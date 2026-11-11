整理包／四川花壇藏屍案28年終宣判 女嫌多次赴韓整容 1張舊照揭真相

2025年6月7日清晨，瀘州市龍馬潭區公交商城進行樓頂防水維修工程，敲開九樓花壇的瓷磚後，意外發現一具白骨。(取材自瀘州公安)

四川瀘州轟動一時的「花壇藏屍案」，歷經28年追查，終於迎來司法判決。瀘州市中級人民法院11月10日一審宣判，以故意殺人罪判處被告陳某芬死刑、立即執行；同案被告楊某根則被判死刑，緩期2年執行，兩人均被剝奪政治權利終身。

這起案件源於1997年一筆4萬元人民幣借款糾紛，34歲服裝店女老闆吳某萍遭人殺害，遺體被埋進商場九樓花壇，直到2025年施工才意外曝光。案件最離奇之處，在於女嫌犯不僅改名、偽造身分，還被指多次赴南韓整容，企圖躲避追查。警方最終透過一張20多年前的舊身分證照片，以及當年商場員工的指認，揭開她隱藏多年的真實身分。

4萬元借款惹殺機 女老闆遭埋屍花壇

1990年代，四川瀘州公交商城是當地重要的服裝批發集散地。吳某萍與丈夫黃明從浙江引進羊毛衫貨源，生意一度相當興隆，成為商城內知名商戶。1996年夫妻離婚後，吳某萍獨自照顧10歲兒子黃平，母子倆住在店鋪內相依為命。

1997年2月1日，距離農曆除夕還有五天。吳某萍吃過午飯後，告訴店員要上樓向另一名商戶收帳，沒想到這一去便再也沒有回來。

好心借錢助做生意 竟遭欠款人殺害

警方後來查明，吳某萍曾借給同在商城經商的陳某芬4萬元人民幣，並提供貨物協助她經營生意。陳某芬因無力還款，竟與前夫楊某根合謀，以還錢為由，將吳某萍誘騙至商城四樓一間門市，將她掐死，並取走金銀首飾等財物。

兩人當晚將遺體搬到商城九樓樓頂，埋進花壇掩藏，隨後分頭逃亡。親友雖然報警並四處尋人，卻始終沒有找到吳某萍的下落。

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消失28年 商場施工意外挖出白骨

2025年6月7日清晨，瀘州市龍馬潭區公交商城進行樓頂防水維修工程。工人敲開九樓花壇的瓷磚後，意外發現一具蜷縮在狹小空間內的白骨，立即報警。

警方成立專案組，透過DNA鑑定確認死者身分，正是1997年2月1日失蹤的吳某萍。

調查過程中，一張吳某萍與兒子的舊合照成為重要線索。照片中，她身穿一件紅色大衣，與白骨上殘留的衣物特徵高度吻合。另一張個人照片則顯示，吳某萍生前手上戴著戒指，但遺骸旁並未發現相應首飾。

10歲兒逃學尋母 等來心碎真相

對家屬而言，這項發現也結束了漫長的尋人歲月。

吳某萍失蹤時，兒子黃平只有10歲。他始終不願相信母親已死，曾多次逃學、離家，在街頭尋找母親。父親黃明雖然盡力照顧兒子，也一直沒有再婚，但母親的突然消失，仍讓父子關係長期疏離。

2026年1月，吳某萍的遺骸終於由家人接回故鄉安葬。黃明父子也準備向已故的長輩稟告，失蹤多年的親人終於找到了。

換臉、改名、假戶籍 女嫌如何逃28年？

命案發生後，陳某芬離開瀘州，改名為陳某宇，利用早年中國戶籍系統尚未全面聯網的漏洞，以虛假資料重新登記戶籍，並透過多次戶籍遷移掩蓋原本身分。

警方調查發現，陳某宇的戶籍資料曾與另一名女性的身分證號碼重複。更令人意外的是，她竟成功說服對方修改號碼，使自己原本使用的虛假身分逐漸成為正式登記資料。

砸百萬元 多次赴韓整容躲追查

此外，陳某宇多年來頻繁往返南韓，整容問題也成為警方調查重點。受害者兒子黃平表示，陳某芬曾多次前往南韓整容，他估計相關花費超過100萬元人民幣。不過這項金額是家屬估算，並非司法機關確認的數字。

