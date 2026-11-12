我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網喊「聘用黃仁勳」 馬斯克霸氣回應：那會是我的榮幸

天王級人選接替黃仁勳CEO位置？傳蘋果庫克入列

黃樂22年前照片曝光 被指像黃仁勳女兒一樣學「這項才藝」

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳與黃樂2025年5月共同在台北一家餐廳吃晚餐。（路透）
黃仁勳與黃樂2025年5月共同在台北一家餐廳吃晚餐。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

網路流傳黃樂2004年舊照與學廚說法，崔成浩並拿黃仁勳女兒同樣學藍帶廚藝作對照，延伸出更多關於婚外情傳聞的討論。

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳身陷桃色間諜門事件，中國網路上再挖出更多外傳婚外情對象黃樂於2004年的4張舊照，當時她穿著樸素、模樣青澀。社交平台X上，屬名為「中朝貿易商人」的「作家崔成浩」直言，看完很難相信黃樂是間諜，但稱她為了接近黃仁勳，特地和老黃女兒一樣去學習法式廚藝，「果然有心機」。

▲ 影片來源：X平台＠作家崔成浩（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「作家崔成浩」11日在X分享4張黃樂2004年的照片。照片裡她穿著樸素、沒有明顯妝容，與外界想像中電影裡的美豔女間諜形象相去甚遠。

崔成浩也爆料，黃樂吸引黃仁勳另個原因可能在於廚藝，因為黃樂曾前往知名的藍帶國際廚藝餐旅學院（Le Cordon Bleu）學習法式料理。他推測，黃樂精進廚藝，可能是提前為進入頂尖社交圈做準備。

崔成浩也貼出聲稱來自藍帶學院校友的對話截圖。對話中，有眼尖同學看到黃仁勳新聞後直呼，女主角不就是「當年B組那個黃阿姨」，並稱記得女方曾說過「學藍帶是為了做飯給老公吃」。

崔成浩評價，黃樂透過系統學習不斷提高自身素質，為和頂尖人群往來打下基礎。巧合的是，黃仁勳女兒黃敏珊也曾在巴黎藍帶廚藝學校學習糕點和葡萄酒。

精華 FAQ

  • 文章提到，中國網路再挖出黃樂在2004年的4張舊照，當時她穿著樸素、模樣青澀，與外界想像中的女間諜形象差距很大，因此成為討論焦點。

  • 崔成浩表示，黃樂曾到藍帶國際廚藝餐旅學院學習法式料理，推測她可能藉由精進廚藝，提前為進入頂尖社交圈或接近黃仁勳做準備。

  • 文章指出，黃仁勳女兒黃敏珊也曾在巴黎藍帶廚藝學校學習糕點和葡萄酒，這讓外界把她與黃樂的學廚經歷並列，視為一項巧合。

輝達 黃仁勳 間諜

上一則

11月12日星座運勢 巨蟹有愛情滋養 處女靈感不斷

下一則

整理包／哥哥坦承站錯邊 梅根與82歲老爸的恩怨情仇

延伸閱讀

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
黃仁勳正宮低調背景曝光 姐弟戀41年遇女高管桃色陷阱

黃仁勳正宮低調背景曝光 姐弟戀41年遇女高管桃色陷阱
黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北
黃樂「一句話叫來黃仁勳」 過往經歷成謎 如今行蹤也不明

黃樂「一句話叫來黃仁勳」 過往經歷成謎 如今行蹤也不明

熱門新聞

飛機客艙熄燈示意圖。（圖／AI生成）

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

2026-11-09 19:52
屬牛、屬兔、屬蛇與屬雞的人做事務實，不喜歡在人前張揚成果，平時也懂得控制消費。隨著前期投入逐漸轉化為實際收益，年底有望迎來獎金、回款或副業收入，讓存款在短時間內明顯增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ https://kaboompics.com/ ）

屬雞不張揚不炫耀 4生肖「默默耕耘」存款增長速度自己都嚇到

2026-11-05 23:25
塑膠微粒在現代生活中無所不在，從美容用品、衣服、空氣到食物，它們已經滲透到許多地方，很多超加工食品中有塑膠微粒也不令人意外，但有研究發現，雞蛋和蜂蜜這樣的天然食品中也發現了塑膠微粒，很有可能是來自動物的食物、飲用水和生活環境；示意圖。（圖／123RF）

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

2026-11-04 12:38
華人網友分享，逛好市多三、四年來買過不少商品，能讓她持續回購的，主要是消耗頻率高、料理方便且相對符合健康需求的食品。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

2026-11-06 19:05
加拿大的大統華超市搶灘加州。（T&T Supermarket）

台灣夫妻白手起家 北美亞超巨頭「大統華」插旗舊金山 必吃雲吞與可麗餅

2026-11-09 01:45
在美國生活10年後，一名30歲華人今年4月放棄H1B工作簽證及正在辦理的綠卡申請，返回上海進入頭部網路公司，負責國際市場策略。上海示意圖，非新聞當事者。(中新社)

在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟

2026-11-07 19:25

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放