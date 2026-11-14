超市炸雞也能贏過肯德基？顧客點名4家 沃爾瑪也上榜
隨著外食變貴，顧客轉向超市熟食區購買炸雞；Publix、Safeway、Kroger與沃爾瑪都因鮮嫩多汁、方便實惠而獲得高評價。
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隨著外食變貴，顧客轉向超市熟食區購買炸雞；Publix、Safeway、Kroger與沃爾瑪都因鮮嫩多汁、方便實惠而獲得高評價。
忙碌的生活加上外食成本不斷攀升，愈來愈多人盡量多在家吃飯，而在超市買預製食品也是準備餐點的方法之一，在超市購買不但比在餐廳吃更便宜實惠，也有各式種類的食物能挑選，很多餐點也都很美味。Daily Meal報導，包括沃爾瑪在內的四間超市販售的炸雞被顧客公認鮮嫩多汁且美味可口，味道完全不輸餐廳賣的炸雞。
1. Publix
Publix熟食區販售的八塊雞套餐包括兩塊雞胸肉、兩隻翅膀、兩隻雞腿和兩隻棒棒腿。太陽報（The Sun）在2025年評選了四家超市的炸雞，並將Publix的炸雞列為第一，大讚Publix的雞胸和雞腿多汁且不會很油，Publix的炸雞也在Daily Meal於2023年的超市炸雞評選中獲得第一。
2. Safeway
Safeway在上午十點後開始販售八塊炸雞套餐。超過3千3百位顧客對Safeway的炸雞給出評價，五顆星滿分的情況下獲4.2顆星，其中一條評論稱讚Safeway的炸雞「新鮮製作，非常美味」。
3. Kroger
Kroger販售旗下品牌Home Chef的炸雞，每包八塊，販賣時間為上午11點至晚上8點，有些地方則是到晚上7點。在滿分五顆星的情況下，顧客評論給的平均分數為3.9顆星，有網友稱讚炸雞很多汁，另一人說包裝很棒，加熱很方便也能維持酥脆口感。
4. 沃爾瑪（Walmart）
沃爾瑪很多門市都有賣可即食的自有品牌「新鮮保證」（Freshness Guaranteed）的炸雞，一份八塊。雖然這個產品在官網上滿分五顆星只拿到3.5顆星，但在評論的2萬3千多位顧客中有一半的人給了五顆星。一名顧客將沃爾瑪的炸雞和肯德基相比，說沃爾瑪的炸雞一樣美味，甚至更好吃。
主要原因是忙碌生活與外食成本持續上升，讓許多人改在家用餐。超市熟食區的預製炸雞不僅價格更實惠，選擇也多，口味還常被認為不輸餐廳。 文章點名Publix、Safeway、Kroger與沃爾瑪。Publix以多汁不油著稱；Safeway被讚新鮮美味；Kroger加熱方便且能保脆；沃爾瑪則被認為和肯德基一樣好吃。 沃爾瑪自有品牌炸雞在官網平均僅3.5顆星，但有2萬3千多位顧客參與，且一半給了5星。有人甚至直言它與肯德基相比毫不遜色，因此特別受關注。
精華 FAQ
主要原因是忙碌生活與外食成本持續上升，讓許多人改在家用餐。超市熟食區的預製炸雞不僅價格更實惠，選擇也多，口味還常被認為不輸餐廳。
文章點名Publix、Safeway、Kroger與沃爾瑪。Publix以多汁不油著稱；Safeway被讚新鮮美味；Kroger加熱方便且能保脆；沃爾瑪則被認為和肯德基一樣好吃。
沃爾瑪自有品牌炸雞在官網平均僅3.5顆星，但有2萬3千多位顧客參與，且一半給了5星。有人甚至直言它與肯德基相比毫不遜色，因此特別受關注。
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