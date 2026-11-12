整理包／哥哥坦承站錯邊 梅根與82歲老爸的恩怨情仇

梅根因老爸被捕，取消原定與哈利在布魯塞爾共同發表主題演講；圖為哈利（右）與梅根（左）10月15日參訪英格蘭諾丁漢市社區錄音工作室。（美聯社）

英國哈利王子的妻子梅根 （Meghan Markle），近日因82歲父親湯瑪斯．馬克爾（Thomas Markle）捲入兒童性虐待影像案件，再度成為外界關注焦點。

馬克爾11月6日在美國佛羅里達州遭FBI逮捕，被控持有兒童色情物品，若罪名成立，最重可能面臨20年徒刑。這場風波最初由馬克爾的親生兒子揭發，更讓梅根與父親長達八年的失和關係浮上檯面。

馬克爾在養老院遭FBI逮捕

11月6日清晨，FBI探員前往佛羅里達州萊克蘭（Lakeland）一處退休安養院，逮捕現年82歲的湯瑪斯．馬克爾。聯邦檢方以一項持有兒童色情物品罪起訴他，案件由佛州坦帕聯邦法院處理，馬克爾當天出庭後獲准保釋。若最終罪名成立，馬克爾可能面臨最高20年監禁。

美國司法部指出，馬克爾涉嫌在洛杉磯地區承租近20年的兩處倉儲空間內，存放兒童性虐待影像（CSAM）。調查人員查扣約78件物品，包括幻燈片、底片及書籍，部分影像據稱涉及馬克爾本人與未成年女孩。這起案件也涉及菲律賓與墨西哥。馬克爾過去曾居住菲律賓宿霧，據報今年稍早返回美國，相關物品則陸續在不同地點被發現。

截至11月10日，最終判決仍未出爐，後續仍須觀察法院審理及跨國調查進展。

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一支舊手機揭開醜聞

事件的起點可追溯至今年7月。馬克爾的兒子小湯瑪斯（Thomas Markle Jr.）向英國媒體透露，他當時為未婚妻的父親尋找備用手機，意外替父親一支舊手機充電，開機後卻發現疑似涉及未成年女孩的露骨影像。

小湯瑪斯隨後檢查其他電子設備，聲稱在筆記型電腦、攝影集及書籍中找到更多可疑影像、光碟和照片。他表示，這些物品原本是父子2025年1月從墨西哥搬往菲律賓宿霧時運送的家當。他將物品整理成四個大型紙箱，送往宿霧警方報案。菲律賓司法機關隨後介入，針對相關電子設備展開鑑識。

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護父8年 梅根哥哥坦承站錯邊

最令人意外的是，揭發事件的小湯瑪斯，過去一直是父親的堅定支持者。自2018年梅根與哈利王子結婚前後，馬克爾家族內部衝突不斷。小湯瑪斯多次公開替父親說話，也曾因梅根與父親疏遠而批評妹妹。

然而，這次發現疑似違法影像後，小湯瑪斯態度大幅轉變。他表示，自己過去多年照顧父親，如今已無法接受所發現的內容，甚至聲稱除非需要出庭作證，否則不願再與父親交談。他也透過媒體向梅根公開道歉，坦承自己多年來可能一直站錯邊。這場風波不僅讓父子關係破裂，也使馬克爾家族多年來的內部爭執出現戲劇性轉折。

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馬克爾因涉嫌在洛杉磯的倉儲空間存放兒童性虐待影像，日前在佛羅里達州一家養老院被捕。(路透)

梅根早在8年前就知情

梅根透露，早在2018年與哈利王子結婚時，就曾看過一封寄給倫敦警方及王室保護部門的信件，其中包含對父親的類似指控。當時相關單位表示將展開調查。梅根強調，基於這些疑慮，她多年來不讓父親接觸自己的兩名孩子亞契（Archie）與莉莉貝（Lilibet），目的是保護子女安全。

事實上，梅根與父親的關係早在2018年婚禮前後就已惡化。馬克爾當時承認安排狗仔拍攝照片，後來又因健康問題缺席女兒婚禮，父女此後長期疏遠。

不過，馬克爾先前已否認相關影像指控，梅根同父異母的姊姊薩曼莎（Samantha Markle）也質疑爆料內容。梅根所稱2018年已知情，指的是當時曾接獲類似指控資訊，並非當年已確認父親犯罪。

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