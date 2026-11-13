天冷不想出門運動？ 8種室內外活動維持身心健康

在院子完成除草等家務事，也有助於維持身體活動量。示意圖。(取材自Unsplash@Carl Tronders)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 天冷可在家走廊、樓梯或跳舞維持步數與活動量。

天冷可在家走廊、樓梯或跳舞維持步數與活動量。 重點二： 購物中心、超市與辦公室空間都能成為室內運動場域。

購物中心、超市與辦公室空間都能成為室內運動場域。 重點三：戶外散步只要保暖並注意路滑，也能安全持續運動。

秋冬天氣轉冷、日照時間縮短，讓不少人減少戶外散步，但專家指出，即使不出門，仍有許多方法可以維持活動量，包括在家走動、爬樓梯、跳舞，或利用購物中心和辦公室空間增加步數。只要稍微調整習慣，就能在寒冷季節持續活動，維持身體與心理健康 。

赫芬頓郵報（huffpost）找來專家分享以下八種適合秋冬的步行及低強度運動方式：

1.利用家中走廊散步

瑞士洛桑大學（University of Lausanne）醫學教授巴吉許（Aaron Baggish）建議，可以在家中規畫一條串連不同房間的路線，或沿著走廊來回行走。即使不出門，也能連續散步20至30分鐘。若覺得單調，可以搭配音樂、電視或電話聊天，增加運動樂趣。

2.上下樓梯

匹茲堡大學醫學中心（University of Pittsburgh Medical Center）物理治療師瓦戈（Catherine Hagan Vargo）表示，爬樓梯是很好的運動方式，可以依體能調整次數。剛開始可以先走一趟，適應後再逐漸增加，避免一開始就過度勉強。

3.做戶外家務

掃落葉、鏟雪等工作也能讓身體活動起來。健身工作室Sweat DC創辦人伯利（Gerard Burley）指出，這些活動會運用核心、手臂及腿部肌群，同時完成家務與運動。

不過，鏟雪會對心臟造成較大負擔，克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）提醒，這項活動與心臟病發作風險有關。平時缺乏運動的人應分段進行，若有健康疑慮，最好先諮詢醫師。

4.到購物中心或大賣場走路

如果家中空間有限，可以利用購物中心、百貨公司或大型超市。巴吉許建議，選擇商場正式營業前或人潮較少的時段前往，沿著走道散步，也可以上下樓梯增加活動量。

大型超市同樣適合步行，行動較不方便或平衡感較差的人，還可以推著購物車走動，在相對安全的環境中活動約20分鐘。

5.在家跳舞

物理治療師瓦戈表示，播放喜歡的音樂，在家隨著節奏跳舞，是增加步數及進行有氧運動的簡單方式。即使只是趁著等水煮沸或微波食物時跳一會兒，也能活動筋骨、紓解壓力。研究也顯示，中等強度跳舞與較低的心血管疾病死亡風險有關。

6.善用辦公室空間

上班族可以刻意使用距離座位較遠的印表機或飲水機，增加日常走動機會，也可以和同事相約走樓梯，或透過群組互相提醒、回報運動進度，維持活動動力。

7.設定提醒 定時起身

伯利建議，可以設定計時器，或利用會議結束、處理完電子郵件等空檔，提醒自己暫時離開座位。短暫散步、深蹲或開合跳都可以，重點是避免長時間久坐。適度活動也有助於提振精神、讓思緒更敏銳。

8.做好保暖 仍可戶外散步

巴吉許指出，只要穿著適當保暖衣物，在寒冷天氣中散步並無不可。真正需要留意的是積雪或結冰造成的路面濕滑，應選擇鞋底抓地力良好的鞋子，並盡量在白天光線充足時外出。

如果容易失去平衡或有跌倒風險，可以使用健走杖或拐杖輔助；使用健走杖也能帶動上半身肌群，進行俗稱北歐式健走（Nordic walking）的運動。

巴吉許表示，維持運動習慣應該是一年四季都要做的事，進入寒冷季節後，只需適度調整活動方式，不必因為天氣變冷就完全停止運動。