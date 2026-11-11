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整理包／川普「跛鴨」任期最後一搏 白宮權力核心大洗牌

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共和黨在期中選舉大敗，恐影響川普未來兩年執政。(美聯社)
共和黨在期中選舉大敗，恐影響川普未來兩年執政。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨期中選舉失利引發白宮權力重組，威爾斯離職、米勒接掌核心，川普並將面對民主黨掌控國會後更嚴格的制衡與政治攻防。

2026年美國期中選舉，共和黨失去參眾兩院控制權，川普第二任期遭遇重大政治挫敗。敗選後，白宮迅速出現人事震盪，幕僚長威爾斯（Susie Wiles）離職，由強硬派米勒（Stephen Miller）接掌權力核心。川普並透露將進一步調整內閣團隊，為未來兩年的執政布局重新洗牌。

這場政治風暴不只是選舉失利後的責任追究，也牽動白宮決策模式與美國政治走向。威爾斯為何失勢？米勒掌權代表什麼？還有哪些官員可能離開？民主黨掌控國會後，川普又將如何推動政策？

期中選舉慘敗：共和黨為何失去國會？

11月3日美國期中選舉，民主黨掀起「藍潮」，不僅奪回眾院，也從共和黨手中拿下七席參議員，重新掌握國會兩院。

生活成本成為選民最關切的議題。調查顯示，約九成選民將生活成本列為重要投票考量，近三分之二認為通膨上升主要應歸咎於川普政策。食品、汽油價格高漲，加上關稅與伊朗戰爭引發不滿，衝擊共和黨選情。

民主黨甚至攻入德州、堪薩斯州等傳統共和黨票倉。部分2024年支持川普的拉丁裔、非裔及白人勞工階層選民，也出現轉向跡象。

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威爾斯黯然離場：白宮大管家為何失勢？

69歲的威爾斯是美國首位女性白宮幕僚長，也是川普最倚重的政治操盤手之一。她曾負責川普2016年、2020年在佛羅里達州的競選事務，2024年更統籌全美50州選戰，以嚴密組織與高效率管理，協助川普重返白宮。

低調、冷靜、重視紀律，是威爾斯最鮮明的人物特質。她不喜歡站上舞台，2024年川普勝選當晚，邀請她向支持者發表演說，她卻連連搖頭、避開麥克風。相較於川普充滿即興與衝突的行事風格，威爾斯擅長幕後協調、掌控流程，被認為是少數能為川普團隊帶來秩序的人。

威爾斯不僅管理白宮幕僚，也是政府與企業界的重要溝通橋梁。她的影響力來自組織能力、人脈及川普信任，而非高調宣傳政治理念。

然而，威爾斯近幾個月逐漸失去對川普的影響力。她曾向同事坦言，已難以左右川普在社群平台的發言與重大決策。期中選舉慘敗後，川普將部分責任歸咎於她，加上威爾斯過去一年接受癌症治療，最終於11月5日請辭。

她的離開，意味白宮失去一位擅長協調各方、維持行政秩序的關鍵人物，也使川普身邊少了一股制衡強硬派的力量。

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強硬派米勒掌權：川普身邊最有權勢的新人物

如果說威爾斯是維持白宮秩序的管理者，米勒就是積極推動川普政治理念的執行者。

米勒成長於政治立場偏自由派的加州聖塔蒙尼加，卻在求學時期展現強烈保守思想，經常公開挑戰自由派觀點。他擅長辯論、言詞尖銳，也不避諱政治衝突，逐漸建立強硬保守派形象。

2016年，米勒加入川普競選團隊擔任演講撰稿人，憑藉鮮明的政治立場及對川普的忠誠，逐步成為核心親信。他不僅善於在媒體上為川普辯護，更是政府限制移民、強化邊境執法與大規模遣返政策的重要幕後推手。川普更稱讚他忠誠、聰明，是政府團隊中的傑出人物。

在擔任政策副幕僚長期間，他曾要求將每日移民逮捕目標提高至3000人，也主張暫停部分被拘留者挑戰拘留合法性的權利，展現不惜引發爭議也要推動政策的作風。

如今米勒接掌幕僚長，不僅能參與政策制定，也將掌握白宮日常運作及總統決策流程。外界預期他可能推動白宮加強移民執法、反對多元化倡議，並減少與民主黨妥協。這項任命也被解讀為川普即使遭遇選舉挫敗，仍打算採取強硬路線。

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內閣洗牌未完：誰會是下個離職者？

威爾斯離職可能只是白宮人事調整的開端。川普在共和黨期中選舉慘敗後首度接受專訪時透露，將進一步調整幕僚與內閣團隊。

備受關注的國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）暫時化解彈劾危機。共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）9日提出八項彈劾條款，指控赫塞斯在伊朗戰爭期間濫用職權、未經國會授權發動戰爭等。眾議院10日以211票對204票，通過將彈劾案交付司法委員會審查，實質阻止彈劾案進入全院正式表決。

川普力挺赫塞斯，強調美軍在伊朗與委內瑞拉的軍事行動成果。赫塞斯則批評彈劾案是政治操作，否認相關指控。此次表決顯示，共和黨議員儘管對政府施政存在分歧，目前仍支持阻止彈劾程序推進。

不過，赫塞斯的政治風波尚未完全落幕，民主黨將於明年1月接掌國會兩院，屆時仍可能重新推動彈劾及調查。

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民主黨掌控國會：川普最後兩年如何施政？

民主黨重新控制國會兩院，意味川普未來兩年的施政將面臨更嚴格制衡。

在立法方面，白宮難以再依靠共和黨多數通過重大法案；預算、舉債上限及人事任命，也將成為朝野角力焦點。民主黨還可運用國會調查權，檢視川普政府政策與官員行為。

不過，川普仍握有總統否決權，並可在移民、外交與貿易領域運用行政權推動政策。

從米勒接掌白宮到赫塞斯面臨彈劾，川普正試圖以更強硬的行政路線回應敗選。未來兩年，白宮與國會的衝突可能更加激烈。

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精華 FAQ

  • 主要原因是生活成本成為選民首要考量，通膨與食品、汽油價格高漲引發不滿，部分選民也將責任歸咎於川普政策，連傳統票倉都出現鬆動。

  • 威爾斯原本負責維持白宮秩序與協調各方，離職後，強硬派米勒接掌幕僚長，意味白宮決策更偏向高壓執行與政治對抗，制衡力量也隨之減弱。

  • 川普在立法上將更難倚賴共和黨多數，但仍可運用總統否決權，以及在移民、外交和貿易等領域透過行政權推動政策，同時面對國會調查與預算角力。

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