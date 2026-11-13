家中這6類舊玩具別扔 收藏價值上看6位數

忍者龜(Teenage Mutant Ninja Turtles)。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 舊玩具在收藏市場因稀缺與情懷升溫，星際大戰、金剛戰士、忍者龜等經典系列都出現高價成交案例，部分品項甚至可達6位數。

閣樓裡的舊玩具別急著丟，它們可能價值連城！

「眾生相」(People)雜誌報導，隨著玩具反斗城(Toys "R" Us)在全美擴大擴點，玩具市場迎來復興。

全球收藏家正重金收購經典動漫公仔，包括「金剛戰士」(Power Rangers)、「忍者龜」(Teenage Mutant Ninja Turtles)。

前世界摔角娛樂(WWE)摔角明星卡多納(Matt Cardona)表示，「我們收藏的不只是塑膠玩具，而是懷舊與童年回憶。」

「玩具之旅」(The Toys That Made Us)製作人沃爾克威斯(Brian Volk-Weiss)也指出，玩具價值主要由稀缺性與情感連結驅動，當年的爆款如今成為珍藏。

以下幾款值得從儲藏室找出來的熱門收藏品：

星際大戰(Star Wars)收藏品

1977年經典電影「星際大戰」引爆全球熱潮，推出尤達(Yoda)、路克．天行者(Luke Skywalker)、波巴費特(Boba Fett)與R2-D2等經典角色。如今R2-D2玩具需求極高，收藏家願出價1.2萬元以上收購；在eBay上更有賣家因保留全新未拆封與底座，標價高達1萬7500元。

金剛戰士(Power Rangers)

白衣戰士(White Power Ranger)因當年發行量少而極具稀缺性。玩具達人法蘭克斯(Tad Franks)透露，未拆封版現值300至1000元。沃爾克威斯更預測，隨著90年代粉絲經濟能力成長，10年內其身價有望突破25萬元。

宇宙巨人(Masters of the Universe)

美泰兒(Mattel)於1982年推出的劍與魔法科幻系列中，葛雷堡(Castle Grayskull)是核心場景。這套1980年代經典在eBay拍6000元，而在LCG拍賣行近期更以超過20萬9400元的天價落槌。

Hello Kitty

日本三麗鷗(Sanrio)於1975年推出的全球巨星Hello Kitty。2005年官方曾推出一款名為Lolita的哥德風毛絨玩偶，身穿黑白蕾絲連身裙，二手價已達265元。

忍者龜(Teenage Mutant Ninja Turtles)

除了經典主角，反派變種貓Scratch the Cat也成為收藏界新寵。在eBay上，保存完好的原裝未拆封版本售價已高達4500元。

特種部隊(G.I. Joe)

孩之寶(Hasbro)於1985年推出長達7.5呎的U.S.S. Flagg航空母艦盒組，也是史上最大的動漫公仔場景，上市僅2年即於1987年停產。近期一組保存狀況極佳且附帶原廠紙箱的航空母艦，在LCG拍賣行以4萬1430元高價售出。