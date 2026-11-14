超市炸雞也能贏過肯德基？顧客點名4家 沃爾瑪也上榜

沃爾瑪、Safeway等四間超市販售的炸雞被公認鮮嫩多汁且美味可口。炸雞示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Terrance Barksdale）

AI摘要 文章摘要整理： 隨著外食變貴，顧客轉向超市熟食區購買炸雞；Publix、Safeway、Kroger與沃爾瑪都因鮮嫩多汁、方便實惠而獲得高評價。

忙碌的生活加上外食成本不斷攀升，愈來愈多人盡量多在家吃飯，而在超市買預製食品也是準備餐點的方法之一，在超市購買不但比在餐廳吃更便宜實惠，也有各式種類的食物能挑選，很多餐點也都很美味。Daily Meal報導，包括沃爾瑪 在內的四間超市販售的炸雞 被顧客公認鮮嫩多汁且美味可口，味道完全不輸餐廳賣的炸雞。

1. Publix

Publix熟食區販售的八塊雞套餐包括兩塊雞胸肉、兩隻翅膀、兩隻雞腿和兩隻棒棒腿。太陽報（The Sun）在2025年評選了四家超市的炸雞，並將Publix的炸雞列為第一，大讚Publix的雞胸和雞腿多汁且不會很油，Publix的炸雞也在Daily Meal於2023年的超市炸雞評選中獲得第一。

2. Safeway

Safeway在上午十點後開始販售八塊炸雞套餐。超過3千3百位顧客對Safeway的炸雞給出評價，五顆星滿分的情況下獲4.2顆星，其中一條評論稱讚Safeway的炸雞「新鮮製作，非常美味」。

3. Kroger

Kroger販售旗下品牌Home Chef的炸雞，每包八塊，販賣時間為上午11點至晚上8點，有些地方則是到晚上7點。在滿分五顆星的情況下，顧客評論給的平均分數為3.9顆星，有網友稱讚炸雞很多汁，另一人說包裝很棒，加熱很方便也能維持酥脆口感。

4. 沃爾瑪（Walmart）

沃爾瑪很多門市都有賣可即食的自有品牌「新鮮保證」（Freshness Guaranteed）的炸雞，一份八塊。雖然這個產品在官網上滿分五顆星只拿到3.5顆星，但在評論的2萬3千多位顧客中有一半的人給了五顆星。一名顧客將沃爾瑪的炸雞和肯德基 相比，說沃爾瑪的炸雞一樣美味，甚至更好吃。