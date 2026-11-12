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結縭41年妻隱身幕後助創業 黃仁勳認出軌 洛莉面臨婚姻風暴

結縭41年妻隱身幕後助創業 黃仁勳認出軌 洛莉面臨婚姻風暴

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洛莉經常陪同黃仁勳出席公開場合，包括國宴與各種會議。(美聯社)
洛莉經常陪同黃仁勳出席公開場合，包括國宴與各種會議。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳坦承婚外情，41年婚姻與妻子洛莉受矚目。
  • 重點二：洛莉長年低調，在輝達創業與家庭中扮演關鍵角色。
  • 重點三：事件牽動輝達、國安與股市，外界關注後續影響。

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳坦承發生婚外情，使得與他結縭41年、長期隱身幕後的妻子洛莉成為焦點，現在她成為少數必須面對丈夫外遇的科技巨擘配偶之一。

「紐約時報」報導，2021年11月，黃仁勳出席半導體協會（Semiconductor Industry Association）在加州聖荷西（San Jose）舉行的年度晚宴，獲頒以英特爾（Intel）共同創辦人諾伊斯（Robert Noyce）命名的最高榮譽。

當時，黃仁勳與妻子洛莉（Lori Huang）提早抵達，隨即前往餐前酒會的吧台。他說，這是自2020年3月開始實施COVID-19封鎖以來，他第一次走出家門。他向聚集在附近的記者們介紹黃太太，但記者們主要還是與他交談。

黃仁勳領獎時，時間已過了兩個小時。這位輝達領導人帶著一瓶紅酒與兩個酒杯走上台，與主持人分享美酒，並將對話帶到出人意料的話題。整個過程中，洛莉默默待在幕後。

40多年來，洛莉始終陪伴在黃仁勳身邊，見證他將一家草創的晶片新創公司，打造成全球市值最高的企業之一。輝達的成功讓黃仁勳成為國際商業明星。他的肖像出現在毛衣上，招牌的皮衣夾克成了收藏家搶購的珍品，淨資產更是攀升至近1500億美元。

相較之下，洛莉始終遠離鎂光燈。

40多年來，洛莉始終陪伴在黃仁勳身邊，見證他將一家草創的晶片新創公司，打造成全球...
40多年來，洛莉始終陪伴在黃仁勳身邊，見證他將一家草創的晶片新創公司，打造成全球市值最高的企業之一。(中央社)

然而，這一切在本週發生了變化。現年63歲的黃仁勳透露自己曾與一名高階主管發生婚外情，這名高階主管被美國政府認定為中國間諜。黃仁勳在發給輝達員工的訊息中承認出軌，並向妻子與皆任職於輝達的兩名子女道歉，將他們推到鎂光燈焦點之下。

這個勁爆消息牽動美國國家安全與經濟。輝達作為人工智慧（AI）產業主要的晶片供應商，讓黃仁勳成為這個主導股市產業的關鍵人物。

這個風波也對他的私人生活產生影響。黃仁勳坦承婚外情，引發外界對他與洛莉41年婚姻走向的種種揣測。現年64歲的洛莉是「黃仁勳與洛莉基金會」（Jen-Hsun Lori Huang Foundation）主席；截至2024年，基金會資產達90億美元，其中包括當年新挹注的60億美元資金。

根據財務申報文件，黃仁勳持有的9.22億股輝達股票中，超過一半屬於黃仁勳夫婦擔任共同受託人的信託。她也單獨掌控另一個持有約50億美元輝達股票的信託。

洛莉如今成為少數必須應對伴侶外遇曝光的科技巨頭配偶之一。這個名單還包括亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的前妻史考特（MacKenzie Scott），以及微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的前妻梅琳達．佛蘭契．蓋茲（Melinda French Gates）。

在商界權勢人物的現任與前任配偶中，洛莉因向來保持低調，使她的公眾形象格外突出。她從未在專訪或各類會議中宣傳自己的慈善工作。

洛莉向來保持低調，使她的公眾形象格外突出。(記者林伯東／攝影)
洛莉向來保持低調，使她的公眾形象格外突出。(記者林伯東／攝影)

曾長期在「每日新聞」（The Daily News）共同撰寫八卦專欄「拉許與莫洛伊」（Rush & Molloy）的拉許（George Rush）表示：「以億萬富豪夫妻的標準來看，洛莉顯得格外謙遜。」

