女子花七千元搭聯航商務艙加州飛北京 座椅全程壞掉控賠償不公

一名自稱凱西的女子投書媒體，指自己去年搭乘聯航長途班機的商務艙時，不僅座椅壞掉無法調整姿勢，遇到亂流顛簸時也無法使用安全帶。聯航示意圖，與本新聞無關。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 女子搭聯航商務艙飛北京，座椅故障全程難以調整。

女子搭聯航商務艙飛北京，座椅故障全程難以調整。 重點二： 安全帶卡進椅下無法使用，她被迫平躺十幾個小時。

安全帶卡進椅下無法使用，她被迫平躺十幾個小時。 重點三：聯航僅給500元抵用券，並稱這樣補償已屬公平。

一名女子去年搭乘聯合航空的商務艙從舊金山 飛北京，飛機起飛後她發現自己的座椅有問題，不但無法調整姿勢，連安全帶都縮回椅子下無法使用，這名女子被困在平躺狀態的座椅十幾個小時且無法使用安全帶，她事後投訴獲得了500元的抵用券，她認為不夠，但聯航說這樣的補償很公平。

Travel + Leisure報導，一名自稱凱西（Cathy）、來自費城 的乘客在紐約時報的專欄表示，去年10月她訂了一張7388元的聯航商務艙機票 ，要從舊金山飛北京，她也幫女兒買了一張相同艙等和票價的機票，飛機起飛後約90分鐘，她想將座椅調成平躺姿勢卻發現無法調整，空服員幫她調整成功後椅子卻卡住了，安全帶也縮到椅子下無法使用。

凱西說，該航班的飛行時間約14小時，她在大部分的時間中都困在平躺狀態的座椅中，直到要降落時才由兩名空服員合力將座椅調回椅背直立並拉出安全帶，她指控空服員對她在遇到亂流顛簸時的安全疑慮置之不理。

凱西說，事件過後她向聯航客訴，結果只收到一張150元的旅遊抵用券（travel voucher），她提出異議後，聯航再給她一張350元的旅遊抵用券，給她女兒一張150元的旅遊抵用券。

聯航一名發言人表示，凱西收到的賠償比這類的投訴通常會有的補償還多，認為這樣的結果很公平，他們很遺憾沒能提供顧客預期的服務，他們仍希望凱西之後會繼續搭乘聯航。

航空新聞網站View From the Wing經營者萊夫（Gary Leff）說，航空公司會宣傳自家高級商品和服務，但若最終無法兌現對乘客的承諾，就會使用運輸合約中有限的保障條款來保護自己。

萊夫說，當這種情況發生時，航空公司會引用運輸合約，上面寫乘客有權享受兩個機場間的運輸服務，除此之外就沒有了。

航空乘客權益與索賠代辦平台AirAdvisor執行長、律師拉德琴科（Anton Radchenko）說，乘客在這種情況下有兩種不是最理想的選擇，一是向發卡銀行提出拒付申請，但這有被禁用的風險，另一個則是提起小額索賠訴訟。

除此之外，紐約時報專欄作家庫格爾（Seth Kugel）建議遇到類似情況的乘客盡所有可能以書面記錄發生的狀況並拍照存證，以便證明自己沒有得到航空公司宣傳所提供的服務。