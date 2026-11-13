退休居住地大評比 這個有漫長冬天的城市竟打敗佛州奪冠

美國新聞與世界報導近期選出全美最適合退休的250的地點，密西根州的米德蘭拿下第一。長者生活示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Wellness Gallery Catalyst Foundation）

AI重點 文章重點整理： 重點一： U.S. News退休地榜首由密西根州米德蘭奪得。

U.S. News退休地榜首由密西根州米德蘭奪得。 重點二： 米德蘭靠低房價與低生活成本勝過佛州熱門城市。

米德蘭靠低房價與低生活成本勝過佛州熱門城市。 重點三：退休選地更重視經濟、醫療、稅務與氣候風險。

對很多美國人來說，退休 生活並不包含在寒冷漫長的冬天裡鏟雪，南邊許多溫暖的地點是退休生活熱門搬遷地。但現在熱門退休地點未必很「熱」，選擇退休後居住地點時天氣和理想的生活方式不再是優先考量，生活成本和經濟顯得更為重要。

Moneywise報導，美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）近期發布「2027年美國最佳的250個退休地點」年度排行榜，評估了859個城市並選出最佳地點；結果顯示，房價中位數比陽光是否充足更為重要，排名第一的城市並沒有位於陽光帶，而是有著漫長冬季的密西根州 米德蘭（Midland）。

米德蘭憑藉著多項因素和房價中位數20萬6176元拿下冠軍，這個數字和全國平均的35萬9870元相比，不難看出那些希望物超所值的退休族為什麼願意忍受寒冷的冬天。

報導指出，理想的退休地點不再只是取決於陽光明媚的天氣，而是要平衡生活方式和經濟狀況。

這份排行以六個項目評分，分別為價值、生活品質、醫療品質、退休相關的稅、老年人口和就業市場。

若要評論全美最宜居的地方，米德蘭在滿分十分才拿6.4分，排名第66名，也不是密西根州最宜居的地方，在密西根州只排第五。但若說到退休後居住的地方，那就是另一回事了，因為該評分辦法採用對退休人士最重要的因素，在今年，可負擔性這個退休人士最關注的因素，佔總分的27%。

報告指出，米德蘭不只房價明顯比全國平均低，生活成本也比類似規模的城市低；對於打算租房的退休人士，租金中位數為790元，是個合理的數字。

然而，物美價廉並不代表生活就一定很乏味。米德蘭這個人口約4萬3千人的小城市以受建築師奧爾登啟發而創作的中世紀建築而聞名，當地還有兩個有市場和租金折扣的銀髮族社區，以及一系列獨立生活社區、輔助生活設施和失智症照護社區。

退休族可以在教學醫院MyMichigan Medical Center Midland獲得有品質的照護，是密西根大學的附屬醫院。該市不徵收市政所得稅或市政銷售稅，而且從今年起，密西根州不再對居民的社安金收入或退休金徵稅。

佛州 的霍莫薩薩斯普林斯（Homosassa Springs）排名第二，第三至第五名分別為西維吉尼亞州韋爾頓（Weirton）、德州伍德蘭（The Woodlands）、德州斯普林（Spring）。

韋爾頓的房價很經濟實惠，房價中位數為12萬4681元，不過這還不是榜單上最低的，最低的是賓州阿爾圖納（Altoona）的11萬5035元。伍德蘭雖然排名第四，但它的房價中位數最高，達47萬2814元，但它的生活成本比其他規模相同的城市低。

若正在考慮退休後居住的地點，這分排名可做為參考。一般來說，除了房價之外，還要考慮整體生活成本，包括房屋稅、房屋保險、水電瓦斯、稅率和食品雜貨價格，較高的生活成本可能會把較低房價的紅利吃掉，反之亦然。

另外還要考慮收入來源的稅務狀況，醫療保健服務當然也很重要，氣候、極端氣候和災害風險也要納入考慮，在颶風或野火頻繁的地方房價或許便宜，但保險費非常高昂。

和朋友及家人的距離也要考慮，畢竟若是能住在離孫輩只有幾街區的地方，多花點錢也值得。

報導建議，可以的話不妨對心儀的地方先試住，可以先租一個月或一季，然後再決定是否永久搬遷。