拉許指出，這讓這段婚外情帶來的政治與經濟影響更加引人關注。他說：「貝佐斯與蓋茲都沒有遇過這種情況，即兩人的關係可能牽動股市，並在全球引發連鎖效應。這種情況可說是獨一無二。」

輝達拒絕發表評論，洛莉未回應置評請求。

與史考特等其他科技億萬富豪的配偶相似，洛莉在她先生創業時期扮演關鍵角色。

1980年代初期，她在俄勒岡州立大學（Oregon State University）攻讀工程學位時，是校內少數的女學生之一，也是在當時結識黃仁勳。黃仁勳是她電機工程基礎課程的實驗室搭檔，他說服洛莉每週與他一起讀書約會。黃仁勳日後形容，遇見洛莉是他「在俄勒岡州立大學，也是一生中最重要的一件事」。

兩人畢業並結婚後，搬到矽谷從事微晶片設計工作，且皆以工程才華出眾聞名。黃仁勳在「紐約客週刊」（The New Yorker）2023年刊登的人物專訪中表示，洛莉當時任職於硬體與軟體製造商視算科技（Silicon Graphics），薪水比他在半導體公司LSI Logic的薪水高。

根據「黃仁勳傳」（The Thinking Machine），這對夫妻當時找不到合適的托育安排。在黃仁勳於1993年共同創辦輝達前，洛莉放棄自己的事業，專心養育他們的子女黃勝斌（Spencer Huang）與黃敏珊（Madison Huang）。今年5月，黃仁勳在拉茲（Guy Raz）主持的「我是如何打造這一切」（How I Built This）播客節目中回憶道，當他因創立公司錯過孩子們的空手道比賽時，洛莉從未抱怨，「這就是她給我的禮物」。

黃仁勳經常在訪談中流露他對洛莉由衷的敬愛。他2014年接受俄勒岡州立大學刊物訪問時說：「生命中能有個人無條件相信你，相信你已經盡力而為，是一件很美好的事。你需要像這樣的人，而洛莉對我來說一直就是這樣的存在，從我18歲起，她就在那裡相信我，也知道我能做到。就連我陷入自我懷疑時，她也深信不疑。」

當黃仁勳持有的輝達股票讓他變富有時，這家人設立一個捐贈基金，規模隨著他們的淨資產大幅成長。這個基金會曾向舊金山歌劇院（San Francisco Opera）捐款，也曾購買算力捐贈大學與非營利組織。黃仁勳夫婦始終避開政治捐款。

在整個過程中，洛莉經常陪同黃仁勳出席公開場合，包括國宴、會議與這對夫婦向史丹佛大學（Stanford University）與俄勒岡州立大學捐款的慶祝活動。黃仁勳發表演講、與業界高層和媒體交談時，她總是待在幕後。

洛莉為黃仁勳治裝，讓他穿上名牌皮衣夾克，這也成為他的招牌造型。(記者曾吉松／攝影...
洛莉為黃仁勳治裝，讓他穿上名牌皮衣夾克，這也成為他的招牌造型。(記者曾吉松／攝影)

黃仁勳今年接受亞洲新聞台（CNA）訪問時表示：「她出席每一場會議、每一場演講，你知道的，還有輝達的每一個時刻。洛莉陪在我身邊很久了，陪伴我的一生。」

她甚至協助塑造黃仁勳的公共形象。洛莉與她的女兒黃敏珊一同為黃仁勳治裝，讓他穿上名牌皮衣夾克，這也成為他的招牌造型。黃敏珊於2020年加入輝達，黃勝斌則是於2022年加入公司。黃敏珊的丈夫卡普雷茲（Nico Caprez）也任職於輝達。

黃仁勳在向輝達員工透露婚外情的訊息最後提出請求，他寫道：「我的家人不應為我的選擇承擔任何責任。應負起責任的是我，請留給他們隱私。」

精華 FAQ

  • 他在給輝達員工的訊息中承認曾有婚外情，並向妻子與子女道歉。由於他是AI晶片龍頭輝達的核心人物，私人風波不僅衝擊家庭，也可能影響公司形象與市場情緒。

  • 洛莉是黃仁勳大學時期的伴侶與結縭41年的妻子，曾在他創業前放棄自身職涯、專心育兒，也長年陪同出席公開場合，並協助塑造他的外在形象與家庭支持系統。

  • 因為黃仁勳掌握全球關鍵AI晶片供應，事件涉及輝達員工、家族信託資產與市場觀感，甚至被形容可能牽動股市與國安議題，因此具有超越私領域的外溢效應。

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