陳某芬透過更換姓名、戶籍及外貌，隱藏過去長達28年，直到警方重新調查命案，才逐步追查出她的真實身分。

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1張老照片揭真相 警方終於破解懸案

警方重新調查吳某萍失蹤案時，走訪了30多名曾在公交商城工作的員工。一名當年的門市員提供關鍵證詞，指出吳某萍失蹤當天，是另一名服裝商戶陳某芬將她叫走。

警方循線前往陳某芬的瀘縣老家，在與其親哥哥交談時，得知妹妹多年來一直住在上海。員警還從對方的微信聯絡人名單中，發現陳某芬使用的微信帳號，進一步追查到改名後的陳某宇。

然而，陳某宇的外貌與當年已明顯不同，警方一度難以確認身分。專案組隨後前往派出所戶籍檔案室，從保存多年的紙本卷宗中，找到陳某宇20多年前的舊身分證照片。

商城老員工 一眼揪出女嫌

命案發生後，陳某芬離開瀘州，改名為陳某宇，以虛假資料重新登記戶籍。(取材自央視新聞)

這張照片成為突破口。儘管陳某宇如今容貌改變，當年商城的老員工仍一眼認出，照片中的女子就是陳某芬。

2025年9月12日，警方先對陳某宇採取限制出境措施。11天後，警方意外收到她傳來的簡訊。原來她準備出境時遭到阻止，因此主動聯繫警方，表示將返回瀘州說明情況。

另一方面，警方也持續追查陳某芬的前夫楊某根。9月25日，當年商城的證人辨認出楊某根的照片，確認他在案發前曾與陳某芬出現在商城，兩人之後均失去蹤影。

結合現場物證、舊照片、戶籍資料、人像辨識及DNA鑑定，警方最終鎖定兩名嫌犯，並於2025年9月先後將他們逮捕，偵破這起塵封28年的命案。

一審判1死刑1死緩 苦等28年的公道

案件於2026年7月10日在瀘州市中級人民法院一審開庭。庭審期間，楊某根承認檢方指控的犯罪事實，並向受害者家屬道歉；陳某芬雖承認參與殺人，卻改口主張主要責任在楊某根身上。檢方則認定兩人共同犯罪。

11月10日，法院作出一審判決，陳某芬被判死刑、立即執行，楊某根被判死刑、緩期2年執行，兩人均被剝奪政治權利終身。

對黃平而言，這場遲來的審判，也讓他再次想起與母親相處的最後時光。

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兒子將合照掛胸前赴庭

被害人吳某萍的兒子與前夫。(取材自四川在線)

他回憶，母親遇害前不久，曾花費3000多元購買一件紅色大衣，穿著這件新衣與他拍下母子合照。沒想到，母親遇害時身上穿的正是同一件大衣。

11月9日，黃平特別將這張珍貴的合照製成吊牌，掛在胸前，希望讓母親的身影永遠陪伴自己。

庭審中還出現一項財物爭議。黃平表示，母親生前佩戴四、五枚金戒指，另有金手鐲、項鍊和耳環等首飾，但被告僅承認取走兩枚金戒指，以及母親店鋪的鑰匙。

最令黃平難以接受的是，母親當年曾借錢、提供貨物，幫助陳某芬做生意，最後卻遭對方殺害。

從1997年失蹤，到2025年尋獲遺骸，再到2026年一審宣判，這起跨越近30年的案件終於有了司法判決，黃平也等到了母親遇害真相被揭開的一天。