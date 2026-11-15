整理包／高為元把清大當備胎？ 續任3天赴美求職惹議 風波逼制度改革

清華大學校長高為元遭揭露續任第3天即赴美覓職，引發軒然大波。(本報資料照片)

台灣清華大學校長高為元續任僅3天，就赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，引發誠信爭議。儘管高為元多次道歉，仍遭中研院院士連署要求辭職，清大校務會議也決議對全校約2萬名教職員生進行意見調查，校長去留成為校園焦點。

這場風波更延燒至制度改革。教育部長鄭英耀表示，已著手修改大專校院校長遴選辦法，要求候選人揭露其他求職與遴選資訊，並於就任前簽署切結。不過，多位大學校長擔憂，強制揭露恐嚇退海外人才，讓「高為元條款」再掀高教界論戰。

才剛連任 3天後赴美求職

高為元原已獲清大續聘，展開第二任校長任期，卻在就任僅3天後，赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選決選，引發清大師生及社會各界質疑。

爭議核心並非校長能否尋求其他職涯機會，而是高為元既已接受清大續任，卻仍參與另一所大學的校長遴選，是否違背對學校的承諾。

有立委形容，此舉如同「已下聘還跑去相親」，批評高為元嚴重欠缺誠信。清大校方表示，赴美參選屬校長個人決定；教育部則認為並未違法。然而，合法與否並未平息外界對大學領導者責任的討論。

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否認當備胎 2度道歉難平眾怒

面對批評，高為元先後公開致歉，強調無意將清大當成職涯跳板，也否認把清大視為備胎。他試圖向師生解釋赴美參選的決定，並提出捐出薪資等承諾，希望修復校園信任。

然而，反對者認為，爭議不只是校長個人的求職選擇，而是大學領導者應否履行對師生及學校的承諾。即使沒有違反法律，仍可能涉及領導誠信與責任問題。

隨著風波持續，校內監督機制也介入調查。高為元雖多次表達歉意，仍未能消除部分教授、學生及校友的疑慮。

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誠信爭議延燒 院士連署逼宮

高為元的誠信爭議持續延燒，中研院院士發起連署，要求他辭去清大校長職務，使事件從校園內部爭論擴大為學術界關注的高教治理問題。

部分學者認為，校長不僅是行政主管，更代表大學的價值與聲譽，若師生對其誠信產生重大疑慮，將影響未來校務推動及學校發展。

面對辭職要求，高為元表示尊重各方意見，並未立即請辭。校務會議因此成為處理爭議的重要平台，討論如何回應師生、校友及學界的質疑。

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47%學生不信任 衝擊校友捐款

爭議也在清大校園內造成分歧。學生調查顯示，超過47%的受訪學生對高為元表達不信任；校友之間同樣意見不一，有人要求校長承擔責任，也有人主張應讓校務回歸正常運作。

風波甚至傳出影響校友捐款，顯示校長誠信問題可能牽動學校形象與資源募集。

清大校務會議日前決議，針對高為元參與海外遴選對校譽及校務發展的影響，辦理全校意見調查，對象涵蓋約2萬名教職員生。

不過，意見普查並不等於直接投票罷免校長，調查結果如何運用、是否影響高為元去留，仍有待校方依相關程序處理。

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教部稱未違法 祭「高為元條款」

教育部雖表示高為元並未違反現行法規，但已著手研擬制度改革。教育部長鄭英耀12日在立法院表示，已著手修改大專校院校長遴選辦法，要求校長候選人從遴選、當選到就任前，完整揭露參與其他學校遴選及相關職涯規畫，並簽署切結。

鄭英耀指出，修法由高教司、技職司及人事處等單位辦理，屬行政程序，無須修改大學法，相關公文已在流程中。

不過，新制引發大學校長不同看法。台大校長陳文章指出，國外大學徵求校長常透過獵人頭公司，求職過程高度保密。若強制公開，可能讓海外學者卻步，建議向遴選委員會揭露即可。

陽明交大校長林奇宏也認為，現行遴選程序已有面談及公開治校說明會，足以要求候選人說明，不必制式化修法，以免影響延攬國際人才。

成大校長沈孟儒則持不同看法，認為大學校長是一種志業，不宜三心二意，公開求職資訊讓選舉權人判斷，並無不可。

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