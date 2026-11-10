為工作往返洛杉磯數年後定居深圳 華女曝5大考量

女子認為，洛杉磯擁有海灘、棕櫚樹、異國料理與展覽活動，也能到比佛利山莊參加活動、前往Malibu健行，或沿著一號公路自駕。只是當觀光式的新鮮感過去，聚會逐漸減少，她也不再積極結識陌生人。洛杉磯示意圖，非新聞當事者。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 因工作常往返美國的華女Julieee Zhu，在比較洛杉磯與深圳的生活後，因成本、時差、社交與陪伴需求，最終選擇回中國定居深圳。

一名因工作需要、每年赴美居住數月的華人 網友「Julieee Zhu」，去年9月決定回中國定居深圳。她坦言，洛杉磯 的陽光、海灘與豐富活動一度讓她萌生買房念頭，但當新鮮感消退，生活成本、工作節奏、社交關係及親友陪伴等現實逐漸浮現，也讓她確認深圳更符合自己想要的生活。

「Julieee Zhu」表示，每次剛抵達美國，總會被當地環境吸引，甚至想像未來住進一棟帶花園、能看海的房子；然而到了第二個月，便開始計算回國日期。她因此體會到，旅行或短期居住帶來的美好感受，與長期生活所需要的歸屬感，並不是同一回事。

首先讓她重新衡量選擇的是生活成本。她在美國租住Airbnb房間，每月約需1500美元，租車另花1200美元，由於收入仍以人民幣計算，每次付款都得考慮匯率。在洛杉磯外出用餐，除餐費外還有小費；對平時不常下廚的她而言，深圳隨時能找到價格合適的小吃和餐廳，日常便利性明顯更高。

她曾在洛杉磯和休士頓居住，洛杉磯擁有海灘、棕櫚樹、異國料理與展覽活動，也能到比佛利山莊參加活動、前往Malibu健行，或沿著一號公路自駕。只是當觀光式的新鮮感過去，聚會逐漸減少，她也不再積極結識陌生人。

過去她以為認識更多人便能取得更多資源，後來才發現，接觸富裕人士或進入社交場合，不代表彼此能夠創造價值。真正促成事業的條件，仍包括適當時機、可靠夥伴與合適項目。相較之下，深圳的資訊傳遞速度、執行效率及合作默契，更適合她目前的工作發展。

時差帶來的孤獨，也是她決定回國的重要原因。在美國期間，她經常與國內同事工作至凌晨2點，醒來後再處理數百則訊息。雖然下午能享受獨處時間，但當她看見海景、吃到美食，想與家人朋友分享時，對方往往正在睡覺。久而久之，她發現自己真正嚮往的，仍是有人陪伴、隨時可以見面的熱鬧生活。

定居深圳後，她想看海可以前往西衝，想吃異國料理可以到蛇口，也有展覽及各類活動可參加，更重要的是親友都在身邊。面對「是否後悔回國」的提問，她明確回答「不後悔」，並形容自己在深圳重新找回了熱氣騰騰的生活。

該篇貼文引起兩極討論。有人認同深圳便利、高效，家人朋友近在身邊，是海外生活難以取代的優勢；也有人指出，洛杉磯的薪資、自然環境和生活方式同樣具有吸引力，深圳則面臨潮濕炎熱、人口密集及工作壓力等問題。另有網友認為，選擇往往與收入來源、住房條件、職涯階段和家庭關係有關，不能僅以城市優劣概括。