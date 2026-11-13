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身體累了腦袋卻停不下來？醫師教睡前做5分鐘伸展助眠

記者翁唯真／台北即時報導
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精神科醫師楊聰財提醒，睡眠不是靠意志力就能讓大腦立即關機。（圖／123RF）
精神科醫師楊聰財提醒，睡眠不是靠意志力就能讓大腦立即關機。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

精神科醫師指出，失眠時別急著逼自己入睡，改以5分鐘伸展、慢呼吸與固定睡前儀式，搭配整理待辦與放下手機，較能幫助身心進入休息狀態。

明明身體已經疲憊不堪，躺上床後腦袋卻停不下來，反覆想著白天的工作、明天的行程，甚至忍不住拿起手機查看訊息，愈想趕快入睡反而愈清醒。精神科醫師楊聰財提醒，睡眠不是靠意志力就能讓大腦立即關機，過度要求自己趕快睡著，反而可能增加睡眠焦慮，建議透過固定、簡單的「睡前小儀式」，搭配伸展、緩慢呼吸及整理待辦事項，讓身體與心理逐漸從工作模式切換至休息狀態。

楊聰財表示，許多現代人忙於工作導致身體已經躺下，心理卻還沒有下班。睡前若進行高強度運動，可能使心跳加快、體溫升高，反而讓部分人更加清醒，因此助眠運動並非愈激烈愈好，重點在於放鬆身體、降低生理喚醒程度。

一名52歲的林先生擔任公司財務主管，每天出門12小時，吃完晚餐仍習慣透過手機處理公司訊息。原本只打算睡前看5分鐘手機，往往一看就是40分鐘，關掉手機躺上床後，又開始擔心隔天簡報、客戶狀況及主管可能提出的問題，經常愈想愈清醒。

後來，林先生晚上10時半後暫停處理工作訊息，接著洗澡、進行5分鐘肩頸及腿部伸展，最後拿紙寫下隔天最重要的3件工作，提醒自己工作已經記錄下來，可以留待明天處理。持續幾個星期後，他發現自己較容易進入睡眠狀態，因工作焦慮而半夜清醒的情況也有所減少。

楊聰財建議，睡前可以進行肩頸放鬆、背部伸展及腿部伸展，每個動作不必太複雜，以緩慢、輕柔為原則，也可以搭配腹式呼吸，吸氣時讓腹部自然鼓起，吐氣時緩緩回落，透過較慢的吐氣節奏，協助身體逐漸進入放鬆狀態。

除了生理放鬆，建立固定的睡前習慣也很重要。楊聰財指出，睡眠具有習慣性與情境線索，例如每天固定刷牙、洗臉、調暗燈光、閱讀幾頁書，長期下來，大腦便可能將這些行為與準備入睡連結。民眾可以安排睡前10分鐘至20分鐘的固定流程，例如先放下手機、洗澡，再花5分鐘伸展、3至5分鐘緩慢呼吸，最後閱讀紙本書，不必刻意追求複雜的儀式，能夠持續執行才是關鍵。

楊聰財表示，規律作息、咖啡因與酒精攝取、焦慮情緒、家庭照顧責任及工作壓力，都可能影響睡眠。睡前也可以透過寫下當天完成的事情、整理隔日待辦，或進行感恩、默想及禱告，讓大腦暫時放下尚未處理的問題。

但若長期入睡困難、夜間頻繁醒來或過早醒來，且已影響白天工作與生活，應尋求專業評估。

精華 FAQ

  • 因為大腦可能仍停留在工作與焦慮模式，反覆思考明天行程、訊息與壓力，愈想快睡反而愈清醒，甚至形成睡眠焦慮，讓入睡變得更困難。

  • 建議做肩頸、背部與腿部的輕柔伸展，動作不必複雜，再搭配腹式呼吸，讓吸氣自然、吐氣放慢，目的是降低生理喚醒，不是追求運動強度。

  • 可固定在睡前10分鐘至20分鐘進行簡單流程，例如先放下手機、洗澡、伸展、慢呼吸，再閱讀紙本書，並寫下隔日待辦，讓大腦知道工作已暫告一段落。

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