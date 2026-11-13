整理包／當AI做的電影超人類 張藝謀喊「怎麼辦」 西方導演這樣做

AI技術快速進步，中國導演張藝謀(右圖，新華社)坦言電影業正面臨前所未有的挑戰。左圖為他2026年的電影作品「驚蟄無聲」海報，該片獲得百花獎優秀影片(取材自豆瓣電影)。

AI走進電影院，票房成績卻不如預期。中國首部AI電影《三星堆：未來往事》日前上映，製作成本達人民幣千萬元級，但上映一周票房僅149.5萬人民幣(約22萬美元)。

AI降低了影視製作門檻，取代人類的傳言不斷。導演張藝謀認為，電影可能不再是精英的藝術；演員陳建斌則說，AI無法取代藝術家的靈魂。在這場技術變革裡，還有無數素人藉由AI讓影視夢成真，將電影產業帶往新的方向。

「三星堆」票房遇冷 觀影如坐針氈

《三星堆：未來往事》是中國首部取得公映許可的全AI電影。內容談及古蜀文明與科幻，片長100分鐘，畫面全由AI生成，部分聲音也由AI生成。製作環節前後近百人參與，成本達人民幣千萬元。只是，該片上映一周票房為149.5萬人民幣，據燈塔專業版數據，該片預測總票房為306.6萬人民幣。有觀眾對萬箭齊發的畫面感到震撼，但也有人形容觀影「如坐針氈」。

從製作公司博納影業的財報來看，AI影視劇業務的營收規模有限。2026年上半年總營收為4.58億人民幣，其中AI影視劇業務收入僅占0.42%。財報也坦言技術路徑、商業模式與市場接受度「尚需持續驗證」。

👉中國首部AI電影「三星堆」上映 片方：非一鍵生成

👉「三星堆」 3天票房才115萬 千萬製作回收難

張藝謀：電影不再是精英的藝術

導演張藝謀近日在金雞百花電影節論壇上表示，AI對電影的衝擊比話劇、歌劇、演唱會等現場演出更直接。他認為AI影像可能三至五年內達到以假亂真，「5年、10年後，當AI做的東西全面超過我們，我們到底該怎麼辦？」

不過，張藝謀並未全然否定AI的發展。他認為，AI也帶來創作上的「技術平權」，當拍攝及製作門檻降低，未來每個人都有機會成為導演、編劇，透過影像向世界分享自己的故事。

演員陳建斌在「甄嬛傳」的形象被大量網友用AI二創，逼真片段甚至讓他懷疑「我沒有演過啊」。但他看過大量AI作品後，發現作品容易同質化。他認為AI不可能取代藝術家，「你靠想像力畫了一千朵花，最終一定會畫得一模一樣。而我們的現實生活中，一萬朵花每一朵都不一樣」。

👉張藝謀也怕AI取代人類 憂5年後電影全面被超越

👉 陳建斌：AI影像愈來愈逼真 分不清是否自己

對AI的看法並不只有一種。除了張藝謀與陳建斌，其他中國導演也從創作、技術等角度，表達各自態度。

AI對電影創作的衝擊並非中國獨有。好萊塢導演也曾公開談及AI對電影製作的影響，有人張手擁抱，有人強硬拒絕。

影視人士訓練AI：像挖自己的墳墓

另一頭，好萊塢創作者正在用經驗餵養AI。

據英國衛報報導，因影視工作減少，部分編劇、導演、製作人透過Mercor、Micro1、Handshake等公司承接AI訓練工作，時薪約12至200美元，將他們多年累積的行業知識轉化為AI可以學習的指令和標準。

住在洛杉磯的編劇兼製作人Ruth Fowler表示，自己開始接受AI訓練工作，是因為傳統影視收入不穩，經常面臨手頭拮据的情況 。她被要求讓AI為假想的兩日拍攝案排日程，也要教AI製作影視項目的企畫簡報。一名紀錄片導演則負責教AI辨識及轉錄影像中的聲音，他形容這像是在挖自己職業的墳墓。

創作者願意接下這些工作，與好萊塢近年的低迷有關。FilmLA數據顯示，洛杉磯2025年外景拍攝日共19,694天，較2024年減少16.1%，比2021年減少48%；2025年第4季電視製作拍攝日比五年平均低50.1%。

👉時薪上百美元 編導人員轉行AI訓練人 嘆自掘墳墓

👉AI進軍好萊塢 華裔臨演怕工作不保

AI對影視產業的影響不只涉及工作機會，也延伸到演員的形象與聲音授權。從數位替身、減齡技術，到已故影星重現銀幕，風華再生是思念的延續，也是一筆生意。

👉AI復活「旺卡」之聲 遺孀點頭影迷炸鍋

👉方基墨AI電影甫公開 奧斯卡公布新規：AI演員、編劇不能提名

AI素人創作者崛起 傳統電影仍在求被看見

2026年前8個月，中國上線的微短劇總數達到43萬部，9成都是AI短劇。其中，熱門AI漫劇「持械入宋」全網播放量突破120億次成話題。

「持械入宋」由河北54歲張漢生創作，他的團隊全是素人，有全職媽媽、司機、送貨員，全系列累計投入的AI算力費用超過100萬人民幣(約14萬美元)，整體商業回報約達千萬元。

另外，蘇州大學大三生肖天樂一年內帶隊創作數百部AI漫劇，累計營收逾人民幣300萬元，爆款單劇播放量達15億次。在他看來，「AI替代不了講故事的人」，決定作品能否留住觀眾的關鍵，依然是故事內核、敘事節奏與鏡頭語言。

👉54歲男自學AI短劇翻轉人生 一年衝出66億次點閱 從負債變獲利千萬

👉蘇州男大生手搓AI漫劇 年營收逾300萬 爆款播放量15億次

由於沒有宣發預算，中國導演高小衛拿著牌子站上街頭宣傳電影「一朵山花別樣紅」 。（取材自紅星新聞）

中國導演高小衛的電影「一朵山花別樣紅」則是不同的例子。

電影2023年底在陝西開拍，2026年11月6日在中國上映。因為沒錢宣傳，高小衛在西安街頭舉著「被看見」的牌子發傳單，他說，這部片沒有使用AI，全程實拍、傳統剪輯調色，傳達真實的情感與故事細節。

導演舉牌的行為在網上瘋傳後，十多座城市的影城經理主動聯繫他，將原本僅有「32場」的排片調高至超過1100場。首映禮上，高小衛拿著「我被看見了」的牌子走進影廳，一度動情落淚。

👉新片預售僅384元 沒錢宣傳 導演街頭舉牌求人看電影