

貼文引起許多在美國生活的網友共鳴。有人表示，當地星巴克飲品售價已達7至8美元；也有人發現好市多(Costco)的垃圾袋從約10美元漲至接近20美元，連面紙都開始捨不得使用。肉類同樣受到關注，不少人稱牛肉、牛排及羊肉價格明顯提高，過去每週吃牛排，如今只能減少購買，或等待大型賣場推出折扣。

外食成本也讓不少人改變習慣。有網友分享，附近品質較好的便當在半年內從13.99美元漲到19.99美元，迫使自己增加下廚頻率。不過，「申不到PhD不改名」坦言，自己煮飯雖能控制食材及份量，卻得花時間備料、烹調及清潔，對課業繁忙的留學生而言，同樣是一筆時間成本。

留言區有人建議使用壓力鍋、電子鍋或麵包機，一次製作多份餐點，再分裝冷藏或冷凍，降低每日料理負擔。也有人選擇追蹤超市特價海報，等肉類及日用品折扣時集中採買。部分網友則開始自行製作吐司，雖然原料及設備成本未必更低，但烘焙過程能紓解壓力，還能依個人口味調整。

也有網友感嘆，畢業前以為工作後便不必追著折扣跑，真正進入職場才發現，比價和等待特價仍是日常。這波生活成本壓力不只反映在單一商品，而是從食物、住房到水電保險全面增加。當薪資或獎學金成長跟不上支出速度，消費者只能減少外食與娛樂，將有限預算優先留給房租及基本生活需求。

精華 FAQ

  • 她指出自己常買的吐司半年內從1.99美元一路漲到4.39美元，漲幅超過一倍，讓她直呼連基本食物都買得很吃力。

  • 內文提到星巴克飲料、Costco垃圾袋、面紙、牛肉與牛排等都在漲，外食便當也從13.99美元升到19.99美元，日常支出全面增加。

  • 許多人開始減少外食與娛樂，改為自己煮飯、追蹤超市特價，或用壓力鍋、電子鍋一次備餐分裝，以降低長期生活成本。

小紅書 華人 星巴克

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