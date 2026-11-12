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新冠變異株症狀像感冒？喉嚨痛像吞刀片 醫師提醒要快篩

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新冠變異株TA.1正在擴散。（123RF）
新冠變異株TA.1正在擴散。（123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

新冠TA.1變異株擴散，常以灼熱喉嚨痛、疲倦、鼻塞等症狀偽裝成感冒或流感，醫師提醒應及早快篩辨別。

新冠變異株TA.1正在擴散，專家警告，劇烈灼熱的喉嚨痛是需要留意的主要症狀之一，但許多人常把新冠症狀誤認為冬季的一般感冒。

據英國「每日鏡報」（Daily Mirror）報導，在最近一次統計的一周內，英國有逾800人因感染新冠病毒死亡，較前一周增加24.6%。TA.1於6月首度被發現，被外界稱為「美國新冠」，醫師說，它可能被當成感冒、流感、扁桃腺炎、腸胃炎或冬季疲倦。原因是灼熱的喉嚨痛，既是這些病症的主要症狀，也是這種新變異株的特徵。一名醫師說，現在幾乎已經無法判斷是哪一種病毒引起。

獨立藥局（The Independent Pharmacy）家庭醫師暨資深臨床顧問格蘭特（Donald Grant）說：「新冠並沒有消失，只是變得更難辨識。現在大多數人因疫苗或過去感染而有一定免疫力，所以症狀往往較輕微，看起來就像一般冬季小病。感冒、流感與新冠同時流行，用猜的不是好辦法。」

同一周內，因新冠住院的病患增加33.5%，達1168人。據說部分病例除了類似感冒的症狀，一開始還會出現疲倦、痠痛或發燒。

格蘭特進一步列出主要症狀。他說：「鼻塞、流鼻水、打噴嚏和喉嚨搔癢，是典型的感冒徵兆，現在新冠也很常出現這些症狀，這正是許多病例沒被發現的原因。如果你的『感冒』伴隨異常疲倦、痠痛或發燒，就要做篩檢。上班或探訪年長親友之前，一定要先做。」

他說：「流感與新冠都會有發燒、發冷、全身痠痛、頭痛和乾咳。流感往往來得突然，常在數小時內發作，新冠則可能在一兩天內逐漸加重，但兩者重疊的部分太多，光靠症狀無法可靠地區分。藥局有賣同時檢測兩種病毒的複合式快篩。如果屬於高風險族群，知道自己感染哪一種病毒很重要，因為有些治療愈早開始效果愈好。」

「威爾斯在線」（Wales Online）報導，疲倦也可能是新冠症狀。格蘭特說，近期的新冠變異株被廣泛通報會引起嚴重的灼熱喉嚨痛，「吞嚥時感覺像吞下刀片」，許多人以為是扁桃腺炎或鏈球菌咽喉炎。他說，鏈球菌感染常伴隨扁桃腺出現白斑、淋巴腺腫大，但不咳嗽；新冠的喉嚨痛則較常伴隨咳嗽、鼻塞或疲倦。如果出現高燒、無法吞嚥液體，或疼痛持續加劇，應諮詢藥師或家庭醫師。

他說：「腹瀉、噁心與嘔吐也是公認的新冠症狀。冬天時，多數人會怪罪諾羅病毒（norovirus）或吃壞肚子。如果腸胃不適同時伴隨頭痛、疲倦或喉嚨痛，就要考慮是不是新冠。不論原因為何，都要持續少量補充水分，並用肥皂和清水洗手，因為酒精乾洗手無法殺死諾羅病毒。」

格蘭特還說：「疲倦是最常見的新冠症狀之一。冬季天黑得早、聖誕節前行程又忙，許多人會把疲倦當成過勞。如果疲憊感突然出現、比平常更沉重，或伴隨痠痛、喉嚨痛，就要休息並做篩檢，硬撐可能延緩康復。如果感染後疲倦持續超過數周，應就醫。」

精華 FAQ

  • 醫師指出，TA.1最值得注意的是劇烈灼熱的喉嚨痛，許多人形容像吞刀片，常被誤認為扁桃腺炎或鏈球菌感染，因此若合併咳嗽、鼻塞或疲倦，更應提高警覺並做篩檢。

  • 因為它常出現鼻塞、流鼻水、打噴嚏、喉嚨搔癢、疲倦與痠痛，和感冒、流感甚至腸胃炎的表現重疊很高；加上不少人已有免疫力，症狀變輕，更難光靠感覺判斷。

  • 若所謂感冒伴隨異常疲倦、痠痛、發燒、喉嚨痛或腸胃不適，就應盡快快篩；若高燒、無法吞嚥液體、疼痛持續加劇，或疲倦拖超過數周，則應諮詢藥師或家庭醫師。

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