我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網喊「聘用黃仁勳」 馬斯克霸氣回應：那會是我的榮幸

天王級人選接替黃仁勳CEO位置？傳蘋果庫克入列

整理包／哥哥坦承站錯邊 梅根與82歲老爸的恩怨情仇

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅根因老爸被捕，取消原定與哈利在布魯塞爾共同發表主題演講；圖為哈利（右）與梅根（...
梅根因老爸被捕，取消原定與哈利在布魯塞爾共同發表主題演講；圖為哈利（右）與梅根（左）10月15日參訪英格蘭諾丁漢市社區錄音工作室。（美聯社）

英國哈利王子的妻子梅根（Meghan Markle），近日因82歲父親湯瑪斯．馬克爾（Thomas Markle）捲入兒童性虐待影像案件，再度成為外界關注焦點。

馬克爾11月6日在美國佛羅里達州遭FBI逮捕，被控持有兒童色情物品，若罪名成立，最重可能面臨20年徒刑。這場風波最初由馬克爾的親生兒子揭發，更讓梅根與父親長達八年的失和關係浮上檯面。

馬克爾在養老院遭FBI逮捕

11月6日清晨，FBI探員前往佛羅里達州萊克蘭（Lakeland）一處退休安養院，逮捕現年82歲的湯瑪斯．馬克爾。聯邦檢方以一項持有兒童色情物品罪起訴他，案件由佛州坦帕聯邦法院處理，馬克爾當天出庭後獲准保釋。若最終罪名成立，馬克爾可能面臨最高20年監禁。

美國司法部指出，馬克爾涉嫌在洛杉磯地區承租近20年的兩處倉儲空間內，存放兒童性虐待影像（CSAM）。調查人員查扣約78件物品，包括幻燈片、底片及書籍，部分影像據稱涉及馬克爾本人與未成年女孩。這起案件也涉及菲律賓與墨西哥。馬克爾過去曾居住菲律賓宿霧，據報今年稍早返回美國，相關物品則陸續在不同地點被發現。

截至11月10日，最終判決仍未出爐，後續仍須觀察法院審理及跨國調查進展。

👉梅根82歲父涉持性虐童影像 在佛州安養院被捕

👉梅根生父涉持有兒童性虐影像佛州被捕 最重恐關20年

一支舊手機揭開醜聞

事件的起點可追溯至今年7月。馬克爾的兒子小湯瑪斯（Thomas Markle Jr.）向英國媒體透露，他當時為未婚妻的父親尋找備用手機，意外替父親一支舊手機充電，開機後卻發現疑似涉及未成年女孩的露骨影像。

小湯瑪斯隨後檢查其他電子設備，聲稱在筆記型電腦、攝影集及書籍中找到更多可疑影像、光碟和照片。他表示，這些物品原本是父子2025年1月從墨西哥搬往菲律賓宿霧時運送的家當。他將物品整理成四個大型紙箱，送往宿霧警方報案。菲律賓司法機關隨後介入，針對相關電子設備展開鑑識。

👉哈利王子岳父涉私藏「兒少虐待照」鑑識結果1周內出爐

護父8年 梅根哥哥坦承站錯邊

最令人意外的是，揭發事件的小湯瑪斯，過去一直是父親的堅定支持者。自2018年梅根與哈利王子結婚前後，馬克爾家族內部衝突不斷。小湯瑪斯多次公開替父親說話，也曾因梅根與父親疏遠而批評妹妹。

然而，這次發現疑似違法影像後，小湯瑪斯態度大幅轉變。他表示，自己過去多年照顧父親，如今已無法接受所發現的內容，甚至聲稱除非需要出庭作證，否則不願再與父親交談。他也透過媒體向梅根公開道歉，坦承自己多年來可能一直站錯邊。這場風波不僅讓父子關係破裂，也使馬克爾家族多年來的內部爭執出現戲劇性轉折。

