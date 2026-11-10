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黃仁勳本周照常上班 晨會為婚外情道歉 員工：公司氣氛「悲傷」

編譯季晶晶／綜合外電
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情後照常上班。（美聯社）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情後照常上班。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳在承認婚外情後仍照常上班並向主管道歉，輝達董事會已展開調查，員工形容公司氣氛悲傷，外界也重新檢視其形象與對中政策立場。

CNBC引述知情人士報導，輝達NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情、董事會展開調查後，周一照常走進加州聖塔克拉拉總部上班。他在高階主管晨會上先為婚外情道歉，但沒有接受提問，隨即轉回公司業務，努力營造「一切如常」的氣氛。

黃仁勳周一在閉門會議上向高階主管表達歉意後，迅速轉向當天的重要業務。周二他也照常進公司開會，距離輝達公布季度財報只剩一周。

儘管董事會正調查他的婚外情，以及對方涉嫌涉及中國間諜活動的指控，黃仁勳仍試圖讓公司維持正常運作。

現年63歲的黃仁勳周日發信向員工承認婚外情，但沒有透露對象身分。他在信中寫道：「我知道道歉無法抹去我所做的事。」他希望家人能走出傷痛，自己也能隨著時間過去，重新贏得大家的信任。

金融時報先前報導，黃仁勳與Megaspeed前主管黃樂（Alice Huang）有過戀情。輝達董事會已啟動調查，並於周二聘請美國律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz負責調查。

這場風波也衝擊黃仁勳在員工心中的形象。

輝達內部人士向CNBC形容，公司氣氛「悲傷」。一名員工坦言，黃仁勳的坦白讓他震驚。許多資深員工長年視黃仁勳為偶像，認為他不會犯錯，甚至把他當成精神領袖。如今，不少人仍難以接受他的行為。

黃仁勳不僅是AI產業的關鍵人物，在華府也有相當影響力。今年5月，他曾陪同美國總統川普訪問中國；9月又與妻子出席白宮國宴，與中國國家主席習近平同桌。

婚外情曝光後，黃仁勳長期主張放寬對中國銷售AI晶片限制的立場，也受到更多檢視。

精華 FAQ

  • 他周一照常前往加州聖塔克拉拉總部上班，並在高階主管晨會上先為婚外情道歉，但沒有接受提問，之後立即轉向公司業務，試圖維持正常運作。

  • 董事會已就黃仁勳的婚外情及相關指控啟動調查，並在周二聘請美國律師事務所 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 負責處理，顯示公司正正式應對此事。

  • 內部人士形容公司氣氛「悲傷」，不少資深員工對黃仁勳坦白感到震驚，原本把他視為偶像或精神領袖的人，現在也難以接受他的行為與後續爭議。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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