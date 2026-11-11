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這時間點下手明年機票最便宜 降幅最高可達35%

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這時間點下手明年機票最便宜 降幅最高可達35%

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感恩節過後的網路星期一和旅遊星期二是購買機票的絕佳時機，價格下降最高可達35%。...
感恩節過後的網路星期一和旅遊星期二是購買機票的絕佳時機，價格下降最高可達35%。購物示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Vitaly Gariev）

AI摘要

文章摘要整理：

感恩節後的超級促銷周末不只買折扣品，也可能買到明年最便宜機票，Skyscanner數據顯示部分航線降幅最高可達35%。

黑色星期五是全年最大的促銷節慶之一，這時候始終是購買佳節禮物、家電、電子產品和服裝的絕佳時機，但感恩節後的折扣商品不只有消費品，AOL報導，這個超級促銷周末也是購買來年機票的最佳時機之一，根據統計數據，機票價格在這個周末通常最高可降價35%。

若正在考慮明年來場長途旅行，那絕對應該在感恩節過後的周末購買機票。機票比價搜尋引擎Skyscanner的數據指出，在那個超級購物周末，機票價格通常下降高達35%。2025年的「網路星期一」（Cyber Monday）（感恩節過後的第一個周一）是訂機票最便宜的一天，但特定航線在「旅遊星期二」（Travel Tuesday）（感恩節過後的第一個周二）降幅最大，包括國內航班。

Skyscanner在去年的網路星期一和旅遊星期二追蹤到一些最佳優惠，例如飛摩洛哥卡薩布蘭卡便宜了35.2%，葡萄牙里斯本少了28%，佛州羅德岱堡則下降28%。

Skyscanner也提供了一些在假期前追蹤機票優惠的小技巧。第一是設定價格提醒，這個功能讓人能輕鬆掌握票價動態，只須找到想關注的航班，當價格下降時Skyscanner就會寄送電子郵件通知，很適合在黑色星期五前設定這個功能。

第二是選擇清晨航班，清晨出發的航班通常較不搶手，因此價格較低。最後是彈性選擇出遊日期，若還在規畫行程的初期階段，彈性選擇出遊日期是省錢的好方法，Skyscanner可以按月份搜尋航班，輕鬆找到最便宜的旅遊日期。

精華 FAQ

  • 文章指出，感恩節過後的周末最值得關注，尤其是黑色星期五後到網路星期一與旅遊星期二期間，機票常出現明顯降價，是預訂明年行程的好時機。

  • Skyscanner數據顯示，2025年的網路星期一通常是訂機票最便宜的一天；若是特定航線，旅遊星期二的降幅可能更大，連國內航班也可能受惠。

  • 可先設定價格提醒，隨時掌握票價變化；另外選擇清晨班機通常較便宜，若行程尚未固定，也可用月份搜尋並保留日期彈性，提升找到低價票的機率。

機票 感恩節 黑色星期五

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