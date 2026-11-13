AI時代如何進入理想大學 招生官、專家支招⋯教育博覽會不容錯過 趕快報名

2025麥當勞教育博覽會活動現場，吸引眾多學生與家長出席。（本報檔案照）

大學申請季進入關鍵期，學生與家長該如何及早準備、掌握招生新趨勢？世界日報將於11月22日（星期日）中午12時至下午4時，在法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳（135-20 39th Ave., 2F/BR, Flushing, NY 11354）舉辦「2026麥當勞教育博覽會」，以「大學申請：高中準備與未來趨勢」為主題，邀請資深教育顧問解讀最新升學策略，剖析新政策與AI將為大學申請帶來的改變，並介紹麥當勞獨家大學獎學金。講座免費參加，席位有限，請事先上網報名。

前紐約大學招生官、前哥倫比亞大學講師王曾安琪（Serene Wang）將以「AI會給大學申請帶來什麼變化？」為題，解析AI發展對大學招生的影響，分享招生官評估申請者的方式，並指導學生如何在申請材料中凸顯自身優勢。王曾安琪目前也是EliteLink創辦人兼執行長。

前紐約市高中行政副校長、前紐約大學紐約州教育專員金世芸博士（Dr. Nancy King Wang）主講「從規劃到錄取：大學申請全攻略」。她曾任高中英語教師、中文教師、雙語心理輔導教師及副校長，並曾教授大學心理學課程，將分享高中生如何提前做好升學準備、打好高中基礎，規畫個人化的升學藍圖。

紐約人壽代理朱歡（Huan “Rose” Zhu）則主講「如何聰明規畫孩子的大學教育基金」，從實務角度說明美國大學的實際費用、獎學金與助學金的計算方式、家庭資產對申請助學金的影響，以及如何提前規畫教育基金，協助家長及早為孩子的大學教育做好財務準備。

教育博覽會提供多元化攤位，歡迎民眾免費諮詢。（本報檔案照）

活動另安排歷屆麥當勞獎學金得主及優秀畢業生現身說法，分享個人真實的申請經歷與學習心得。現場並設有「獨家麥當勞獎學金工作坊」，民眾可在麥當勞品牌體驗區了解獨家大學獎學金的申請資訊與相關資源，凡參與互動即可獲得麥當勞贈品。此外，多位大學招生官也將到場介紹學校並解答疑問，參與院校包括史蒂文斯理工學院（Stevens Institute of Technology）、紐約市立大學雷門學院（CUNY Lehman College）、紐約市立大學豪斯托斯社區學院（CUNY-Hostos Community College）等。

主辦單位表示，麥當勞長期支持社區教育與青年發展，希望透過博覽會讓學生與家長掌握最新的大學申請資訊，並了解如何善用獎學金資源減輕經濟負擔。

為鼓勵民眾參與，凡線上報名者即有機會參加「豪華學習裝備驚喜大抽獎」，帶回藍牙耳機、閱讀燈、臥室床邊架或亞馬遜（Amazon）禮卡等獎品之一。

【活動資訊】 • 主題：2026麥當勞教育博覽會「大學申請：高中準備與未來趨勢」免費講座 • 時間：11月22日（星期日）中午12時至下午4時 掃描QR碼，馬上報名。 • 地點：法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳（135-20 39th Ave., 2F/BR, Flushing, NY 11354） • 報名：掃描QR碼或上網 www.surveycake.com/s/daX4N 報名，席位有限 • 洽詢電話：718-746-8889轉213