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被評麥當勞「最糟漢堡」 卻在菜單存在70多年 你吃過嗎？

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被評為麥當勞「最糟漢堡」 卻在菜單存在70多年 你吃過嗎？

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麥當勞從1948年創立至今，菜單上的選項已十分多元豐富。(美聯社)
麥當勞從1948年創立至今，菜單上的選項已十分多元豐富。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

麥當勞創始菜單中的普通漢堡，在盲測中被評為最無聊的漢堡；雖保留經典配方，卻因風味單調、份量失衡與價格上漲而失去吸引力。

曾經的創新經典，如今卻成了菜單上最無趣的配角！在《Daily Meal》最新進行的麥當勞漢堡盲測評比中，評審將最後一名給了一款從1948年創立之初就存在於菜單上的始祖級品項——最樸實無華的「普通漢堡」（Hamburger）。這款漢堡雖然沒有什麼令人難以接受的缺點，但評語只有一個字：慘遭評為「無聊透頂」。

這款經典漢堡的結構非常簡單，僅由極薄的牛肉餅、酸黃瓜、洋蔥丁、番茄醬與黃芥末醬組成。這幾乎完全保留了麥當勞1948年首家門市開幕時的原始設定——當時菜單上僅有漢堡、起司堡、汽水、牛奶、咖啡、洋芋片與派。當年這款漢堡售價僅要15美分，憑藉超低價格與快速服務迅速吸引爆滿人潮。然而如今廉價時代早已過去，在同樣快的出餐速度下，顧客完全能點到風味更豐富的其他選擇。

擁有餐飲業背景的評審從風味與平衡度進行評判。雖然這款普通漢堡吃起來沒有壞掉或異味，但由於肉餅比例過低、結構失衡，整體口感偏向乾柴且帶有澱粉感。評審最後給出的結論是：雖然自己絕對不會主動花錢點它，但如果有人買給他吃，他倒也不會拒絕。

「普通漢堡」是麥當勞的始祖級品項，但如今已成為最無趣的配角。(取材自麥當勞官網)
「普通漢堡」是麥當勞的始祖級品項，但如今已成為最無趣的配角。(取材自麥當勞官網)

除了專業評審不買單，消費者對這款始祖漢堡的討論度同樣低迷。在Reddit論壇討論「麥當勞代表性漢堡」的貼文中，大眾目光幾乎全被大麥克（Big Mac）與四盎司牛肉堡（Quarter Pounder）占據；而在另一篇「你最愛的麥當勞漢堡」討論中，不論是大麥克、麥香魚、雙層牛肉吉事堡，甚至連一般的起司堡都被頻繁提及，唯獨普通漢堡只有一人留言支持，原因還只是：「因為我窮。」

價格飛漲也是讓這款無聊漢堡失去吸引力的主因之一。不少老顧客抱怨麥當勞不再便宜，有網友懷念道：「我還記得漢堡從15美分漲到20美分的時候，一美元買五個簡直太划算了！」如今在美國不同地區，單點一個普通漢堡的價格已來到2.40至3.20美元不等。對於如此單調的配料與口感來說，這樣的價格顯然早已回不去當年「一美元買五個」的高CP值榮景了。

精華 FAQ

  • 《Daily Meal》盲測把最後一名給了麥當勞最基本的普通漢堡。評審認為它沒有明顯缺點，但味道過於平淡，整體只剩下「無聊透頂」的印象。

  • 它的配料很簡單，只有極薄牛肉餅、酸黃瓜、洋蔥丁、番茄醬與黃芥末醬，幾乎保留1948年首家門市開幕時的原始設定，是麥當勞最早的經典品項之一。

  • 原因包括肉餅比例偏低、口感乾柴、整體結構失衡，以及價格從早年的超低價漲到如今約2.40至3.20美元，讓消費者更傾向選擇風味更豐富的品項。

麥當勞

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