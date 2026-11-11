整理包／解碼黃仁勳的「出軌心理」 名人外遇金句總整理

黃仁勳坦承婚外情，震撼科技圈。（路透）

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳坦承婚外情，震撼科技圈，也讓外界重新關注成功男性的婚姻與情感世界。這位長年以愛妻形象示人的科技巨頭，公開向妻子、家人及員工道歉，卻也讓人好奇：為何事業有成、備受肯定的男人，仍可能跨越婚姻忠誠的界線？

從成就感、權力心理到情感需求，外遇背後可能隱藏哪些心理機制？什麼樣的女性特質容易吸引成功男性？當婚外情曝光，除了家庭破裂，還可能付出哪些代價？精神科醫師從心理學角度解析出軌行為，也提醒真正的成熟不只在於事業成就，更在於自律、責任與修復關係的能力。

黃仁勳們如何面對婚外情？

11月8日，黃仁勳向輝達全體員工發出電子郵件，坦承對結婚超過40年的妻子羅莉不忠，承認自己的行為傷害妻子與孩子，並表示願意承擔全部責任。根據媒體報導，婚外情對象是曾任新加坡資料中心公司Megaspeed高層的黃樂（Alice Huang）。

黃仁勳與黃樂的關係曝光後，還牽扯出美國國家安全疑慮。美方懷疑黃樂與中國情報機關存在聯繫，輝達董事會已啟動獨立調查。黃仁勳在調查期間仍繼續擔任執行長。

黃仁勳長年給人重視家庭的形象，妻子甚至會協助打理他的招牌黑皮衣。如今婚外情曝光，不僅讓外界錯愕，也使他的個人誠信受到檢視。

事實上，除了商界演藝圈也不乏婚外情事件。從成龍、王力宏到許志安、九把刀、阿基師，這些名人面對感情風波時的公開說法，也曾引起社會討論。

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男人為何出軌？解析5大心理

為何一個能管理龐大企業、掌握巨額財富的成功男性，卻可能無法守住婚姻承諾？

台灣精神科醫師楊聰財指出，職場成功與感情成熟是兩回事。一個人擅長經營事業，不代表同樣懂得處理情感需求、慾望及親密關係中的界線。

從心理學角度來看，部分高成就男性可能習慣追求挑戰與突破，當穩定婚姻逐漸成為日常，便可能受到新鮮關係吸引。長期處於權力核心的人，也可能產生特權心理，認為自己付出許多，理應獲得額外的情感補償。

此外，外界看見的是成功人士的財富與地位，卻未必看見他們內心對理解、欣賞及肯定的渴望。當有人提供不同於工作場合的情緒價值，便可能形成吸引力。

楊聰財強調，外遇不能簡單歸咎於某種人格特質，更不能因為一個人出軌，就認定他有人格障礙。心理需求可以解釋行為風險，卻不能成為背叛伴侶的藉口。

楊聰財分析，男性外遇可能涉及五大心理機制，包括追求挑戰的「成就動機」、自認值得特殊待遇的「權力心理」、渴望被欣賞與理解的「情感飢餓」，以及將短暫激情誤認為愛情的「刺激尋求」。另有一種「分隔心理」，則是把婚姻與婚外關係切割看待，藉此減輕內心的矛盾與罪惡感。

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成功男人 容易被5類女性吸引

成功男性究竟容易受到什麼樣的女性吸引？是外貌、年齡，還是能夠滿足內在需求的情感特質？

精神科醫師楊聰財指出，高成就男性長期處於競爭與決策環境，身邊的人往往重視其職位、財富及影響力。因此，能夠提供欣賞、理解、思想交流或新鮮感的女性，可能對他們產生吸引力。

楊聰財歸納出五類女性特質，包括崇拜型、智慧型、獨立型、神祕型及理解型。崇拜型女性讓男性感受到成就受到肯定；智慧型女性能夠在思想上交流；獨立型女性具有自主性，不完全依賴對方；神祕型女性則可能帶來探索未知的刺激；理解型女性能提供傾聽與情感支持，讓男性卸下防備。

不過，楊聰財提醒，受到某種特質吸引，與是否發展婚外情是兩回事。真正決定婚姻能否維持忠誠的，仍是個人的自律、價值觀與界線。

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外遇的代價：黃仁勳帶來哪些衝擊

婚外情可能不只是家庭問題，對於掌握企業資源與商業機密的領導者而言，私人感情風波還可能演變成企業治理與國家安全問題。

黃仁勳坦承婚外情後，輝達董事會宣布成立由獨立董事監督的調查機制，並聘請外部律師，釐清黃仁勳是否曾成為外國情報機關的目標。

由於黃樂曾參與新加坡資料中心業務，而美國政府對先進AI晶片流向中國高度關注，使這段婚外關係受到更多檢視。不過，輝達董事會強調，目前沒有理由認為美國國安或公司機密已經受到損害。

除了調查帶來的不確定性，黃仁勳多年建立的愛妻形象也受到衝擊。對一般人而言，外遇可能傷害伴侶與子女的信任；對企業領袖來說，還可能波及員工、股東及合作夥伴。

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如何重建信任 婚姻修復關鍵

當外遇曝光，道歉是否就能挽回婚姻？師楊聰財認為，真正的人格成熟，不是從未犯錯，而是在犯錯後願意誠實面對、承擔責任，並透過長期行動修復造成的傷害。

黃仁勳在致員工信中坦言，自己辜負妻子與孩子，也傷害了共同建立的家庭生活。他承認道歉無法立即彌補傷害，希望未來能逐漸重新贏得家人的信任。

楊聰財指出，事業成功需要能力，婚姻幸福則需要經營。親密關係中的自律、同理心、誠信及責任感，與個人的職場成就同樣重要。

從婚姻修復的角度來看，承認錯誤只是起點。出軌的一方必須停止隱瞞，正視伴侶受到的傷害，透過持續且一致的行動重新建立信任，而不是期待一句道歉就能讓關係恢復原狀。

受到背叛的一方也需要時間處理情緒，重新思考是否願意繼續這段關係。必要時，雙方可尋求婚姻諮商協助，但修復並不意味著受傷的一方有義務原諒。

楊聰財提醒，人生的成功不能只用財富、地位與名聲衡量。即使擁有令人羨慕的事業成就，若無法維持最親近之人的信任，仍有值得重新學習的地方。