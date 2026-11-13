整理包／羅大佑重砲轟綠、廖玉蕙爆料翻車 藝文界捲選戰掀論戰為哪般

音樂教父羅大佑(左圖)及作家廖玉蕙(右圖)，近期因涉及政治的言論掀起論戰。(本報資料照片)

華語樂壇「音樂教父」羅大佑近日接受廣播專訪，猛烈批評民進黨執政、文化補助制度，並點名多位政治人物與音樂評論人，引發政壇與藝文圈接連回應。另一方面，作家廖玉蕙指控台北市垃圾車廣播替市長蔣萬安拉票，經環保局公布音檔澄清後，承認未充分查證並公開道歉。兩起事件讓藝文人士參與政治討論的界線，再度成為焦點。

從音樂創作、文學評論到社群平台發言，藝文人士長期參與台灣公共事務，但當選舉競爭升溫，個人政治立場、公共影響力與言論責任也受到檢視。羅大佑與廖玉蕙事件性質不同，一個主要涉及政治批評與價值爭論，另一個則是具體事實指控出錯，也反映政治訊息傳播過程中的不同問題。

羅大佑開砲：一場專訪引爆政治論戰

72歲資深音樂人羅大佑11月10日接受唐湘龍主持的「飛碟早餐」專訪，談及台灣政治、文化補助、婚育及族群議題，言詞激烈，引發廣泛討論。其中，四個面向成為外界關注焦點。

批賴清德、卓榮泰「狼狽為奸」

羅大佑不滿行政院不副署相關法案的作法，直接點名總統賴清德與行政院長卓榮泰，批評兩人「狼狽為奸」，質疑民進黨過去強調人權、民主及言論自由，掌權後卻改變立場。他認為，執政者應接受人民監督，而不是利用權力壓制不同聲音。

批政治人物未生育 不替下一代著想

羅大佑點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前監察院長陳菊等人的婚育狀況，認為自己身為父親，會更重視下一代的未來，質疑沒有子女的政治人物是否同樣關心後代。這番言論引發女性自主權及公共責任的討論。

質疑文化圈為補助挺綠

羅大佑質疑部分藝文人士為了政府補助或生計而支持民進黨，並點名多年好友、樂評人馬世芳，質疑他「怎麼會變得那麼綠的呢？是為了要一口飯吃嗎？」懷疑對方政治立場轉變是否與經濟利益有關。

他也批評政府文化補助制度，認為好的創作不必依賴大量資金，並質疑文化界對「文化人」的認定標準。

稱「外省人被欺負」催票

羅大佑在節目中談及族群與選舉議題時，情緒激動地表示：「現在外省人被欺負得夠慘了」、「外省人、國民黨，這些外圍的，這些本土藍的，再不覺醒的話，你們會被踩成賤民」，呼籲選民覺醒、積極參與投票。

羅大佑更說林宅血案「絕對不是蔣經國幹的」，稱幕後黑手是美國前總統卡特政府與中情局（CIA），一番言論引起熱議。

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馬世芳反擊靠黨吃飯說 林生祥聲援好友

羅大佑公開質疑馬世芳政治立場轉綠，甚至暗示對方可能為了生計而改變立場。馬世芳隨後透過社群平台回應，引用羅大佑1984年的歌曲「我所不能瞭解的事」，以作品中對黑白二分的反思回應。

