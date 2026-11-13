整理包／梁家輝、周潤發、梁朝偉、張曼玉 那些年的影帝影后私生活咋樣

影帝影后梁家輝(左圖起)、周潤發、梁朝偉、張曼玉，私下生活各有不同面貌。(取材自微博、小紅書、記者沈昱嘉攝影)

在電影裡，他們是氣場十足的影帝影后，走到哪裡都是鎂光燈追逐的焦點；但卸下戲服、離開片場後，有些巨星的生活卻意外平實。香港影帝梁家輝獨自搭高鐵趕場，累了就靠著行李箱打盹；周潤發 則被拍到獨自到香港街頭買叉燒，和店家閒聊、與街坊合照，沒有保鏢，也沒有明星排場。

梁朝偉 與張曼玉 同樣是華語影壇備受矚目的影帝影后，私下生活也各有不同面貌。梁朝偉熱愛帆船運動，曾以「我都是一個普通人」形容自己；張曼玉淡出演藝圈後，透過社群分享巴黎生活，穿平價服飾、逛街、喝咖啡，甚至親自下廚。從搭車、買東西到休閒嗜好，這些生活片段讓人看見，明星光環之外，他們也只是過著自己的日子。

梁家輝獨自搭高鐵 累到靠行李箱打盹

68歲香港影帝梁家輝近日被網友直擊獨自搭乘高鐵，前往廈門出席第39屆中國電影金雞獎頒獎典禮。他拖著行李箱、背著大背包候車，身旁沒有助理或工作人員，甚至累到靠著行李箱閉目打盹，與一般旅客沒有太大差別。這段日常畫面曝光後，不少網友對他的低調作風留下深刻印象。

梁家輝當時剛結束近兩周高強度拍攝，還得趁拍攝空檔趕場。他過去被網友在高速公路服務區認出時，曾淡淡表示：「不是明星，一個職業而已。」這次沒有排場的出行，再次展現他的平民作風。對梁家輝而言，影帝身分似乎不代表出門一定要有人伺候，更不需要刻意維持巨星架勢。

梁家輝被拍到獨自候車，並一度靠在行李箱上低頭小憩。(取材自微博)

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周潤發排隊買叉燒 街坊身邊的親民發哥

71歲周潤發(發哥)近日被拍到獨自到香港九龍城臘味店買叉燒，沒有保鏢或助理陪同，還親自向店家比畫要買的部位，取餐時與老闆閒聊生意，遇到街坊要求合照也爽快答應。周潤發過去多次被目擊到街市買菜、搭地鐵、穿人字拖出門，或在茶餐廳吃菠蘿油，生活一向低調。他早年也曾公開表示，身後將捐出全部財產。從「上海灘」許文強、「英雄本色」小馬哥到「賭神」高進，銀幕上風采十足的發哥，私下卻是街坊熟悉的親切身影。

除了生活低調，周潤發也十分念舊。2025年底，他曾與近百名昔日無線電視台（TVB）老友聚會，現場沒有刻意營造明星排場，他穿著樸素，甚至席地而坐與大家合影。

周潤發日前被網友目擊獨自現身香港九龍城一間臘味店，身形消瘦，兩鬢全白，走路時背微微佝僂，感慨「發哥老了」。（取材自微博）

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梁朝偉銀幕內斂 私下熱愛帆船與跑步

梁朝偉在銀幕上眼神深邃內斂、魅力十足，私底下卻是出了名的害羞內向。與妻子劉嘉玲的外向個性相比，他更喜歡安靜、獨處，甚至被網友封為「社恐影帝」。梁朝偉私下生活也不追求明星排場。他曾在廣告中分享人生語錄「我都是一個普通人」，展現不把自己當成特殊人物的態度。除了演戲，梁朝偉也熱愛帆船運動，曾擔任帆船比賽活動大使；平日則與妻子劉嘉玲在香港山頂跑步。

劉嘉玲曾形容梁朝偉性格內向，兩人相處也有自己的溝通方式。對觀眾而言，他是「花樣年華」裡的周慕雲，也是「無間道」中的陳永仁；離開鏡頭，他則有自己的興趣與生活節奏。

梁朝偉(右)與妻子劉嘉玲(左)的外向個性相比，他更喜歡安靜、獨處。圖為兩人一起用餐。(取材自Instagram)

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張曼玉變村姑 穿平價衣撿雞蛋

淡出演藝圈多年的張曼玉，近年透過小紅書分享生活日常。她曾發布巴黎生活Vlog，記錄煮咖啡、街頭漫步、逛畫廊、吃冰淇淋及運動等片段。有眼尖網友發現，貴為影后的張曼玉在視頻中竟穿了不少平價品牌衣服，包括UNIQLO與設計師聯名T恤，部分單品價格僅70多元人民幣(約10美元)，讓不少人大呼「接地氣」。 不過，搭配的首飾卻包括蒂芬妮項鍊、卡地亞手鐲等精品，形成平價衣服搭配奢華珠寶的反差。

2025年，她在社群平台分享法國鄉村生活，影片中沒有華服珠寶，只有戴著草帽、穿著牛仔外套的她，走進雞舍親手撿拾5顆雞蛋，準備作為午餐食材。這段生活影片曝光後，不少網友大讚她毫無明星包袱，認為這種自然自在的模樣，比精心打扮更有魅力。

張曼玉手作夏日特調「檸檬青檸薄荷水」。(取材自小紅書)

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