11/13黑色星期五是「最幸運的倒楣日」？看占星界怎麼解釋

星象示意圖。（unsplash/Reign Abarintos）

AI摘要 文章摘要整理： 2026年11月13日因黑色星期五、雙星順行與末日預言交疊，被占星界視為「最幸運的倒楣日」，也折射各地對13號與禁忌日期的不同文化想像。

2026年11月13日適逢「黑色星期五 」（Friday the 13th），這是西方傳統迷信中的倒楣日，但占星學界卻稱這天是「最幸運的倒楣日」。這天水星與金星同日結束逆行、恢復順行，加上1960年一篇學術論文曾推算人類將在此日迎來「末日」，使這一天更添神祕色彩。

據香港 01報導，占星學界指出，星期五在西方占星體系中是象徵和諧、愛情與財務的金星之日，而水星與金星在同一天結束為期數周的逆行，因此被視為幸運的倒楣日。

1960年，伊利諾大學物理學家福斯特（Heinz von Foerster）與研究團隊在「科學」（Science）期刊發表論文「末日：公元2026年11月13日星期五」，推算若人口持續等比膨脹，地球將在這天達到物理容納極限。英國「衛報」曾引述論文說法：「我們的玄孫後代不會餓死，他們會被擠死。」隨著避孕技術普及、全球生育率下降與城市化加速，這項極端模型並未成真，而這天正好也是福斯特的生日。

東西方對數字13的看法不同。西方社會普遍忌諱13，不少歐美建築不設13樓；但在佛教文化中，13常象徵功德圓滿，例如西藏布達拉宮共有13層。在中國與日本，4月4日因「4」的發音近似「死」而被視為不吉利。

在希臘與西班牙語系國家，真正的忌諱日是「13號星期二」，因星期二在古羅馬由戰神瑪爾斯守護，象徵衝突與流血。義大利人則最忌「17號星期五」，因羅馬數字17（XVII）重組後為「VIXI」，在拉丁語中意為「我已死去」。

荷蘭保險統計委員會的索償數據顯示，黑色星期五的車禍與火災索償案件比平日星期五略少，原因是大眾心存防備、外出更謹慎。心理學家指出，黑色星期五的各種「厄運」多屬群體心理暗示與確認偏誤。