葡萄酒開瓶了喝不完 農家曝白酒、紅酒不同料理妙招

開封後的葡萄酒風味會隨著時間持續改變，專家建議越早喝完越好，若喝不完不妨拿來做菜或調製其他飲品。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Nadin Nandin）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 開瓶葡萄酒若用專用酒塞冷藏，部分可保存約1週。

開瓶葡萄酒若用專用酒塞冷藏，部分可保存約1週。 重點二： 白酒風味變差可當料理酒，適合義大利麵與海鮮。

白酒風味變差可當料理酒，適合義大利麵與海鮮。 重點三：紅酒較適合燉煮料理，白酒加氣泡水也能快速喝完。

假日晚餐或慶祝活動時開瓶的葡萄酒 ，若沒喝完封口放入冰箱，沒過幾天風味就會改變，丟掉又覺得可惜。日本媒體「grape」訪問在山口縣萩市栽培釀酒用葡萄的「Hagisagi Vineyard」代表寺田充毅先生，分享開瓶後的保存與活用妙招，即使沒喝完，也不會浪費美味葡萄酒。

寺田先生表示，葡萄酒開封後，若使用可抽出部分空氣的專用酒塞並存放在冰箱中，有些葡萄酒可保存約一週左右，但不同葡萄酒之間差異很大。簡單來說，開封後的葡萄酒風味會隨著時間持續改變，越早喝完越好；建議搭配合適的料理或下酒菜，在一週內喝完。

當葡萄酒風味變差時，寺田先生建議白酒可當料理酒使用，在製作義大利麵、肉類料理及海鮮料理時加一點，能增添西式風味，用途十分廣泛。但如果是用酒蒸煮的料理，變質後的葡萄酒風味與香氣相當明顯，應斟酌使用。另一方面，紅酒 則適合用於燉煮料理。除了肉類料理外，也可以製作紅酒燉海鮮。

若想在風味變質前快速喝完，寺田先生也推薦在白葡萄酒加入氣泡水的喝法。既可降低酒精濃度，還能享受清爽口感。炎熱夏天在葡萄園辛勤工作後，寺田先生也經常這樣飲用。

最後，寺田先生提醒，開封後的葡萄酒保存期限因葡萄酒種類而異。若不確定是否還能飲用，最好先檢查口感與香氣的變化，再決定要直接喝或拿去料理。下次開了葡萄酒沒喝完時，不妨花點巧思，把酒用到一滴都不剩。