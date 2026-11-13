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放哪裡、怎麼擦嘴...餐廳餐巾別亂用 專家點名5個失禮動作

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在高級餐廳吃飯，餐巾的使用方式也有其規則，例如若用餐時暫時離席，應將餐巾摺成鬆散...
在高級餐廳吃飯，餐巾的使用方式也有其規則，例如若用餐時暫時離席，應將餐巾摺成鬆散的正方形放在椅子上。示意圖。（取材自pexels.com@Thalia Kens）

AI摘要

文章摘要整理：

高級餐廳的布餐巾也有禮儀，專家提醒入座即可鋪放、離席放椅上、掉落請換新，並以輕拍代替擦拭，餐後整齊擺放以示尊重。

餐桌禮儀不只是知道用哪支叉子或不要把手肘放在桌上，許多高級餐廳會用布餐巾，餐巾的使用也有其規則，Southern Living報導採訪了德州休士頓高級餐廳Brennan’s of Houston的外場經理埃默森（Dylan Emerson），分享使用餐巾的基本方法和禮儀。

埃默森說，在餐廳就座後可以立刻打開餐巾並放置腿上，這和私人晚宴不同，客人無需等待主人就座，在餐廳用餐只要坐下就可以馬上放鬆，他建議將餐巾朝腰部方向對折，這樣就能輕鬆掀開上層來輕拭嘴巴。

埃默森提到五個餐巾的使用禁忌。第一個是把餐巾當成圍兜用，無論食物吃起來有多容易弄髒衣服，都不要把餐巾當成臨時圍兜，「千萬別把餐巾塞進衣服、領口或腰帶當成圍兜」。

第二是放在錯誤的位置。若用餐時需暫時離開餐桌，埃默森建議將餐巾摺成鬆散的正方形後放在椅子上，這樣服務人員就能知道這個座位還有人。埃默森說，他們的顧客最常犯的錯誤就是把餐巾放在餐盤上，他說他知道他們餐廳有來自世界各地的旅客，每個人的國家都有自己的文化和習俗，但離座時把餐巾放在盤子上會讓服務人員不知道客人是吃完了，還是只是暫時離開且不希望餐盤被收走，這樣做也會讓餐巾變髒，需要更換。

若餐巾不慎掉地上，也不要自己撿。埃默森說，在高級餐廳吃飯和在家或普通餐廳不同，若餐巾不小心掉地上，千萬不要自己鑽進桌下撿，這樣會把手弄髒，應該請服務人員送上一條新的餐巾。

用餐巾清潔嘴巴時，埃默森建議輕拍而非擦拭，且要用餐巾內側輕拍，才能隱藏汙痕，他也建議在啜飲前先用餐巾輕壓嘴唇，避免在酒杯上留下油油的印子。

用餐結束後，不要隨便把餐巾揉成一團丟在桌上，在一間服務周到的餐廳，用餐後將餐巾整齊地放在桌上是對餐廳員工所提供的服務的認可和讚賞，埃默森形容這就像客人和侍者之間友善的點頭致意，他建議將餐巾摺成簡單的正方形並放在餐盤左邊，無須摺成用餐前的精美模樣。

精華 FAQ

  • 入座後就可以立刻把餐巾打開放在腿上，無需等待其他人或主人就座。建議朝腰部方向對折，方便用餐時輕鬆掀開上層拭嘴。

  • 應將餐巾摺成鬆散正方形後放在椅子上，讓服務人員知道座位仍有人。不要放在餐盤上，否則容易造成誤會，也會讓餐巾變髒。

  • 不要把餐巾塞進衣領或腰帶當圍兜，也別掉地後自己撿；擦嘴要輕拍不是用力擦。用餐結束後，把餐巾整齊折好放在桌上或餐盤左邊即可。

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