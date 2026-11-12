不是牛奶 炒蛋加一物能同時「綿密又蓬鬆」口感大提升
炒蛋加入奶粉後，能兼具濃郁奶香、綿密口感與蓬鬆度；重點在於把奶粉打勻、打入空氣，並以中火快速烹調。
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炒蛋加入奶粉後，能兼具濃郁奶香、綿密口感與蓬鬆度；重點在於把奶粉打勻、打入空氣，並以中火快速烹調。
製作炒蛋時，通常只能做出蓬鬆或綿密其中一種口感，無法兩者皆得，但並非完全不可能，只要加入奶粉且使用得當，就能讓炒蛋既能有濃郁風味，又能有蓬鬆度，且奶粉便宜且保存期限也長，是使用起來很方便的食材。
Food Republic報導，奶粉可以由脫脂牛奶、全脂牛奶和酪乳製成，但本質上都是將牛奶中的水分去除後製成可溶性粉末。當說到炒蛋要加水還是牛奶時，大家偏好後者，因為它能帶來更濃郁的口感和更豐富的風味。
然而，牛奶會讓蛋塊變得沉重，它和水不同，水會化為蒸氣，將細小的凝乳烘托得如枕頭般蓬鬆柔軟。雖然無法在加了奶粉的蛋中直接加水因為那樣等於使用牛奶，還多好幾個步驟，但可以用其他方法來增加雞蛋的蓬鬆度，從而兼顧兩者的優點。
奶粉的另一個優點是保存期限長且乾燥，使用起來很方便，還可以烘烤奶粉，讓它散發出類似焦化黃油的堅果香味。大約每三顆雞蛋只需一湯匙奶粉就能獲得濃郁的風味。
奶粉和液體牛奶相比下最大優點為提供奶粉中的固體成分，不用額外加水，這樣能避免炒蛋太稀。
必須把奶粉充分攪拌均勻，也要好好打蛋，把一些空氣打到雞蛋內，目標是讓混合物顏色更淺、體積增大，看起來好像加了額外的液體一樣。用梅森罐搖晃蛋能確保奶粉充分分散，如果使用很多雞蛋，甚至可以用蛋白粉搖搖杯，讓裡面的金屬打蛋球幫忙完成大部分工作。
法式作法是將蛋慢慢加熱，這樣能做出類似粥的綿密口感，但這方法會讓蛋白質緩慢凝固，導致炒蛋無法蓬鬆。關鍵在於快速烹調，讓雞蛋自身的水分蒸發，但又不能過熱讓雞蛋吃起來像橡膠。全脂奶粉有助於讓炒蛋口感更滑嫩，配合中火烹調，做出來的炒蛋既濕潤又蓬鬆，口感綿密卻也緊實。
奶粉提供牛奶的固體風味，卻不用額外加水，因此不會讓蛋液變稀；同時經過充分打散與快炒，還能保留一定蓬鬆感。 關鍵是先把奶粉完全攪拌均勻，再把蛋打到顏色變淺、體積增加，讓空氣進入蛋液，最後以中火快速加熱完成。 奶粉價格便宜、保存期限長、容易存放，使用上很方便；此外還能烘烤出堅果香味，適合提升料理風味。
精華 FAQ
奶粉提供牛奶的固體風味，卻不用額外加水，因此不會讓蛋液變稀；同時經過充分打散與快炒，還能保留一定蓬鬆感。
關鍵是先把奶粉完全攪拌均勻，再把蛋打到顏色變淺、體積增加，讓空氣進入蛋液，最後以中火快速加熱完成。
奶粉價格便宜、保存期限長、容易存放，使用上很方便；此外還能烘烤出堅果香味，適合提升料理風味。
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