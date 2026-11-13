我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約布碌崙1住宅倒塌8死18傷 7童因遇放假在家受傷

溫暖回憶 紐約2大「假日火車秀」周末開跑 親子同歡

天冷不想出門運動？ 8種室內外活動維持身心健康

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
在院子完成除草等家務事，也有助於維持身體活動量。示意圖。(取材自Unsplash...
在院子完成除草等家務事，也有助於維持身體活動量。示意圖。(取材自Unsplash@Carl Tronders)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：天冷可在家走廊、樓梯或跳舞維持步數與活動量。
  • 重點二：購物中心、超市與辦公室空間都能成為室內運動場域。
  • 重點三：戶外散步只要保暖並注意路滑，也能安全持續運動。

秋冬天氣轉冷、日照時間縮短，讓不少人減少戶外散步，但專家指出，即使不出門，仍有許多方法可以維持活動量，包括在家走動、爬樓梯、跳舞，或利用購物中心和辦公室空間增加步數。只要稍微調整習慣，就能在寒冷季節持續活動，維持身體與心理健康

赫芬頓郵報（huffpost）找來專家分享以下八種適合秋冬的步行及低強度運動方式：

1.利用家中走廊散步

瑞士洛桑大學（University of Lausanne）醫學教授巴吉許（Aaron Baggish）建議，可以在家中規畫一條串連不同房間的路線，或沿著走廊來回行走。即使不出門，也能連續散步20至30分鐘。若覺得單調，可以搭配音樂、電視或電話聊天，增加運動樂趣。

2.上下樓梯

匹茲堡大學醫學中心（University of Pittsburgh Medical Center）物理治療師瓦戈（Catherine Hagan Vargo）表示，爬樓梯是很好的運動方式，可以依體能調整次數。剛開始可以先走一趟，適應後再逐漸增加，避免一開始就過度勉強。

3.做戶外家務

掃落葉、鏟雪等工作也能讓身體活動起來。健身工作室Sweat DC創辦人伯利（Gerard Burley）指出，這些活動會運用核心、手臂及腿部肌群，同時完成家務與運動。

不過，鏟雪會對心臟造成較大負擔，克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）提醒，這項活動與心臟病發作風險有關。平時缺乏運動的人應分段進行，若有健康疑慮，最好先諮詢醫師。

4.到購物中心或大賣場走路

如果家中空間有限，可以利用購物中心、百貨公司或大型超市。巴吉許建議，選擇商場正式營業前或人潮較少的時段前往，沿著走道散步，也可以上下樓梯增加活動量。

大型超市同樣適合步行，行動較不方便或平衡感較差的人，還可以推著購物車走動，在相對安全的環境中活動約20分鐘。

5.在家跳舞

物理治療師瓦戈表示，播放喜歡的音樂，在家隨著節奏跳舞，是增加步數及進行有氧運動的簡單方式。即使只是趁著等水煮沸或微波食物時跳一會兒，也能活動筋骨、紓解壓力。研究也顯示，中等強度跳舞與較低的心血管疾病死亡風險有關。

6.善用辦公室空間

上班族可以刻意使用距離座位較遠的印表機或飲水機，增加日常走動機會，也可以和同事相約走樓梯，或透過群組互相提醒、回報運動進度，維持活動動力。

7.設定提醒 定時起身

伯利建議，可以設定計時器，或利用會議結束、處理完電子郵件等空檔，提醒自己暫時離開座位。短暫散步、深蹲或開合跳都可以，重點是避免長時間久坐。適度活動也有助於提振精神、讓思緒更敏銳。

8.做好保暖 仍可戶外散步

巴吉許指出，只要穿著適當保暖衣物，在寒冷天氣中散步並無不可。真正需要留意的是積雪或結冰造成的路面濕滑，應選擇鞋底抓地力良好的鞋子，並盡量在白天光線充足時外出。

如果容易失去平衡或有跌倒風險，可以使用健走杖或拐杖輔助；使用健走杖也能帶動上半身肌群，進行俗稱北歐式健走（Nordic walking）的運動。

巴吉許表示，維持運動習慣應該是一年四季都要做的事，進入寒冷季節後，只需適度調整活動方式，不必因為天氣變冷就完全停止運動。

精華 FAQ

  • 可在家中走廊規畫來回路線，連續散步20至30分鐘，也能爬樓梯或隨音樂跳舞，搭配看電視、聽音樂、講電話，讓活動更容易持續。

  • 可利用購物中心、百貨公司或大型超市散步，選在人少時段更方便；上班族也能善用辦公室走道、印表機和飲水機，增加日常步數。

  • 只要穿著保暖、鞋底抓地力良好，並盡量在白天外出就可散步；若路面積雪結冰、易跌倒，建議使用健走杖或拐杖輔助，降低風險。

心理健康

上一則

整理包／羅大佑重砲轟綠、廖玉蕙批蔣翻車 藝文界捲選戰掀論戰為哪般

下一則

整理包／當AI做的電影超人類 張藝謀喊「怎麼辦」 西方導演這樣做

延伸閱讀

立冬養生必做3件事 「進補3寶」吃餃子最應景

立冬養生必做3件事 「進補3寶」吃餃子最應景
天氣一冷就想睡？醫：曬太陽、戶外運動有助適應

天氣一冷就想睡？醫：曬太陽、戶外運動有助適應
立冬後手腳冰冷？ 醫：小心穿錯衣服冰冷持續 「三處」保暖才是關鍵

立冬後手腳冰冷？ 醫：小心穿錯衣服冰冷持續 「三處」保暖才是關鍵
喝薑茶、吃麻油雞不能預防感冒 別過度進補

喝薑茶、吃麻油雞不能預防感冒 別過度進補

熱門新聞

飛機客艙熄燈示意圖。（圖／AI生成）

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

2026-11-09 19:52
屬牛、屬兔、屬蛇與屬雞的人做事務實，不喜歡在人前張揚成果，平時也懂得控制消費。隨著前期投入逐漸轉化為實際收益，年底有望迎來獎金、回款或副業收入，讓存款在短時間內明顯增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ https://kaboompics.com/ ）

屬雞不張揚不炫耀 4生肖「默默耕耘」存款增長速度自己都嚇到

2026-11-05 23:25
華人網友分享，逛好市多三、四年來買過不少商品，能讓她持續回購的，主要是消耗頻率高、料理方便且相對符合健康需求的食品。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

2026-11-06 19:05
加拿大的大統華超市搶灘加州。（T&T Supermarket）

台灣夫妻白手起家 北美亞超巨頭「大統華」插旗舊金山 必吃雲吞與可麗餅

2026-11-09 01:45
在美國生活10年後，一名30歲華人今年4月放棄H1B工作簽證及正在辦理的綠卡申請，返回上海進入頭部網路公司，負責國際市場策略。上海示意圖，非新聞當事者。(中新社)

在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟

2026-11-07 19:25
空服員。示意圖。Image by Lukas Bieri from Pixabay

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

2026-11-06 10:11

超人氣

更多 >
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工