👉梅根父親藏女童裸照 報警證物裝滿4箱 哥哥致歉：我保護錯人

馬克爾因涉嫌在洛杉磯的倉儲空間存放兒童性虐待影像，日前在佛羅里達州一家養老院被捕...
馬克爾因涉嫌在洛杉磯的倉儲空間存放兒童性虐待影像，日前在佛羅里達州一家養老院被捕。(路透)

梅根早在8年前就知情

梅根透露，早在2018年與哈利王子結婚時，就曾看過一封寄給倫敦警方及王室保護部門的信件，其中包含對父親的類似指控。當時相關單位表示將展開調查。梅根強調，基於這些疑慮，她多年來不讓父親接觸自己的兩名孩子亞契（Archie）與莉莉貝（Lilibet），目的是保護子女安全。

事實上，梅根與父親的關係早在2018年婚禮前後就已惡化。馬克爾當時承認安排狗仔拍攝照片，後來又因健康問題缺席女兒婚禮，父女此後長期疏遠。

不過，馬克爾先前已否認相關影像指控，梅根同父異母的姊姊薩曼莎（Samantha Markle）也質疑爆料內容。梅根所稱2018年已知情，指的是當時曾接獲類似指控資訊，並非當年已確認父親犯罪。

👉梅根切割生父 稱「8年前已知對方涉兒童性侵圖像」

👉哈利王子岳父藏「兒少虐待照」遭查 梅根揭父女關係破裂：為保護小孩

👉梅根父親剪斷電子腳鐐 再度被捕

👉父涉黃被捕 梅根「情緒不夠堅強」取消演講 哈利獨自致詞

梅根 整理包

上一則

黃樂22年前照片曝光 被指像黃仁勳女兒一樣學「這項才藝」

延伸閱讀

梅根生父涉持有兒童性虐影像佛州被捕 最重恐關20年

梅根生父涉持有兒童性虐影像佛州被捕 最重恐關20年
梅根父親藏女童裸照 報警證物裝滿4箱 哥哥致歉：我保護錯人了

梅根父親藏女童裸照 報警證物裝滿4箱 哥哥致歉：我保護錯人了
老爸在佛州被抓 梅根取消演講 哈利王子獨自上台

老爸在佛州被抓 梅根取消演講 哈利王子獨自上台
梅根父親涉「兒童色情案」哈利夫婦攜子女離開英國

梅根父親涉「兒童色情案」哈利夫婦攜子女離開英國

熱門新聞

飛機客艙熄燈示意圖。（圖／AI生成）

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

2026-11-09 19:52
屬牛、屬兔、屬蛇與屬雞的人做事務實，不喜歡在人前張揚成果，平時也懂得控制消費。隨著前期投入逐漸轉化為實際收益，年底有望迎來獎金、回款或副業收入，讓存款在短時間內明顯增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ https://kaboompics.com/ ）

屬雞不張揚不炫耀 4生肖「默默耕耘」存款增長速度自己都嚇到

2026-11-05 23:25
塑膠微粒在現代生活中無所不在，從美容用品、衣服、空氣到食物，它們已經滲透到許多地方，很多超加工食品中有塑膠微粒也不令人意外，但有研究發現，雞蛋和蜂蜜這樣的天然食品中也發現了塑膠微粒，很有可能是來自動物的食物、飲用水和生活環境；示意圖。（圖／123RF）

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

2026-11-04 12:38
華人網友分享，逛好市多三、四年來買過不少商品，能讓她持續回購的，主要是消耗頻率高、料理方便且相對符合健康需求的食品。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

2026-11-06 19:05
加拿大的大統華超市搶灘加州。（T&T Supermarket）

台灣夫妻白手起家 北美亞超巨頭「大統華」插旗舊金山 必吃雲吞與可麗餅

2026-11-09 01:45
在美國生活10年後，一名30歲華人今年4月放棄H1B工作簽證及正在辦理的綠卡申請，返回上海進入頭部網路公司，負責國際市場策略。上海示意圖，非新聞當事者。(中新社)

在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟

2026-11-07 19:25

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放