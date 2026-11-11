工作到下午好累 花5分鐘做1事就能緩解壓力 不必離開座位

長時間久坐及工作壓力也可能影響心臟健康。（取材自pexels.com@Thirdman）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 下午花2到5分鐘深呼吸可緩解壓力。

下午花2到5分鐘深呼吸可緩解壓力。 重點二： 久坐與慢性壓力會影響血壓心率和心臟健康。

久坐與慢性壓力會影響血壓心率和心臟健康。 重點三：短暫離開螢幕、冥想與起身活動都能幫助放鬆。

下午3時左右容易感到疲倦、精神不濟，長時間久坐及工作壓力也可能影響心臟健康。心臟科醫師建議，下午養成花兩到五分鐘深呼吸或暫時遠離電子螢幕的習慣，有助降低壓力、緩和神經系統反應，「這是一個簡單的習慣，但卻能直接支持心臟日復一日的正常運作。」

Parade報導，心臟病 仍是美國首要死因，飲食、運動及遺傳等因素通常是心臟健康討論的重點，但日常生活中的小選擇也可能產生長期影響。心臟科醫師指出，慢性壓力不只影響情緒，也會牽動血壓、心率及血管的長期健康。

心臟病專家、雅培（Abbott）結構性心臟病事業部首席醫療官兼副總裁拉爾斯桑德加德（Lars Sondergaard）醫學博士表示，下午短暫進行深呼吸，或暫時離開電子螢幕，有助降低白天累積的壓力，整個過程只需兩到五分鐘，不必特別離開座位。

桑德加德說：「刻意停下來幾分鐘，專注於呼吸或進行簡單的冥想，有助於降低皮質醇水平，減少整體神經系統的興奮性，並能有效緩衝日常壓力，否則這些壓力會隨著時間的推移損害心臟健康。」他指出，這項習慣不需要大幅改變生活作息，卻能為心臟提供日常支持。

他解釋，下午容易出現疲倦、精神負荷過重或面臨工作期限等情況，壓力會促使身體釋放皮質醇及腎上腺素，短時間內提高心率與血壓。透過深呼吸等方式啟動身體的放鬆反應，有助安定神經系統，減少長期緊張對心臟造成的負擔。

桑德加德表示，短暫緩解壓力的效果隨時間累積，可能對整體心血管健康產生顯著影響。他也指出，下午的壓力管理不必安排複雜活動，幾分鐘的休息便能融入日常行程。

在實際做法上，可以設定每天固定時間的日曆提醒或手機鬧鐘，提醒自己暫停工作；也可以暫時放下手機、電腦等電子設備，讓眼睛和大腦休息。進行呼吸練習時，先舒適坐好，以鼻子緩慢吸氣，再讓吐氣時間稍長於吸氣，持續兩到五分鐘。

此外，桑德加德也建議搭配其他有益心臟健康的生活習慣，例如午餐攝取均衡營養，包含纖維、瘦蛋白質及健康脂肪；長時間坐著工作後，也應起身活動。這些日常安排可與短暫呼吸休息相互搭配，協助管理白天累積的壓力。