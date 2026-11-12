35歲男子突說不出話 「中風警訊」當太累 錯過兒子1歲生日
美國35歲男子馬修多次出現失語與半身無知覺，卻誤判為疲勞，延誤就醫後確診中風，住院治療並康復，最後也提醒民眾別忽視警訊。
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美國35歲男子馬修多次出現失語與半身無知覺，卻誤判為疲勞，延誤就醫後確診中風，住院治療並康復，最後也提醒民眾別忽視警訊。
才35歲，身體應該還算健康，怎麼可能突然中風？美國一名男子馬修馬奧尼（Mathew Mahoney）當初也是這麼想的。沒想到，身體早已悄悄發出警訊，他卻一再告訴自己只是太累、壓力太大，甚至以為是神經受到壓迫。直到右半身突然失去知覺，他才驚覺事態不妙，緊急送醫後確診中風，也因此錯過兒子的一歲生日。
據PEOPLE網站報導，馬修回憶，最早出現異狀是在教堂領聖體時，他突然失去說話能力，連一句完整的話都說不出來。當時他並未太在意，兩天後卻在工作時再次發生異常。
身為電梯維修技師的他，當時正在處理電梯故障，右半邊身體突然完全失去知覺。同事察覺不對勁，提醒他可能是中風，但馬修認為自己才35歲，怎麼可能發生這種事，反而認定大概只是神經受到壓迫。
更令人擔心的是，他不只身體出現異狀，連說話和思考也受到影響。當他與父親討論電梯維修問題時，腦中明明有想法，嘴巴卻像被按下靜音鍵，怎麼也說不出來；即使勉強開口，腦袋也一片混亂，無法整理思緒。
父親聽出他的聲音不對，苦勸他趕快就醫，馬修卻以為父親太過緊張，覺得自己只是疲倦、工作壓力大，仍不相信年輕人會中風。
直到回到工作大樓，連大樓經理這名陌生人都看出他不太對勁，主動詢問他是否安好，還叫他坐下休息，馬修才終於警覺。他先到洗手間照鏡子、用水潑臉，卻看不出外表有什麼異常。坐回工作車後，他突然想到父親的提醒，決定先去醫院檢查。
他前往美國紐澤西州羅伯特伍德強生大學醫院拉威分院（Robert Wood Johnson University Hospital Rahway），心想只是去確認一下應該沒事，沒想到急診人員聽完症狀後，立即啟動中風應變程序。醫師明確告訴他已經中風，馬修卻仍難以置信，直呼不敢相信這種事竟然發生在自己身上。
當時距離兒子的一歲生日只剩兩天，馬修最掛心的就是能不能趕回家。他和妻子才剛買下新房子，原本計畫邀請親友到家裡，一起慶祝兒子人生第一個生日，沒想到一場中風打亂所有安排。
他說，當時自己甚至沒想到可能再也見不到兒子，只擔心無法回家參加生日派對，還一直想著應該向妻子道歉，害她為自己擔心。
後來，馬修在庫珀曼巴納巴斯醫療中心（Cooperman Barnabas Medical Center）接受手術治療。住院期間，妻子布里埃爾（Brielle Mahoney）一直陪在他身邊，只要醫院允許，就睡在病房沙發上，協助他洗澡、陪同就醫。
布里埃爾說，她不斷讓丈夫知道，自己有多愛他、多支持他，也相信他有足夠的力量度過難關。
經歷這場驚魂記，馬修坦言，自己當初真的無視中風警訊。他說，想到一個和自己年紀相仿的人竟然會中風，還不如相信自己只是太累，這種否認現實的心態，反而讓他差點錯過就醫時機。
如今，他決定重新調整生活方式，更留意自己的健康和日常習慣，因為中風可能再次發生，不能再拿健康開玩笑。
妻子也因丈夫的經歷改變了健康觀念，不再把身體不舒服當成小事，開始更重視每年的健康檢查，以及任何和平常不一樣的身體狀況。
值得慶幸的是，馬修後來順利康復，還趕上了兒子的兩歲生日。他說，這次能夠活下來，關鍵在於有人認出他的症狀，並不斷提醒他尋求醫療協助。
他也藉自身經歷提醒大家：「重視健康永遠不嫌早，中風可能發生在任何人身上。」
他先是在教堂領聖體時突然說不出話，之後工作時又出現右半身失去知覺與思考混亂，但他以為自己只是太累、壓力太大，甚至懷疑是神經受壓迫，所以一度沒有立刻就醫。 父親和工作大樓經理都察覺他狀態異常，不斷提醒他就醫。馬修到羅伯特伍德強生大學醫院拉威分院後，急診人員立即啟動中風應變程序，醫師隨後明確診斷他已經中風。 中風讓他錯過兒子1歲生日，也打亂全家原本的慶祝計畫，妻子在住院期間全力陪伴照顧。康復後，他和妻子都更重視健康檢查與異常徵兆，並提醒中風可能發生在任何人身上。
精華 FAQ
他先是在教堂領聖體時突然說不出話，之後工作時又出現右半身失去知覺與思考混亂，但他以為自己只是太累、壓力太大，甚至懷疑是神經受壓迫，所以一度沒有立刻就醫。
父親和工作大樓經理都察覺他狀態異常，不斷提醒他就醫。馬修到羅伯特伍德強生大學醫院拉威分院後，急診人員立即啟動中風應變程序，醫師隨後明確診斷他已經中風。
中風讓他錯過兒子1歲生日，也打亂全家原本的慶祝計畫，妻子在住院期間全力陪伴照顧。康復後，他和妻子都更重視健康檢查與異常徵兆，並提醒中風可能發生在任何人身上。
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