馬世芳也強調自己「不求官，不爭權，不靠政黨吃飯」，表示平時靠兼差、寫作及販售自己喜歡的商品維持收入。

與馬世芳交情深厚的金曲歌王林生祥也發文聲援，認為好友的人格與專業受到不公平對待，並呼籲外界支持馬世芳的著作。

蔡英文、蕭美琴反駁婚育論 詹雅雯分享認養經歷

對於羅大佑質疑沒有子女的政治人物不夠關心下一代，蔡英文透過臉書回應，自己雖然沒有親生子女，但從政以來始終希望為台灣孩子留下更好的未來。

蕭美琴則表示，對羅大佑的想法感到訝異，強調女性身體與生育自主權應受到尊重，政府也應持續完善托育與育兒政策。

金曲歌后詹雅雯分享自己未曾生育，卻曾認養及照顧孩子的經歷，認為關心下一代不應只以血緣關係衡量。

蔣萬安肯定政治批評 但不認同婚育標準

台北市長蔣萬安則對羅大佑批評執政黨的言論表示肯定，以「振聾發聵」形容其發言，認為文化人關心社會、針砭時政值得尊重。

不過，針對婚育爭議，蔣萬安也表達不同看法，強調無論是否結婚、生育，都可以做好兒少政策與公共事務，不能以婚育狀況作為評斷政治人物的標準。

趙少康曝羅大佑非外省人：大家在同艘船上

前中廣董事長趙少康與多位政界、文化界人士指出，羅大佑實際上並非外省人，其父親具客家背景（來自苗栗），母親則來自台南，屬於本省客家人。

但趙少康也直言台灣社會省籍問題越來越小了，大家活在台灣其實都在同一艘船上，不管怎麼樣，都要互相體諒、互相包容、共同努力。

除了上述反駁聲音，也有不少名人聲援羅大佑，資深女星熊海靈、主持人吳宗憲等人肯定他敢於發聲，國民黨主席鄭麗文、民眾黨創黨主席柯文哲也表態支持，認為羅大佑的言論不應遭到片面解讀。資深媒體人陳文茜、羅友志則從他的音樂創作歷程出發，強調其長期關注社會議題的立場。

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廖玉蕙爆料翻車：「垃圾車廣播」失言風波

就在羅大佑言論引發爭議的稍早，作家廖玉蕙也因社群貼文捲入台北市長選戰。

11月7日，廖玉蕙在臉書表示，自己行經台北大稻埕時，聽見垃圾車沿街廣播，認為內容是在呼籲民眾支持尋求連任的市長蔣萬安，因此質疑市府利用公務資源替候選人拉票，涉及行政中立問題。

台北市環保局隨後澄清，垃圾車播放的是公費流感及新冠疫苗接種宣導，並公布實際廣播音檔，其中並沒有廖玉蕙所描述的選舉拉票語句。

廖玉蕙起初撤下原貼文，另發文質疑市長在選舉期間使用垃圾車宣導政策是否妥當。國民黨議員楊植斗、鍾沛君、柳采葳等人則前往台北地檢署告發，認為廖的言論涉嫌違反選罷法。

承認未經查證 蔣萬安盼評論更謹慎

11月9日晚間，廖玉蕙公開道歉，承認當時沒有取得完整現場錄音，也未確認實際播出的文字，就將個人理解當成事實公開發表。

她撤回原貼文，並表示「個人的感受與判斷，不能直接取代客觀查證」，願意為未經充分查證的具體發言負責。

蔣萬安回應，希望廖玉蕙往後評論公共事務能更加謹慎，並指出她畢竟不是政治人物。國民黨人士則持續批評這起錯誤指控，認為公眾人物應負起查證責任。

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從音樂到文學：藝文人士為何頻頻捲入政治？

羅大佑與廖玉蕙分別來自音樂及文學領域，兩人近期的政治言論，反映藝文人士參與公共討論的不同方式。

羅大佑的音樂長期關注社會變遷與時代氛圍，此次他從歌曲中的社會觀察，轉向直接點名政治人物與文化工作者，批評執政方向及文化政策。廖玉蕙則透過社群平台評論公共事務，卻因未充分查證垃圾車廣播內容而公開道歉。

藝文人士捲入政治風波的方式不只一種。主持人蔡康永先前因出席沈伯洋、蔣萬安相關政治活動，引發兩岸輿論爭議，甚至必須公開澄清政治立場。

光環之外 政治發言仍須接受檢驗

三起事件呈現藝文人士與政治互動的不同面向：羅大佑是主動批評政治人物與政策，廖玉蕙涉及具體事實指控，蔡康永則因公開活動受到政治立場檢視。

當政治立場與個人知名度交織，相關言行容易受到放大檢視，也考驗社會如何看待藝文人士的表達自由。

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政治訊息真假難辨：近期爭議事件一次看

除了廖玉蕙事件，近期台北市長選戰還出現多起政治訊息爭議，涉及財經評論人、候選人及網路支持者。

財經評論人謝金河日前指稱，國民黨立委王鴻薇帶頭在支持「洋流」的店家附近喊話，事後承認因現場人聲嘈雜，誤認喊話者身分，因而公開道歉；民視也下架相關內容並致歉。

民進黨台北市長候選人沈伯洋則因談論台北市兒虐問題，推測情況可能是六都最嚴重，卻坦言手中沒有數據、只能「用猜的」，引發王鴻薇引用衛福部資料反駁。沈伯洋陣營則表示，討論重點是兒虐預防制度，質疑對手斷章取義。

從垃圾車廣播、店家喊話到兒虐數據爭議，政治攻防中的訊息往往在查證完成前就已迅速傳播。隨著台北市長選戰升溫，候選人、名人及網路支持者的發言是否有事實依據，也成為這場選戰的另一個關注焦點。

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